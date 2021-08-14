Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Кристиансунд
Стабек
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
84 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюэ Бендик
|3
|0.2
|2.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.13
|3.
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.13
|4.
|Нилсен Снорре
|2
|0.13
|5.
|Муколли Агон
|2
|0.13
|6.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.07
|7.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.07
|8.
|Хопмарк Андреас
|1
|0.07
|9.
|Аскар Армин
|0
|0
|10.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|11.
|Кастрати Фламур
|0
|0
|12.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|13.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.4
|2.
|Вангберг Симен
|3
|0.2
|3.
|Нуса Антонио
|3
|0.2
|4.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.13
|5.
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.13
|6.
|Хансен Корнелиус
|1
|0.07
|7.
|Аманква Яу
|1
|0.07
|8.
|Киносита Косуке
|1
|0.07
|9.
|Шала Херолинд
|0
|0
|10.
|Оттесен Стурла
|0
|0
|11.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|12.
|Киркеволд Пол
|0
|0
|13.
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|2.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|3.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|4.
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|5.
|Ульвестад Пол Эрик
|2
|0
|6.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|7.
|Нилсен Снорре
|2
|0
|8.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|9.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|10.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|11.
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|12.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|13.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|14.
|Диоп Амиду
|1
|0
|15.
|Сормо Бент
|1
|0
|16.
|Муколли Агон
|1
|0
|17.
|Аскар Армин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оттесен Стурла
|4
|0
|2.
|Скютте Саммю
|3
|0
|3.
|Сандберг Маркус
|1
|1
|4.
|Матс Солхеим
|2
|0
|5.
|Шала Херолинд
|2
|0
|6.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|7.
|Мое Еппе
|2
|0
|8.
|Вангберг Симен
|1
|0
|9.
|Аманква Яу
|1
|0
|10.
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|11.
|Киносита Косуке
|1
|0
|12.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|13.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|14.
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|15.
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|Стабек
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд
Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм
Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек
Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 15
|24
|5.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 29
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 18
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|5.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|6.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0