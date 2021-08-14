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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
4:1
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
2' Гол
Хольмстрём Александр Аль
14' Желтая карточка
Пекальски Иво
2:0
27' Пенальти
Алсанати Андре
38' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
49' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
50' Желтая карточка
Гётессон Виктор
52' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
54' Желтая карточка
Алсанати Андре
2:1
76' Гол
Вукоевич Диян
86' Желтая карточка
Коффей Эшли
3:1
89' Гол
Якубу Алию
4:1
90' Гол
Линнер Альбин
90'+5
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Рафаэль
Йорк
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
22
Туре
Ибрахим
24
Гётессон
Виктор
19
Хольмстрём
Александр
Аль
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
17
Берг
Виктор
18
Пекальски
Иво
11
Милованович
Вилльям
5
Браннефальк
Йохан
10
Арлиг
Вильхельм
13
Стремберг
Робин
21
Вукоевич
Диян
Сирианска Эскильстуна
5-3-1-1
Норрбю
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 9 0.56
2. Коффей Эшли 2 0.13
3. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.13
4. Гётессон Виктор 2 0.13
5. Алсанати Андре 2 (1) 0.13
6. Якубу Алию 2 0.13
7. Рафаэль Йорк 1 (1) 0.06
8. Линнер Альбин 1 0.06
9. Ларссон Адам 1 0.06
10. Лушаку Исмет 0 0
11. Базе Марван 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 9 (2) 0.56
2. Джобе Бубакарр 4 0.25
3. Стремберг Робин 3 0.19
4. Эрквист Расмус 2 0.13
5. Османагич Нино 1 0.06
6. Саволайнен Никлас 1 0.06
7. Аргудо Луис 1 0.06
8. Сало Александр 1 0.06
9. Ялдыр Дениз 1 0.06
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0
13. Лундгрен Фредрик 0 0
14. Браннефальк Йохан 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 4 1
2. Такахаши Кадзуки 5 0
3. Рафаэль Йорк 4 0
4. Коффей Эшли 4 0
5. Туре Ибрахим 3 0
6. Тихи Робин 3 0
7. Маннс Йеспер 2 0
8. Гётессон Виктор 2 0
9. Хольмстрём Александр Аль 2 0
10. Алсанати Андре 2 0
11. Омедже Чиди Дауда 1 0
12. Уикс Джош 1 0
13. Форс Виктор 1 0
14. Сабах Лоусон 1 0
15. Редин Понтус 1 0
16. Тернквист Ноэль 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 6 0
2. Османагич Нино 3 0
3. Браннефальк Йохан 3 0
4. Саволайнен Никлас 3 0
5. Аргудо Луис 3 0
6. Эрквист Расмус 3 0
7. Стремберг Робин 2 0
8. Мохамад Аббас 2 0
9. Сало Александр 2 0
10. Ялдыр Дениз 2 0
11. Берг Виктор 2 0
12. Милованович Вилльям 1 0
13. Вукоевич Диян 1 0
14. Джобе Бубакарр 1 0
15. Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 31.82% (7)
 Норрбю 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю
Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Норрбю 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Сирианска Эскильстуна 4:0 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
2. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
3. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
4. Ландскруна Заявка 15 8 4 3 26 - 17 28
5. Треллеборг Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 16 6 4 6 22 - 16 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
13. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
14. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
8. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
12. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю онлайн




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