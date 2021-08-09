Швеция: Суперэттан 2021
7' Желтая карточкаDaniel Hermansson
23' Желтая карточкаАйдаревич Астрит
0:1
31' ГолВейлид Сесар
0:2
47' ГолБурман Маркус
1:2
54' ГолТроне Филип
1:3
62' ГолБурман Маркус
2:3
64' ГолЭдлунд Олле
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
10
Троне
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Спэн БрайанЗащитник
-
24 Стин ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
23'
31'
47'
54'
62'
64'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.2
|2.
|Проделль Виктор
|3
|0.2
|3.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.2
|4.
|Троне Филип
|2
|0.13
|5.
|Спэн Брайан
|1
|0.07
|6.
|Dusan Jajic
|1
|0.07
|7.
|Видхольт Вильям
|1
|0.07
|8.
|Гефверт Симон
|0
|0
|9.
|Ског Эмиль
|0
|0
|10.
|Бьорндал Эрик
|0
|0
|11.
|Спорронг Альбин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|4
|0.27
|2.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.13
|3.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|1 (1)
|0.07
|4.
|Фигероа Эрик
|1
|0.07
|5.
|Боувин Маттиас
|1
|0.07
|6.
|Вейлид Сесар
|1
|0.07
|7.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.07
|8.
|Линдквист Никлас
|1
|0.07
|9.
|Kewin Lounis
|1
|0.07
|10.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|11.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Проделль Виктор
|1
|0
|6.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|7.
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|8.
|Эдлунд Олле
|1
|0
|9.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|10.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|11.
|Салмон Джастин
|1
|0
|12.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|13.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|14.
|Daniel Hermansson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|4
|0
|2.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|3.
|Перссон Оскар
|2
|1
|4.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|6.
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|12.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|13.
|Бурман Маркус
|1
|0
|14.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|15.
|Селин Себастьян
|1
|0
|16.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Акрополис
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос
Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос
Акрополис Последние 20 матчей: +3 =7 -10Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис
Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Акрополис: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|9.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|10.
|Эргрюте
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Акрополис
|3:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|13.
|Вестерос
|2:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Васалунд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Норрбю
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|8.
|Вестерос
|2:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|3:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Васалунд
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Эргрюте
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Эргрюте
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|6.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|12.
|Акрополис
|3:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|2:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|0:2 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|7
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|6
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1