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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
2:0
Второй тайм: 63'
Норрбю
0'
1:0
2' Гол
Хольмстрём Александр Аль
14' Желтая карточка
Пекальски Иво
2:0
27' Пенальти
Алсанати Андре
37' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
49' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
50' Желтая карточка
Гётессон Виктор
53' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
55' Желтая карточка
Алсанати Андре
63'
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Рафаэль
Йорк
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
22
Туре
Ибрахим
24
Гётессон
Виктор
19
Хольмстрём
Александр
Аль
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
17
Берг
Виктор
18
Пекальски
Иво
11
Милованович
Вилльям
5
Браннефальк
Йохан
10
Арлиг
Вильхельм
13
Стремберг
Робин
21
Вукоевич
Диян
Сирианска Эскильстуна
5-3-1-1
Норрбю
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 9 0.56
2. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.13
3. Коффей Эшли 2 0.13
4. Гётессон Виктор 2 0.13
5. Алсанати Андре 2 (1) 0.13
6. Рафаэль Йорк 1 (1) 0.06
7. Ларссон Адам 1 0.06
8. Якубу Алию 1 0.06
9. Лушаку Исмет 0 0
10. Линнер Альбин 0 0
11. Базе Марван 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 8 (2) 0.5
2. Джобе Бубакарр 4 0.25
3. Стремберг Робин 3 0.19
4. Эрквист Расмус 2 0.13
5. Османагич Нино 1 0.06
6. Саволайнен Никлас 1 0.06
7. Аргудо Луис 1 0.06
8. Сало Александр 1 0.06
9. Ялдыр Дениз 1 0.06
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0
13. Лундгрен Фредрик 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 4 1
2. Такахаши Кадзуки 5 0
3. Рафаэль Йорк 4 0
4. Туре Ибрахим 3 0
5. Тихи Робин 3 0
6. Коффей Эшли 3 0
7. Маннс Йеспер 2 0
8. Гётессон Виктор 2 0
9. Хольмстрём Александр Аль 2 0
10. Алсанати Андре 2 0
11. Омедже Чиди Дауда 1 0
12. Уикс Джош 1 0
13. Форс Виктор 1 0
14. Сабах Лоусон 1 0
15. Редин Понтус 1 0
16. Тернквист Ноэль 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 6 0
2. Османагич Нино 3 0
3. Браннефальк Йохан 3 0
4. Саволайнен Никлас 3 0
5. Аргудо Луис 3 0
6. Эрквист Расмус 3 0
7. Стремберг Робин 2 0
8. Мохамад Аббас 2 0
9. Сало Александр 2 0
10. Ялдыр Дениз 2 0
11. Берг Виктор 2 0
12. Милованович Вилльям 1 0
13. Вукоевич Диян 1 0
14. Джобе Бубакарр 1 0
15. Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Норрбю 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю
Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Норрбю 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Сирианска Эскильстуна 4:0 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 0:2 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
2. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
3. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
4. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
13. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
14. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 3 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Норрбю 0:2 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
8. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
12. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю 0:2 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна 2:0 Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Норрбю
2.55
8.25
36.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 2:0 Норрбю онлайн




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