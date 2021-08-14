Швеция: Суперэттан 2021
Акрополис
0:2
Второй тайм: 59'
Хельсинборг
0:1
18' ГолВеберг Чарли
49' Желтая карточкаЦука Рави
0:2
55' ГолЙенссон Расмус
22
Альвбоге
Йон
27
Фигероа
Эрик
- Основной состав
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фигероа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
18'
0:1
49'
55'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|5
|0.31
|2.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.13
|3.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|1 (1)
|0.06
|4.
|Фигероа Эрик
|1
|0.06
|5.
|Боувин Маттиас
|1
|0.06
|6.
|Вейлид Сесар
|1
|0.06
|7.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.06
|8.
|Линдквист Никлас
|1
|0.06
|9.
|Kewin Lounis
|1
|0.06
|10.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|11.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (1)
|0.56
|2.
|Ольсен Брандур
|3
|0.19
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0.13
|4.
|Йенссон Расмус
|2
|0.13
|5.
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.13
|6.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.06
|7.
|Свенссон Макс
|1
|0.06
|8.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.06
|9.
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|10.
|Adam Kaied
|1
|0.06
|11.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|12.
|Олссон Деннис
|0
|0
|13.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|4
|0
|2.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|3.
|Перссон Оскар
|2
|1
|4.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|6.
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|12.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|13.
|Бурман Маркус
|1
|0
|14.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|15.
|Селин Себастьян
|1
|0
|16.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бедварссон Бедвар
|3
|1
|2.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|3.
|Цука Рави
|4
|0
|4.
|Лупер Вильгельм
|4
|0
|5.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|6.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|7.
|Benjamin Acquah
|2
|0
|8.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|9.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|10.
|Йенссон Расмус
|1
|0
|11.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|12.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|13.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|14.
|Веберг Чарли
|1
|0
|15.
|Крейда Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|0
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Хельсинборг
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +4 =6 -10Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю
Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг
Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Акрополис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 10
|30
|3.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 21
|20
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|11.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 24
|17
|12.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|12.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|13.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|5.
|Браге
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|6.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|12.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|6
|0