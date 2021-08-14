Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
4:1
Конец матча
Норрбю
1:0
2' ГолХольмстрём Александр Аль
14' Желтая карточкаПекальски Иво
2:0
27' ПенальтиАлсанати Андре
38' Желтая карточкаРафаэль Йорк
49' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
50' Желтая карточкаГётессон Виктор
52' Желтая карточкаБраннефальк Йохан
54' Желтая карточкаАлсанати Андре
2:1
76' ГолВукоевич Диян
86' Желтая карточкаКоффей Эшли
3:1
89' ГолЯкубу Алию
4:1
90' ГолЛиннер Альбин
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
22
Туре
Ибрахим
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
2'
14'
27'
2:0
38'
50'
54'
76'
86'
89'
3:1
90'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.56
|2.
|Коффей Эшли
|2
|0.13
|3.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.13
|4.
|Гётессон Виктор
|2
|0.13
|5.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.13
|6.
|Якубу Алию
|2
|0.13
|7.
|Рафаэль Йорк
|1 (1)
|0.06
|8.
|Линнер Альбин
|1
|0.06
|9.
|Ларссон Адам
|1
|0.06
|10.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|11.
|Базе Марван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|0.56
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.25
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.19
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.13
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.06
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.06
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.06
|8.
|Сало Александр
|1
|0.06
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.06
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|14.
|Браннефальк Йохан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|4
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|4.
|Коффей Эшли
|4
|0
|5.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|6.
|Тихи Робин
|3
|0
|7.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|8.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|9.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|10.
|Алсанати Андре
|2
|0
|11.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|12.
|Уикс Джош
|1
|0
|13.
|Форс Виктор
|1
|0
|14.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|15.
|Редин Понтус
|1
|0
|16.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|6
|0
|2.
|Османагич Нино
|3
|0
|3.
|Браннефальк Йохан
|3
|0
|4.
|Саволайнен Никлас
|3
|0
|5.
|Аргудо Луис
|3
|0
|6.
|Эрквист Расмус
|3
|0
|7.
|Стремберг Робин
|2
|0
|8.
|Мохамад Аббас
|2
|0
|9.
|Сало Александр
|2
|0
|10.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|11.
|Берг Виктор
|2
|0
|12.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|13.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|14.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|15.
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|Норрбю
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю
Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 11
|30
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 16
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Браге
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|13.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|14.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0