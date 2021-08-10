Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
0:0
Конец матча
Треллеборг
0'
44' Желтая карточка
Йенссон Исак
77' Желтая карточка
Карлссон Монц
90' Желтая карточка
Блумберг Юхан
90'+6
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Кусу
Манассе
15
Энгквист
Эмиль
2
Павич
Маттиас
10
Вестермарк
Йеспер
16
Магнуссон
Исак
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
22
Блумберг
Юхан
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
7
Петрович
Петар
9
Косица
Дзенис
18
Оффия
Генри
Эстер
4-3-3
Треллеборг
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 3 0.2
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.13
3. Кин Джеймс 2 0.13
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.13
5. Павич Маттиас 1 0.07
6. Магнуссон Исак 1 0.07
7. Юханссон Карл 0 0
8. Нордстрём Билли 0 0
9. Энгквист Эмиль 0 0
10. Стенберг Джон 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 5 0.33
2. Бркич Харис 3 0.2
3. Оффия Генри 3 0.2
4. Косица Дзенис 2 0.13
5. Бьеркен Фритьоф 2 0.13
6. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.13
7. Блумберг Юхан 1 0.07
8. Ливерстам Фредрик 1 0.07
9. Сафиу Фатаву 1 0.07
10. Йенссон Исак 1 0.07
11. Хоканссон Маттиас 0 0
12. Амин Симон 0 0
13. Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Кин Джеймс 3 0
3. Вестермарк Йеспер 3 0
4. Мортенсен Николас 3 0
5. Карлссон Монц 3 0
6. Стенберг Джон 3 0
7. Павич Маттиас 2 0
8. Адольфссон Маттис 2 0
9. Рочестер Соренсен Марк 1 0
10. Сильверхолт Оливер 1 0
11. Юханссон Карл 1 0
12. Нордстрём Билли 1 0
13. Хейкссон Алекс 1 0
14. Магнуссон Исак 1 0
15. Энгквист Эмиль 1 0
16. Захирович Ален 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 6 0
2. Ливерстам Фредрик 4 0
3. Амин Симон 4 0
4. Петрович Петар 3 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Нильссон Хампус 1 0
8. Сёдерквист Монс 1 0
9. Хоканссон Маттиас 1 0
10. Бркич Харис 1 0
11. Йенссон Исак 1 0
12. Дхайни Мухаммед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 18.18% (2) 0 45.45% (5) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Треллеборг 14.29% (3) 28.57% (6) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна
Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг
Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Эстер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Эстер 1:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 Эстер Суперэттан
Треллеборг 3:3 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 4:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 0:0 Эстер Первый дивизион Эстер 1:3 Треллеборг Первый дивизион Треллеборг 2:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Треллеборг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
2. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
3. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
4. Хельсинборг Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
8. Эстер Заявка 15 5 4 6 11 - 13 19
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
10. Акрополис Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
12. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
13. Эргрюте Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
5. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
6. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
7. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
8. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
12. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
13. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
14. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
3. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
3. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Васалунд Сисей Кебба 6 0
5. Треллеборг Блумберг Юхан 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Йенссон Исак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстер 0:0 Треллеборг онлайн




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