Швеция: Суперэттан 2021
17' Желтая карточкаФендрих Фредрик
1:0
32' ГолСвенссон Йеспер
39' Желтая карточкаСвенссон Йеспер
45' Вторая желтая карточкаФендрих Фредрик
1:0
45' Не забитый пенальтиСильверхолт Оливер
19
Бук
Робин
10
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
17'
32'
1:0
39'
45'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.31
|2.
|Эдквист Адриан
|5
|0.31
|3.
|Бук Робин
|3
|0.19
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.13
|5.
|Свенссон Йеспер
|1
|0.06
|6.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.06
|7.
|Edin Hamidovic
|1
|0.06
|8.
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.06
|9.
|Бекай Перпарим
|1
|0.06
|10.
|Николич Марко
|1
|0.06
|11.
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|3
|0.19
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.13
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.13
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.13
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.06
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.06
|7.
|Юханссон Карл
|0
|0
|8.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|9.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|10.
|Стенберг Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|4
|0
|2.
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|3.
|Бекай Перпарим
|3
|0
|4.
|Крона Себастьян
|3
|0
|5.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|6.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|7.
|Омонди Эрик
|1
|0
|8.
|Кваква Энок
|1
|0
|9.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|10.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|11.
|Николич Марко
|1
|0
|12.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|13.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|14.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|15.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Кин Джеймс
|3
|0
|3.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|4.
|Мортенсен Николас
|3
|0
|5.
|Карлссон Монц
|3
|0
|6.
|Стенберг Джон
|3
|0
|7.
|Павич Маттиас
|2
|0
|8.
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|9.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|10.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл
|1
|0
|12.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|13.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|14.
|Магнуссон Исак
|1
|0
|15.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|16.
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|Эстер
|0
|18.18% (2)
|0
|45.45% (5)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг
Эстер Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер
Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Эстер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Йёнчёпинг 2:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:3 Эстер Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Йёнчёпинг
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|8.
|Эстер
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 14
|19
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|10.
|Акрополис
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|12.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|6
|0