Швеция: Суперэттан 2021
36' Желтая карточкаЛильестранд Маттиас
1:0
40' ГолРаскай Анель
1:1
74' ГолFilip Sjoeberg1
76' Желтая карточкаМакаси Мозес
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Peru Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лундин ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
40'
1:0
74'
1:1
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|8
|0.5
|2.
|Полсон Дэниел
|3
|0.19
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.13
|4.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.06
|5.
|Дальквист Хампус
|1
|0.06
|6.
|Раскай Анель
|1
|0.06
|7.
|Азулай Джонатан
|0
|0
|8.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|9.
|Ailton Jose Almeida1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|6 (2)
|0.38
|2.
|Йоханссон Александр
|2
|0.13
|3.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.13
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.13
|5.
|Лундин Антон
|1
|0.06
|6.
|Махолли Шкодран
|1
|0.06
|7.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.06
|8.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.06
|9.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.06
|10.
|Селлин Роббин
|0
|0
|11.
|Перссон Хоаким
|0
|0
|12.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|13.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|14.
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Брорссон Арвид
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Ланс Антон
|1
|0
|8.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|9.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|10.
|Дальквист Хампус
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|5
|0
|2.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|3.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|4.
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|7.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|8.
|Плана Леонард
|2
|0
|9.
|Макаси Мозес
|2
|0
|10.
|Тити Адиль
|2
|0
|11.
|Селлин Роббин
|1
|0
|12.
|Лундин Антон
|1
|0
|13.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|14.
|Мавила Натан
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Браге
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =7 -8Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд
Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте
Браге Последние 20 матчей: +6 =4 -10Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге
Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|0:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 11
|30
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|2:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Браге
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|13.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|14.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|3.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|0:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|2:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0