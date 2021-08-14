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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
1:0
Второй тайм: 62'
Вернаму
1
Андерссон
Андреас
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
20
Дальстрём
Никлас
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
5
Олссон
Деннис
9
Халлениус
Линус
21
Энгблум
Понтус
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
18
Оливейра
Вендерсон
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
17
Удденес
Оскар
9
Йоханссон
Оскар
13
Стивенс
Джоэл
Сундсвалль
3-5-2
Вернаму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблум Понтус 6 (2) 0.38
2. Халлениус Линус 5 0.31
3. Бенгтссон Йохан 4 0.25
4. Блумквист Александр 2 0.13
5. Андерссон Эрик 1 0.06
6. Олссон Деннис 1 0.06
7. Пичках Пайя 1 0.06
8. Экстрём Альбин 1 0.06
9. Дальстрём Никлас 1 0.06
10. Стенссон Даниэль 0 0
11. Лундстрём Роберт 0 0
Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Магаши Абдуссалам 3 0.19
2. Йоханссон Оскар 2 0.13
3. Christian Moses 2 0.13
4. Дзабич Робин 2 0.13
5. Бечирович Эдвин 2 0.13
6. Винст Фредди 1 0.06
7. Удденес Оскар 1 0.06
8. Вилар Бернардо 1 0.06
9. Стивенс Джоэл 1 0.06
10. Камара Креспо 1 0.06
11. Брэндон Эрик 1 (1) 0.06
12. Оливейра Вендерсон 0 0
13. Исмаил Исса 0 0
14. Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 3 0
2. Андерссон Эрик 2 0
3. Стенсхаген Теодор 2 0
4. Карстрем Йеспер 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Силфвер Понтус 1 0
7. Стенссон Даниэль 1 0
8. Эрикссон Антон 1 0
9. Ludvig Naavik 1 0
Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 6 0
2. Винст Фредди 3 0
3. Вилар Бернардо 3 0
4. Бечирович Эдвин 1 1
5. Магаши Абдуссалам 2 0
6. Брэндон Эрик 2 0
7. Йоханссон Оскар 1 0
8. Стивенс Джоэл 1 0
9. Камара Креспо 1 0
10. Эрикссон Виктор 1 0
11. Удденес Оскар 1 0
12. Кенндал Уильям 1 0
13. Ларссон Виктор 1 0
14. Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Вернаму 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль
Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль
Вернаму Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму
Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассирийска Турабдин

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вернаму: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вернаму 2:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Вернаму Кубок Сундсвалль 2:1 Вернаму Суперэттан Вернаму 1:0 Сундсвалль Суперэттан
Сундсвалль 0:0 Вернаму Кубок Швеции Сундсвалль 2:2 Вернаму Суперэттан Вернаму 0:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:2 Вернаму Суперэттан Вернаму 3:0 Сундсвалль Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
2. Вернаму 0:1 Заявка 16 9 3 4 18 - 10 30
3. Хельсинборг 2:0 Заявка 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 16 7 4 5 22 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Эргрюте 1:0 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
11. Акрополис 0:2 Заявка 16 4 5 7 14 - 24 17
12. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
13. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге 0:1 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму 0:1 Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
6. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Хельсинборг 2:0 Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
8. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Эргрюте 1:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
12. Акрополис 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
13. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 2:0 Заявка 8 4 3 1 10 - 4 15
2. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
5. Браге 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
6. Эргрюте 1:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
10. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
12. Акрополис 0:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
3. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Васалунд Сисей Кебба 6 0
5. Треллеборг Блумберг Юхан 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Блумквист Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Вернаму
2.55
3.54
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Вернаму онлайн




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