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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
2:1
Конец матча
Эргрюте
0'
24' Желтая карточка
Мохамад Аббас
52' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
54' Желтая карточка
Аргудо Луис
55' Желтая карточка
Эрквист Расмус
1:0
58' Гол
Вукоевич Диян
1:1
66' Гол
Дальквист Хампус
77' Желтая карточка
Милованович Вилльям
78' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
2:1
89' Гол
Вукоевич Диян
90'+5
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
17
Берг
Виктор
21
Вукоевич
Диян
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
Норрбю
3-4-3
Эргрюте
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 8 (2) 0.53
2. Джобе Бубакарр 4 0.27
3. Стремберг Робин 3 0.2
4. Эрквист Расмус 2 0.13
5. Османагич Нино 1 0.07
6. Саволайнен Никлас 1 0.07
7. Аргудо Луис 1 0.07
8. Сало Александр 1 0.07
9. Ялдыр Дениз 1 0.07
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0
13. Лундгрен Фредрик 0 0
Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 8 0.53
2. Полсон Дэниел 3 0.2
3. Андреассон Антон 2 0.13
4. Сьогрелл Херман 1 0.07
5. Дальквист Хампус 1 0.07
6. Акерманн Кевин 0 0
7. Ailton Jose Almeida1 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 5 0
2. Османагич Нино 3 0
3. Аргудо Луис 3 0
4. Эрквист Расмус 3 0
5. Стремберг Робин 2 0
6. Браннефальк Йохан 2 0
7. Саволайнен Никлас 2 0
8. Мохамад Аббас 2 0
9. Сало Александр 2 0
10. Ялдыр Дениз 2 0
11. Берг Виктор 2 0
12. Милованович Вилльям 1 0
13. Вукоевич Диян 1 0
14. Джобе Бубакарр 1 0
15. Олссон Макс 1 0
Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Брорссон Арвид 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Ланс Антон 1 0
8. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
9. Акерманн Кевин 1 0
10. Дальквист Хампус 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3)
 Эргрюте 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму
Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте
Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Эргрюте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Эргрюте 2:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:0 Эргрюте Суперэттан Норрбю 4:4 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:1 Норрбю Суперэттан
Эргрюте 2:0 Норрбю Кубок Норрбю 0:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:2 Норрбю Суперэттан Эргрюте 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 5:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 6:2 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:0 Эргрюте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
2. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
3. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 14 7 3 4 20 - 11 24
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
9. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
10. Акрополис Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
12. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
13. Эргрюте Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
5. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
6. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
8. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
13. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
14. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
3. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
3. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Васалунд Сисей Кебба 6 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Мохамад Аббас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 2:1 Эргрюте онлайн




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