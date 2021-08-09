Швеция: Аллсвенскан 2021
Варберг БоИС
0:0
Конец матча
Стадион: Varberg Energi Arena
Сириус
27' Желтая карточкаЭджупи Альберт
30' Желтая карточкаМун Райан
70' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
80' Желтая карточкаВинбо Альбин
30
Лукич
Стоян
24
Мун
Райан
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Adnan KojicЗащитник
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобНападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
27'
30'
70'
75'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.29
|2.
|Станисич Оливер
|3
|0.21
|3.
|Карлссон Аджей Симон
|3 (1)
|0.21
|4.
|Мун Райан
|3 (1)
|0.21
|5.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.07
|6.
|Симович Робин
|1
|0.07
|7.
|Альфонси Оливер
|1
|0.07
|8.
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|9.
|Фофана Адама
|0
|0
|10.
|Линднер Йоаким
|0
|0
|11.
|Карлссон Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|6
|0.43
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.21
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.07
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.07
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.07
|7.
|Булут Экин
|1
|0.07
|8.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Транберг Робин
|4
|0
|3.
|Закриссон Хампус
|4
|0
|4.
|Винбо Альбин
|4
|0
|5.
|Симович Робин
|3
|0
|6.
|Эджупи Альберт
|3
|0
|7.
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|8.
|Фофана Адама
|2
|0
|9.
|Мун Райан
|2
|0
|10.
|Менса Гидеон
|2
|0
|11.
|Станисич Оливер
|2
|0
|12.
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|13.
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0
|14.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|15.
|Альфонси Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|7
|0
|2.
|Матисен Маркус
|3
|0
|3.
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Колли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варберг БоИС
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Сириус
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Хеккен 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Варберг БоИС 2:0 Вернаму Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Норрбю 1:3 Варберг БоИС Торнс 0:2 Варберг БоИС
Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус
Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус
Последние игры между собой
Варберг БоИС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Кальмар
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0