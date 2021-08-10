Швеция: Суперэттан 2021
Эстер
0:0
Конец матча
Треллеборг
44' Желтая карточкаЙенссон Исак
77' Желтая карточкаКарлссон Монц
90' Желтая карточкаБлумберг Юхан
23
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|3
|0.2
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.13
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.13
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.13
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.07
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.07
|7.
|Юханссон Карл
|0
|0
|8.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|9.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|10.
|Стенберг Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|5
|0.33
|2.
|Бркич Харис
|3
|0.2
|3.
|Оффия Генри
|3
|0.2
|4.
|Косица Дзенис
|2
|0.13
|5.
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.13
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.13
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.07
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.07
|9.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.07
|10.
|Йенссон Исак
|1
|0.07
|11.
|Хоканссон Маттиас
|0
|0
|12.
|Амин Симон
|0
|0
|13.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Кин Джеймс
|3
|0
|3.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|4.
|Мортенсен Николас
|3
|0
|5.
|Карлссон Монц
|3
|0
|6.
|Стенберг Джон
|3
|0
|7.
|Павич Маттиас
|2
|0
|8.
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|9.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|10.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл
|1
|0
|12.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|13.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|14.
|Магнуссон Исак
|1
|0
|15.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|16.
|Захирович Ален
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|6
|0
|2.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|3.
|Амин Симон
|4
|0
|4.
|Петрович Петар
|3
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|9.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|10.
|Бркич Харис
|1
|0
|11.
|Йенссон Исак
|1
|0
|12.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|18.18% (2)
|0
|45.45% (5)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Треллеборг
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +7 =3 -10Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна
Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг
Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Эстер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 13
|19
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|10.
|Акрополис
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|12.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|6
|0