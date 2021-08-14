  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
2:3
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
7' Гол
Колак Антонио-Мирко
1:1
17' Гол
Берг Маркус
45' Желтая карточка
Юханссон Карл
50' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
1:2
55' Гол в свои ворота
Ларссон Эрик
2:2
86' Гол
Абубакари Малик
90' Желтая карточка
Вендт Оскар
90' Красная карточка
Гваргис Питер
2:3
90' Пенальти
Сана Тобиас
90'+10
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
2
Ларссон
Эрик
14
Беихмо
Феликс
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
32
Бергет
Йо
Инге
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
1
Анестис
Яннис
4
Юханссон
Карл
II
30
Бьярсмюр
Маттиас
19
Эрлингмарк
Огюст
5
Яллоу
Александр
7
Эрикссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
22
Сана
Тобиас
17
Вендт
Оскар
11
Сигторссон
Колбейнн
33
Берг
Маркус
Мальмё
3-5-2
Гётеборг
3-5-2

Ход матча

7'
Колак Антонио-Мирко
1:0
17'
1:1
Берг Маркус
(Сигторссон Колбейнн)
45'
 
Юханссон Карл
50'
 
Эрикссон Себастьян
55'
Пенья Серхио
Кристиансен Андерс
 
55'
1:2
Ларссон Эрик
75'
 
Сёдер Робин
Сигторссон Колбейнн
77'
Абубакари Малик
Беихмо Феликс
 
77'
Рикс Сёрен
Ракип Эрдаль
 
84'
Гваргис Питер
Пенья Серхио
 
86'
Абубакари Малик
(Ларссон Эрик)
2:2
90'
 
Вендт Оскар
90'
Гваргис Питер
 
90'
 
Норлин Густаф
Берг Маркус
90'
2:3
Сана Тобиас

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 8 0.53
2. Бирманчевич Велько 6 0.4
3. Рикс Сёрен 4 0.27
4. Кристиансен Андерс 3 (1) 0.2
5. Налич Ади 3 0.2
6. Бергет Йо Инге 2 0.13
7. Ракип Эрдаль 2 0.13
8. Кнудсен Йонас 1 0.07
9. Ахмедходжич Анел 1 0.07
10. Нильсен Лассе 1 0.07
11. Абубакари Малик 1 0.07
12. Ларссон Эрик 0 0
13. Вагич Павле 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигторссон Колбейнн 4 0.27
2. Сана Тобиас 3 (2) 0.2
3. Берг Маркус 3 0.2
4. Якоб Кевин 2 0.13
5. Яллоу Александр 1 0.07
6. Гамшик Марек 1 0.07
7. Эрикссон Себастьян 1 0.07
8. Айеш Хосам 1 0.07
9. Сёдер Робин 1 0.07
10. Юсуф Альхассан 0 0
11. Терн Симон 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Ракип Эрдаль 4 0
2. Налич Ади 4 0
3. Инносент Бонке 3 0
4. Нильсен Лассе 2 0
5. Бергет Йо Инге 2 0
6. Кристиансен Андерс 2 0
7. Кнудсен Йонас 2 0
8. Ларссон Эрик 2 0
9. Ахмедходжич Анел 2 0
10. Вагич Павле 2 0
11. Бирманчевич Велько 2 0
12. Гваргис Питер 0 1
13. Беихмо Феликс 1 0
14. Колак Антонио-Мирко 1 0
15. Абубакари Малик 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрикссон Себастьян 4 0
2. Эрлингмарк Огюст 4 0
3. Айеш Хосам 2 0
4. Бьярсмюр Маттиас 2 0
5. Юханссон Карл II 2 0
6. Каллей Яхья 2 0
7. Берг Маркус 1 0
8. Вендт Оскар 1 0
9. Вернблум Понтус 1 0
10. Сана Тобиас 1 0
11. Сигторссон Колбейнн 1 0
12. Свенссон Густаф 1 0
13. Терн Симон 1 0
14. Яллоу Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 21.88% (7) 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5) 9.38% (3) 21.88% (7)
 Гётеборг 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё
Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю
Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Мальмё 2:1 Гётеборг Товарищеские матчи Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Мальмё Кубок
Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
7. Норрчёпинг Заявка 14 6 2 6 18 - 15 20
8. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Хальмстад 1:1 Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
11. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Кальмар 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад 1:1 Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
5. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6. Кальмар 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
8. Хальмстад 1:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 0
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Юханссон Карл II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Колак Антонио-Мирко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 2:3 Гётеборг онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 