Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
2:0
Второй тайм: 63'
Норрбю
1:0
2' ГолХольмстрём Александр Аль
14' Желтая карточкаПекальски Иво
2:0
27' ПенальтиАлсанати Андре
37' Желтая карточкаРафаэль Йорк
49' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
50' Желтая карточкаГётессон Виктор
53' Желтая карточкаБраннефальк Йохан
55' Желтая карточкаАлсанати Андре
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
22
Туре
Ибрахим
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
2'
14'
27'
2:0
37'
50'
55'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.56
|2.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.13
|3.
|Коффей Эшли
|2
|0.13
|4.
|Гётессон Виктор
|2
|0.13
|5.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.13
|6.
|Рафаэль Йорк
|1 (1)
|0.06
|7.
|Ларссон Адам
|1
|0.06
|8.
|Якубу Алию
|1
|0.06
|9.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|10.
|Линнер Альбин
|0
|0
|11.
|Базе Марван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|8 (2)
|0.5
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.25
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.19
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.13
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.06
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.06
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.06
|8.
|Сало Александр
|1
|0.06
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.06
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|4
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|4.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|5.
|Тихи Робин
|3
|0
|6.
|Коффей Эшли
|3
|0
|7.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|8.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|9.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|10.
|Алсанати Андре
|2
|0
|11.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|12.
|Уикс Джош
|1
|0
|13.
|Форс Виктор
|1
|0
|14.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|15.
|Редин Понтус
|1
|0
|16.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|6
|0
|2.
|Османагич Нино
|3
|0
|3.
|Браннефальк Йохан
|3
|0
|4.
|Саволайнен Никлас
|3
|0
|5.
|Аргудо Луис
|3
|0
|6.
|Эрквист Расмус
|3
|0
|7.
|Стремберг Робин
|2
|0
|8.
|Мохамад Аббас
|2
|0
|9.
|Сало Александр
|2
|0
|10.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|11.
|Берг Виктор
|2
|0
|12.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|13.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|14.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|15.
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Норрбю
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю
Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|0:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 11
|30
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|2:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Браге
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|13.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|14.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|3.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|0:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|2:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0