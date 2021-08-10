Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
2:1
Конец матча
Ландскруна
1:0
19' ГолAdam Kaied
24' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
1:1
36' ГолДженсен Кевин
39' Желтая карточкаВихльстранд Виктор
39' Желтая карточкаКарялайнен Расмус
39' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
63' Желтая карточкаХофсё Робин
2:1
70' ГолОльсен Брандур
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
26
Асп
Джонатан
11
Олссон
Филип
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
15 Хейер МелкерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
19'
1:0
36'
1:1
63'
70'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (1)
|0.6
|2.
|Ольсен Брандур
|3
|0.2
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0.13
|4.
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.13
|5.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.07
|6.
|Йенссон Расмус
|1
|0.07
|7.
|Свенссон Макс
|1
|0.07
|8.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.07
|9.
|Adam Kaied
|1
|0.07
|10.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|11.
|Олссон Деннис
|0
|0
|12.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дженсен Кевин
|4
|0.27
|2.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.27
|3.
|Хофсё Робин
|4
|0.27
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.2
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.13
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.13
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.13
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.07
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.07
|10.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.07
|11.
|Нильсен Никлас
|1
|0.07
|12.
|Мурбек Андреас
|1
|0.07
|13.
|Олофссон Деннис
|0
|0
|14.
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедварссон Бедвар
|3
|1
|2.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|3.
|Лупер Вильгельм
|4
|0
|4.
|Цука Рави
|3
|0
|5.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|6.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|7.
|Benjamin Acquah
|2
|0
|8.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|9.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|10.
|Йенссон Расмус
|1
|0
|11.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|12.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|13.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|14.
|Веберг Чарли
|1
|0
|15.
|Крейда Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|2.
|Олссон Филип
|4
|0
|3.
|Хофсё Робин
|2
|1
|4.
|Мурбек Андреас
|3
|0
|5.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|7.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|8.
|Дженсен Кевин
|1
|0
|9.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|10.
|Рапп Йохан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|Ландскруна
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму
Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна
Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ландскруна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 13
|19
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|10.
|Акрополис
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|12.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|6
|0