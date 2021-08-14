Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
1:0
Второй тайм: 62'
Вернаму
1:0
45' ГолБлумквист Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Молин ГуставВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Исмаил ИссаПолузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблум Понтус
|6 (2)
|0.38
|2.
|Халлениус Линус
|5
|0.31
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.25
|4.
|Блумквист Александр
|2
|0.13
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|6.
|Олссон Деннис
|1
|0.06
|7.
|Пичках Пайя
|1
|0.06
|8.
|Экстрём Альбин
|1
|0.06
|9.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|10.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|11.
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.19
|2.
|Йоханссон Оскар
|2
|0.13
|3.
|Christian Moses
|2
|0.13
|4.
|Дзабич Робин
|2
|0.13
|5.
|Бечирович Эдвин
|2
|0.13
|6.
|Винст Фредди
|1
|0.06
|7.
|Удденес Оскар
|1
|0.06
|8.
|Вилар Бернардо
|1
|0.06
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0.06
|10.
|Камара Креспо
|1
|0.06
|11.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.06
|12.
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|13.
|Исмаил Исса
|0
|0
|14.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|3
|0
|2.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|3.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|4.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|7.
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|8.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|9.
|Ludvig Naavik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|6
|0
|2.
|Винст Фредди
|3
|0
|3.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|4.
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|5.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|6.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|7.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|8.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|9.
|Камара Креспо
|1
|0
|10.
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|11.
|Удденес Оскар
|1
|0
|12.
|Кенндал Уильям
|1
|0
|13.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|14.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Вернаму
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль
Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль
Вернаму Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму
Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассирийска Турабдин
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вернаму: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 10
|30
|3.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 21
|20
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|11.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 24
|17
|12.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|12.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|13.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|5.
|Браге
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|6.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|12.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|6
|0