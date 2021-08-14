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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
0:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
0:1
18' Гол
Веберг Чарли
49' Желтая карточка
Цука Рави
0:2
55' Гол
Йенссон Расмус
0:3
79' Гол
Люндберг Виктор
80' Желтая карточка
Benjamin Acquah
90'+5
22
Альвбоге
Йон
20
Никопулос
Сотириос
3
Унгман-Бакланд
Себастьян
5
Перссон
Оскар
2
Вейлид
Сесар
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
4
Димитриадис
Панайотис
27
Фигероа
Эрик
16
Бурман
Маркус
17
Ларссон
Даниэль
11
Боувин
Маттиас
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
31
Adam
Kaied
11
Карялайнен
Расмус
Акрополис
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 5 0.31
2. Ларссон Даниэль 2 0.13
3. Сиводедов Кристиан Рубио 1 (1) 0.06
4. Фигероа Эрик 1 0.06
5. Боувин Маттиас 1 0.06
6. Вейлид Сесар 1 0.06
7. Петтерссон Оскар 1 0.06
8. Линдквист Никлас 1 0.06
9. Kewin Lounis 1 0.06
10. Осбринк Понтус 0 0
11. Стадлер Эндрю 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (1) 0.56
2. Ольсен Брандур 3 0.19
3. Люндберг Виктор 3 0.19
4. Йенссон Расмус 2 0.13
5. Аль-Хамлави Ассад 2 0.13
6. Лупер Вильгельм 1 0.06
7. Свенссон Макс 1 0.06
8. Карялайнен Расмус 1 0.06
9. Веберг Чарли 1 0.06
10. Adam Kaied 1 0.06
11. Ландгрен Андреас 0 0
12. Олссон Деннис 0 0
13. Бедварссон Бедвар 0 0

Карточки

Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 4 0
2. Никопулос Сотириос 4 0
3. Перссон Оскар 2 1
4. Альборнос Маурисио 3 0
5. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
6. Хаммар Фредрик 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Некроуф Ламин 1 0
12. Боувин Маттиас 1 0
13. Бурман Маркус 1 0
14. Абрахамссон Александер 1 0
15. Селин Себастьян 1 0
16. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Бедварссон Бедвар 3 1
2. Ольсен Брандур 4 0
3. Цука Рави 4 0
4. Лупер Вильгельм 4 0
5. Benjamin Acquah 3 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Линдегор Андерс 2 0
8. Гранквист Андреас 1 0
9. Ван ден Хурк Антони 1 0
10. Йенссон Расмус 1 0
11. Геро Альхаджи 1 0
12. Мбо Ноэль 1 0
13. Карялайнен Расмус 1 0
14. Веберг Чарли 1 0
15. Крейда Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 0 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1)
 Хельсинборг 4.17% (1) 29.17% (7) 20.83% (5) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю
Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг
Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Акрополис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хельсинборг 1:0 Акрополис Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 0:2 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
2. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
3. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
4. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
13. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
14. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 3 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Норрбю 0:2 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
8. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
12. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю 0:2 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Веберг Чарли бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Акрополис 0:3 Хельсинборг онлайн




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