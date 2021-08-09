Швеция: Суперэттан 2021
24' Желтая карточкаМохамад Аббас
52' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
54' Желтая карточкаАргудо Луис
55' Желтая карточкаЭрквист Расмус
1:0
58' ГолВукоевич Диян
1:1
66' ГолДальквист Хампус
77' Желтая карточкаМилованович Вилльям
78' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
2:1
89' ГолВукоевич Диян
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
24'
54'
55'
58'
66'
1:1
89'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|8 (2)
|0.53
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.27
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.2
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.13
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.07
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.07
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.07
|8.
|Сало Александр
|1
|0.07
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.07
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|8
|0.53
|2.
|Полсон Дэниел
|3
|0.2
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.13
|4.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.07
|5.
|Дальквист Хампус
|1
|0.07
|6.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|7.
|Ailton Jose Almeida1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|5
|0
|2.
|Османагич Нино
|3
|0
|3.
|Аргудо Луис
|3
|0
|4.
|Эрквист Расмус
|3
|0
|5.
|Стремберг Робин
|2
|0
|6.
|Браннефальк Йохан
|2
|0
|7.
|Саволайнен Никлас
|2
|0
|8.
|Мохамад Аббас
|2
|0
|9.
|Сало Александр
|2
|0
|10.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|11.
|Берг Виктор
|2
|0
|12.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|13.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|14.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|15.
|Олссон Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Брорссон Арвид
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Ланс Антон
|1
|0
|8.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|9.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|10.
|Дальквист Хампус
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|Эргрюте
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму
Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте
Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Эргрюте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|9.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|10.
|Акрополис
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|12.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|8.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|6
|0