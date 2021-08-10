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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
2:1
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
19' Гол
Adam Kaied
24' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
1:1
36' Гол
Дженсен Кевин
39' Желтая карточка
Вихльстранд Виктор
39' Желтая карточка
Карялайнен Расмус
39' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
63' Желтая карточка
Хофсё Робин
2:1
70' Гол
Ольсен Брандур
90'+6
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
31
Adam
Kaied
11
Карялайнен
Расмус
1
Каддура
Амр
26
Асп
Джонатан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
20
Альмаджед
Сумар
11
Олссон
Филип
17
Петерссон
Оскар
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
Хельсинборг
4-2-3-1
Ландскруна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (1) 0.6
2. Ольсен Брандур 3 0.2
3. Люндберг Виктор 2 0.13
4. Аль-Хамлави Ассад 2 0.13
5. Лупер Вильгельм 1 0.07
6. Йенссон Расмус 1 0.07
7. Свенссон Макс 1 0.07
8. Карялайнен Расмус 1 0.07
9. Adam Kaied 1 0.07
10. Ландгрен Андреас 0 0
11. Олссон Деннис 0 0
12. Бедварссон Бедвар 0 0
Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дженсен Кевин 4 0.27
2. Оттоссон Филип 4 (1) 0.27
3. Хофсё Робин 4 0.27
4. Олссон Линус 3 0.2
5. Олссон Филип 2 0.13
6. Хейер Мелкер 2 0.13
7. Вихльстранд Виктор 2 0.13
8. Ткач Александр 1 0.07
9. Петерссон Оскар 1 0.07
10. Асп Джонатан 1 (1) 0.07
11. Нильсен Никлас 1 0.07
12. Мурбек Андреас 1 0.07
13. Олофссон Деннис 0 0
14. Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Бедварссон Бедвар 3 1
2. Ольсен Брандур 4 0
3. Лупер Вильгельм 4 0
4. Цука Рави 3 0
5. Люндберг Виктор 2 0
6. Линдегор Андерс 2 0
7. Benjamin Acquah 2 0
8. Гранквист Андреас 1 0
9. Ван ден Хурк Антони 1 0
10. Йенссон Расмус 1 0
11. Геро Альхаджи 1 0
12. Мбо Ноэль 1 0
13. Карялайнен Расмус 1 0
14. Веберг Чарли 1 0
15. Крейда Владислав 1 0
Ландскруна
# Игрок      
1. Альмаджед Сумар 4 0
2. Олссон Филип 4 0
3. Хофсё Робин 2 1
4. Мурбек Андреас 3 0
5. Вихльстранд Виктор 2 0
6. Хейер Мелкер 2 0
7. Нильсен Никлас 1 0
8. Дженсен Кевин 1 0
9. Оттоссон Филип 1 0
10. Рапп Йохан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 4.76% (1) 28.57% (6) 23.81% (5) 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Ландскруна 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму
Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна
Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ландскруна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хельсинборг 2:0 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:1 Хельсинборг Суперэттан Ландскруна 2:4 Хельсинборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
2. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
3. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
4. Хельсинборг Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
8. Эстер Заявка 15 5 4 6 11 - 13 19
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
10. Акрополис Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
12. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
13. Эргрюте Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
5. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
6. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
7. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
8. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
12. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
13. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
14. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
3. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
3. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Васалунд Сисей Кебба 6 0
5. Треллеборг Блумберг Юхан 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ван ден Хурк Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Карялайнен Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Viktor Wihlstrand получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дженсен Кевин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Бедварссон Бедвар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Adam Kaied бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 2:1 Ландскруна онлайн




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