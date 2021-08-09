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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Сириус
0'
27' Желтая карточка
Эджупи Альберт
30' Желтая карточка
Мун Райан
69'
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
36
Салес
Жеан
Карлос
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
13
Альфонси
Оливер
7
Транберг
Робин
17
Мэтьюз
Ташрик
24
Мун
Райан
1
Нильссон
Давид
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
8
Бьоркстрем
Тим
17
Штоль
Адам
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Зейдан
Мустафа
18
Шабани
Лаорент
12
Ортмарк
Якоб
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
Варберг БоИС
4-2-3-1
Сириус
3-4-3

Ход матча

27'
Эджупи Альберт
 
30'
Мун Райан
 
62'
Менса Гидеон
Альфонси Оливер
 
62'
Карлссон Аджей Симон
Мун Райан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэтьюз Ташрик 4 0.29
2. Станисич Оливер 3 0.21
3. Карлссон Аджей Симон 3 (1) 0.21
4. Мун Райан 3 (1) 0.21
5. Мёрфельт Альбин 1 0.07
6. Симович Робин 1 0.07
7. Альфонси Оливер 1 0.07
8. Салес Жеан Карлос 0 0
9. Фофана Адама 0 0
10. Линднер Йоаким 0 0
11. Карлссон Виктор 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 6 0.43
2. Ортмарк Якоб 3 0.21
3. Карлссон Йохан 1 0.07
4. Саид Мохаммед 1 0.07
5. Матисен Маркус 1 0.07
6. Шабани Лаорент 1 0.07
7. Булут Экин 1 0.07
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Варберг БоИС
# Игрок      
1. Ле Ру Люк 5 2
2. Транберг Робин 4 0
3. Симович Робин 3 0
4. Закриссон Хампус 3 0
5. Эджупи Альберт 3 0
6. Винбо Альбин 3 0
7. Салес Жеан Карлос 2 0
8. Фофана Адама 2 0
9. Мун Райан 2 0
10. Менса Гидеон 2 0
11. Станисич Оливер 2 0
12. Лильенбэк Антон 1 0
13. Мэтьюз Ташрик 1 0
14. Мёрфельт Альбин 1 0
15. Альфонси Оливер 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Матисен Маркус 3 0
3. Ортмарк Якоб 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варберг БоИС 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 0 18.75% (3) 31.25% (5)
 Сириус 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Варберг БоИС Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Хеккен 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Варберг БоИС 2:0 Вернаму Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Норрбю 1:3 Варберг БоИС Торнс 0:2 Варберг БоИС
Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус
Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус

Последние игры между собой

Варберг БоИС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Варберг БоИС 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:3 Варберг БоИС Аллсвенскан Варберг БоИС 2:1 Сириус Кубок Сириус 2:0 Варберг БоИС Суперэттан
Варберг БоИС 1:0 Сириус Суперэттан Варберг БоИС 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 0:2 Сириус Суперэттан Сириус 2:3 Варберг БоИС Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар 2:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
7. Норрчёпинг 0:2 Заявка 14 6 2 6 17 - 15 20
8. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
9. Сириус 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
10. Гётеборг Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
11. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Кальмар 2:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Норрчёпинг 0:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8. Сириус 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Кальмар 2:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6. Норрчёпинг 0:2 Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
7. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
8. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Мун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Эджупи Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Сириус
3.05
3.69
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:0 Сириус онлайн




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