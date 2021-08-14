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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
1:1
Конец матча
Браге
0'
36' Желтая карточка
Лильестранд Маттиас
1:0
40' Гол
Раскай Анель
1:1
74' Гол
Filip Sjoeberg1
76' Желтая карточка
Макаси Мозес
90'+5
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
24
Сьёберг
Аксель
II
14
Сёдерберг
Никлас
3
Макаси
Мозес
5
Тити
Адиль
15
Перссон
Хоаким
9
Карлберг
Дуглас
10
Плана
Леонард
Эргрюте
3-4-3
Браге
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 8 0.5
2. Полсон Дэниел 3 0.19
3. Андреассон Антон 2 0.13
4. Сьогрелл Херман 1 0.06
5. Дальквист Хампус 1 0.06
6. Раскай Анель 1 0.06
7. Азулай Джонатан 0 0
8. Акерманн Кевин 0 0
9. Ailton Jose Almeida1 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 6 (2) 0.38
2. Йоханссон Александр 2 0.13
3. Карлберг Дуглас 2 0.13
4. Сёдерберг Никлас 2 0.13
5. Лундин Антон 1 0.06
6. Махолли Шкодран 1 0.06
7. Антонссон Бьярни 1 0.06
8. Зеттерстрём Александр 1 0.06
9. Filip Sjoeberg1 1 0.06
10. Селлин Роббин 0 0
11. Перссон Хоаким 0 0
12. Лильестранд Маттиас 0 0
13. Хиндрикес Понтус 0 0
14. Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Брорссон Арвид 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Ланс Антон 1 0
8. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
9. Акерманн Кевин 1 0
10. Дальквист Хампус 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0
Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 5 0
2. Хиндрикес Понтус 5 0
3. Антонссон Бьярни 2 1
4. Зеттерстрём Александр 2 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Уильямс Ноа 3 0
7. Сёдерберг Никлас 3 0
8. Плана Леонард 2 0
9. Макаси Мозес 2 0
10. Тити Адиль 2 0
11. Селлин Роббин 1 0
12. Лундин Антон 1 0
13. Махолли Шкодран 1 0
14. Мавила Натан 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Хилтунен Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Браге 11.76% (2) 11.76% (2) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд
Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте
Браге Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге
Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге

Последние игры между собой

Эргрюте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Браге 1:3 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:3 Браге Суперэттан Браге 3:2 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 3:2 Браге Суперэттан
Браге 0:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 4:1 Браге Суперэттан Браге 3:1 Эргрюте Суперэттан Браге 0:0 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:0 Браге Суперэттан Эргрюте 0:1 Браге Суперэттан Браге 2:2 Эргрюте Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 0:2 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
2. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
3. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
4. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
13. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
14. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 3 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Норрбю 0:2 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
8. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
12. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю 0:2 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Раскай Анель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Лильестранд Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эргрюте 1:1 Браге онлайн




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