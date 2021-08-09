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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
2:3
Второй тайм: 70'
Акрополис
0'
7' Желтая карточка
Daniel Hermansson
23' Желтая карточка
Айдаревич Астрит
0:1
31' Гол
Вейлид Сесар
0:2
47' Гол
Бурман Маркус
1:2
54' Гол
Троне Филип
1:3
62' Гол
Бурман Маркус
2:3
64' Гол
Эдлунд Олле
70'
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
22
Daniel
Hermansson
2
Лагербильке
Густав
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
10
Троне
Филип
77
Бьорндал
Эрик
22
Альвбоге
Йон
20
Никопулос
Сотириос
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
2
Вейлид
Сесар
21
Айдаревич
Астрит
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
4
Димитриадис
Панайотис
11
Боувин
Маттиас
16
Бурман
Маркус
17
Ларссон
Даниэль
Вестерос
4-2-3-1
Акрополис
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Саймон 3 0.2
2. Проделль Виктор 3 0.2
3. Лагербильке Густав 3 (2) 0.2
4. Троне Филип 2 0.13
5. Спэн Брайан 1 0.07
6. Dusan Jajic 1 0.07
7. Видхольт Вильям 1 0.07
8. Гефверт Симон 0 0
9. Ског Эмиль 0 0
10. Бьорндал Эрик 0 0
11. Спорронг Альбин 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 4 0.27
2. Ларссон Даниэль 2 0.13
3. Сиводедов Кристиан Рубио 1 (1) 0.07
4. Фигероа Эрик 1 0.07
5. Боувин Маттиас 1 0.07
6. Вейлид Сесар 1 0.07
7. Петтерссон Оскар 1 0.07
8. Линдквист Никлас 1 0.07
9. Kewin Lounis 1 0.07
10. Осбринк Понтус 0 0
11. Стадлер Эндрю 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 7 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Проделль Виктор 1 0
6. Йоханссон Саймон 1 0
7. Фагерстрём Антон 1 0
8. Эдлунд Олле 1 0
9. Лагербильке Густав 1 0
10. Спорронг Альбин 1 0
11. Салмон Джастин 1 0
12. Сёрман Самуэль 1 0
13. Jacob Lindahl 1 0
14. Daniel Hermansson 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 4 0
2. Никопулос Сотириос 4 0
3. Перссон Оскар 2 1
4. Альборнос Маурисио 3 0
5. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
6. Хаммар Фредрик 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Некроуф Ламин 1 0
12. Боувин Маттиас 1 0
13. Бурман Маркус 1 0
14. Абрахамссон Александер 1 0
15. Селин Себастьян 1 0
16. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)
Акрополис 0 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос
Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос
Акрополис Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис
Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Акрополис: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Вестерос 2:1 Акрополис Суперэттан Акрополис 2:0 Вестерос Суперэттан Акрополис 1:2 Вестерос Первый дивизион Вестерос 3:0 Акрополис Первый дивизион
Акрополис 2:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 5:3 Акрополис Первый дивизион Вестерос 1:3 Акрополис Первый дивизион Акрополис 1:1 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:1 Акрополис Первый дивизион Акрополис 6:1 Вестерос Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю 1:1 Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 14 7 3 4 20 - 11 24
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
9. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
10. Эргрюте 1:1 Заявка 15 4 6 5 15 - 20 18
11. Акрополис 3:2 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12. ГАИС 2:0 Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
13. Вестерос 2:3 Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Васалунд 0:2 Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6. Норрбю 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
8. Вестерос 2:3 Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис 3:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. ГАИС 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
13. Васалунд 0:2 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
14. Эргрюте 1:1 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 1:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
3. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Эргрюте 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
6. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
10. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11. ГАИС 2:0 Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
12. Акрополис 3:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос 2:3 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд 0:2 Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 7 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 6 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Вейлид Сесар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Айдаревич Астрит получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Daniel Hermansson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Акрополис
5.90
3.70
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 2:3 Акрополис онлайн




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