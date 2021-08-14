Швеция: Аллсвенскан 2021
Мальмё
1:2
Второй тайм: 56'
Стадион: Eleda Stadion
Гётеборг
1:0
7' ГолКолак Антонио-Мирко
1:1
17' ГолБерг Маркус
45' Желтая карточкаЮханссон Карл
50' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
1:2
55' Гол в свои воротаЛарссон Эрик
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
7'
17'
1:1
45'
55'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0.53
|2.
|Бирманчевич Велько
|6
|0.4
|3.
|Рикс Сёрен
|4
|0.27
|4.
|Кристиансен Андерс
|3 (1)
|0.2
|5.
|Налич Ади
|3
|0.2
|6.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.13
|7.
|Ракип Эрдаль
|2
|0.13
|8.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.07
|9.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.07
|10.
|Нильсен Лассе
|1
|0.07
|11.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|12.
|Вагич Павле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.27
|2.
|Берг Маркус
|3
|0.2
|3.
|Сана Тобиас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.13
|5.
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|6.
|Гамшик Марек
|1
|0.07
|7.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.07
|8.
|Айеш Хосам
|1
|0.07
|9.
|Сёдер Робин
|1
|0.07
|10.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|11.
|Терн Симон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|2.
|Налич Ади
|4
|0
|3.
|Инносент Бонке
|3
|0
|4.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|6.
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|7.
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|8.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|10.
|Вагич Павле
|2
|0
|11.
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|12.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|13.
|Колак Антонио-Мирко
|1
|0
|14.
|Абубакари Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|4
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|3.
|Айеш Хосам
|2
|0
|4.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|5.
|Юханссон Карл II
|2
|0
|6.
|Каллей Яхья
|2
|0
|7.
|Берг Маркус
|1
|0
|8.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|9.
|Сана Тобиас
|1
|0
|10.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|11.
|Свенссон Густаф
|1
|0
|12.
|Терн Симон
|1
|0
|13.
|Яллоу Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|20% (6)
|Гётеборг
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =4 -3Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё
Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =9 -6Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю
Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|1:2 Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Кальмар
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|9.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 17
|19
|10.
|Сириус
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|0
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0