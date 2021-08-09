Швеция: Аллсвенскан 2021
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Varberg Energi Arena
Сириус
27' Желтая карточкаЭджупи Альберт
30' Желтая карточкаМун Райан
30
Лукич
Стоян
24
Мун
Райан
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Adnan KojicЗащитник
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобНападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
27'
30'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.29
|2.
|Станисич Оливер
|3
|0.21
|3.
|Карлссон Аджей Симон
|3 (1)
|0.21
|4.
|Мун Райан
|3 (1)
|0.21
|5.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.07
|6.
|Симович Робин
|1
|0.07
|7.
|Альфонси Оливер
|1
|0.07
|8.
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|9.
|Фофана Адама
|0
|0
|10.
|Линднер Йоаким
|0
|0
|11.
|Карлссон Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|6
|0.43
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.21
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.07
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.07
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.07
|7.
|Булут Экин
|1
|0.07
|8.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Транберг Робин
|4
|0
|3.
|Симович Робин
|3
|0
|4.
|Закриссон Хампус
|3
|0
|5.
|Эджупи Альберт
|3
|0
|6.
|Винбо Альбин
|3
|0
|7.
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|8.
|Фофана Адама
|2
|0
|9.
|Мун Райан
|2
|0
|10.
|Менса Гидеон
|2
|0
|11.
|Станисич Оливер
|2
|0
|12.
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|13.
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0
|14.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|15.
|Альфонси Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|7
|0
|2.
|Матисен Маркус
|3
|0
|3.
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Колли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варберг БоИС
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Сириус
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Хеккен 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Варберг БоИС 2:0 Вернаму Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Норрбю 1:3 Варберг БоИС Торнс 0:2 Варберг БоИС
Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус
Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус
Последние игры между собой
Варберг БоИС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|7.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 15
|20
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|9.
|Сириус
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|8.
|Сириус
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0