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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
2:1
Конец матча
Эстер
0'
17' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
1:0
32' Гол
Свенссон Йеспер
39' Желтая карточка
Свенссон Йеспер
45' Вторая желтая карточка
Фендрих Фредрик
1:0
45' Не забитый пенальти
Сильверхолт Оливер
70' Красная карточка
Адольфссон Маттис
2:0
75' Гол
Бук Робин
88' Желтая карточка
Крона Себастьян
89' Желтая карточка
Мортенсен Николас
2:1
90' Гол
Мортенсен Николас
90'+7
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
7
Крона
Себастьян
8
Барни
Юнес
19
Бук
Робин
16
Edin
Hamidovic
10
Омонди
Эрик
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
2
Павич
Маттиас
23
Кусу
Манассе
9
Рочестер
Соренсен
Марк
11
Лима
Лукас
19
Мортенсен
Николас
16
Магнуссон
Исак
Йёнчёпинг
4-3-1-2
Эстер
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омонди Эрик 5 (1) 0.31
2. Эдквист Адриан 5 0.31
3. Бук Робин 4 0.25
4. Страндсатер Даниэль 2 0.13
5. Свенссон Йеспер 1 0.06
6. Зейдан Мустафа 1 0.06
7. Edin Hamidovic 1 0.06
8. Дегерлунд Маркус 1 0.06
9. Бекай Перпарим 1 0.06
10. Николич Марко 1 0.06
11. Люнг Даниэль 1 0.06
12. Нордстрем Элиас 1 0.06
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 4 0.25
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.13
3. Кин Джеймс 2 0.13
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.13
5. Павич Маттиас 1 0.06
6. Магнуссон Исак 1 0.06
7. Юханссон Карл 0 0
8. Нордстрём Билли 0 0
9. Энгквист Эмиль 0 0
10. Стенберг Джон 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 4 0
2. Крона Себастьян 4 0
3. Фендрих Фредрик 2 1
4. Бекай Перпарим 3 0
5. Зейдан Мустафа 2 0
6. Дегерлунд Маркус 0 1
7. Омонди Эрик 1 0
8. Кваква Энок 1 0
9. Эдквист Адриан 1 0
10. Ламин Адам Бен 1 0
11. Николич Марко 1 0
12. Густафсон Элиас 1 0
13. Страндсатер Даниэль 1 0
14. Родеблад Лове Кевин 1 0
15. Фазал Мохаммад 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Мортенсен Николас 4 0
3. Адольфссон Маттис 2 1
4. Кин Джеймс 3 0
5. Вестермарк Йеспер 3 0
6. Карлссон Монц 3 0
7. Стенберг Джон 3 0
8. Павич Маттиас 2 0
9. Рочестер Соренсен Марк 1 0
10. Сильверхолт Оливер 1 0
11. Юханссон Карл 1 0
12. Нордстрём Билли 1 0
13. Хейкссон Алекс 1 0
14. Магнуссон Исак 1 0
15. Энгквист Эмиль 1 0
16. Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3)
 Эстер 0 16.67% (2) 0 41.67% (5) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг
Эстер Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер
Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Эстер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан
Йёнчёпинг 2:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:3 Эстер Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
2. Вернаму 0:1 Заявка 16 9 3 4 18 - 10 30
3. Хельсинборг 2:0 Заявка 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 16 7 4 5 22 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Эргрюте 1:0 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
11. Акрополис 0:2 Заявка 16 4 5 7 14 - 24 17
12. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
13. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге 0:1 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму 0:1 Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
6. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Хельсинборг 2:0 Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
8. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Эргрюте 1:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
12. Акрополис 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
13. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 2:0 Заявка 8 4 3 1 10 - 4 15
2. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
5. Браге 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
6. Эргрюте 1:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
10. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
12. Акрополис 0:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
3. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Васалунд Сисей Кебба 6 0
5. Треллеборг Блумберг Юхан 6 0
Весь список
Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:1 Эстер онлайн




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