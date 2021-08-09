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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
0:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
27' Желтая карточка
Эджупи Альберт
30' Желтая карточка
Мун Райан
70' Желтая карточка
Закриссон Хампус
80' Желтая карточка
Винбо Альбин
90'+5
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
36
Салес
Жеан
Карлос
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
13
Альфонси
Оливер
7
Транберг
Робин
17
Мэтьюз
Ташрик
24
Мун
Райан
1
Нильссон
Давид
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
8
Бьоркстрем
Тим
17
Штоль
Адам
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Зейдан
Мустафа
18
Шабани
Лаорент
12
Ортмарк
Якоб
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
Варберг БоИС
4-2-3-1
Сириус
3-4-3

Ход матча

27'
Эджупи Альберт
 
30'
Мун Райан
 
62'
Менса Гидеон
Альфонси Оливер
 
62'
Карлссон Аджей Симон
Мун Райан
 
70'
Закриссон Хампус
 
75'
Лильенбэк Антон
Эджупи Альберт
 
75'
Винбо Альбин
Транберг Робин
 
75'
Adnan Kojic
Ле Ру Люк
 
75'
 
Хелльборг Адам
Нетабай Нахом Гирмай
75'
 
Силисуфай Эди
Куаку Кристиан
76'
 
Видгрен Деннис
Штоль Адам
80'
Винбо Альбин
 
84'
 
Ларсон Карл
Шабани Лаорент

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэтьюз Ташрик 4 0.29
2. Станисич Оливер 3 0.21
3. Карлссон Аджей Симон 3 (1) 0.21
4. Мун Райан 3 (1) 0.21
5. Мёрфельт Альбин 1 0.07
6. Симович Робин 1 0.07
7. Альфонси Оливер 1 0.07
8. Салес Жеан Карлос 0 0
9. Фофана Адама 0 0
10. Линднер Йоаким 0 0
11. Карлссон Виктор 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 6 0.43
2. Ортмарк Якоб 3 0.21
3. Карлссон Йохан 1 0.07
4. Саид Мохаммед 1 0.07
5. Матисен Маркус 1 0.07
6. Шабани Лаорент 1 0.07
7. Булут Экин 1 0.07
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Варберг БоИС
# Игрок      
1. Ле Ру Люк 5 2
2. Транберг Робин 4 0
3. Закриссон Хампус 4 0
4. Винбо Альбин 4 0
5. Симович Робин 3 0
6. Эджупи Альберт 3 0
7. Салес Жеан Карлос 2 0
8. Фофана Адама 2 0
9. Мун Райан 2 0
10. Менса Гидеон 2 0
11. Станисич Оливер 2 0
12. Лильенбэк Антон 1 0
13. Мэтьюз Ташрик 1 0
14. Мёрфельт Альбин 1 0
15. Альфонси Оливер 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Матисен Маркус 3 0
3. Ортмарк Якоб 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варберг БоИС 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 0 18.75% (3) 31.25% (5)
 Сириус 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Варберг БоИС Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Хеккен 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Варберг БоИС 2:0 Вернаму Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Норрбю 1:3 Варберг БоИС Торнс 0:2 Варберг БоИС
Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус
Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус

Последние игры между собой

Варберг БоИС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Варберг БоИС 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:3 Варберг БоИС Аллсвенскан Варберг БоИС 2:1 Сириус Кубок Сириус 2:0 Варберг БоИС Суперэттан
Варберг БоИС 1:0 Сириус Суперэттан Варберг БоИС 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 0:2 Сириус Суперэттан Сириус 2:3 Варберг БоИС Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар Заявка 14 5 5 4 14 - 15 20
7. Норрчёпинг Заявка 14 6 2 6 18 - 15 20
8. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
9. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
10. Гётеборг Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
11. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
6. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
7. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
8. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Мун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Эджупи Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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