  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
5:1
Конец матча

Стадион:
Стабек
0'
0:1
28' Гол
Martin Hoeyland
1:1
30' Гол
Нилсен Снорре
36' Желтая карточка
Вернерссон Виктор
2:1
39' Пенальти
Бюэ Бендик
3:1
48' Гол
Муколли Агон
4:1
55' Гол
Картум Сандер Эрик
73' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
5:1
89' Гол
Сивертсен Оскар
90'+3
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
18
Аскар
Армин
7
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
25
Ертсен
Торгиль
8
Картум
Сандер
Эрик
9
Муколли
Агон
13
Бюэ
Бендик
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
3
Аманква
Яу
15
Оттесен
Стурла
19
Вернерссон
Виктор
16
Martin
Hoeyland
24
Костадинов
Калоян
10
Сольбаккен
Маркус
23
Эдвардсен
Оливер
9
Киркеволд
Пол
11
Хансен
Корнелиус
Кристиансунд
4-3-3
Стабек
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 4 (1) 0.27
2. Картум Сандер Эрик 3 0.2
3. Муколли Агон 3 0.2
4. Нилсен Снорре 3 0.2
5. Ертсен Торгиль 2 0.13
6. Хопмарк Андреас 1 0.07
7. Осбак Кристоффер 1 0.07
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.07
9. Сивертсен Оскар 1 0.07
10. Аскар Армин 0 0
11. Каллудра Лиридон 0 0
12. Кастрати Фламур 0 0
13. Скарсем Олаус 0 0
14. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.4
2. Вангберг Симен 3 0.2
3. Нуса Антонио 3 0.2
4. Геэльмуйден Херман 2 0.13
5. Скютте Саммю 2 (1) 0.13
6. Хансен Корнелиус 1 0.07
7. Аманква Яу 1 0.07
8. Киносита Косуке 1 0.07
9. Martin Hoeyland 1 0.07
10. Шала Херолинд 0 0
11. Оттесен Стурла 0 0
12. Луманза Тортоль 0 0
13. Киркеволд Пол 0 0
14. Сабастин Уче 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Кастрати Фламур 2 0
4. Ертсен Торгиль 2 0
5. Ульвестад Пол Эрик 2 0
6. Скарсем Олаус 2 0
7. Нилсен Снорре 2 0
8. Мумбанья Фарис 2 0
9. Каллудра Лиридон 1 0
10. Ульвестад Дан Петер 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Сивертсен Эрленд 1 0
14. Диоп Амиду 1 0
15. Сормо Бент 1 0
16. Исаксен Йеспер 1 0
17. Муколли Агон 1 0
18. Аскар Армин 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Оттесен Стурла 4 0
2. Скютте Саммю 3 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Вернерссон Виктор 2 0
7. Геэльмуйден Херман 2 0
8. Мое Еппе 2 0
9. Вангберг Симен 1 0
10. Аманква Яу 1 0
11. Киносита Косуке 1 0
12. Хобленко Алексей 1 0
13. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
14. Хансен Корнелиус 1 0
15. Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 10.53% (2) 31.58% (6)
 Стабек 15% (3) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд
Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм
Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек
Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Стабек 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:1 Стабек Типпелиген
Стабек 0:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стабек Первый дивизион Стабек 0:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
3. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
4. Лиллестрём Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
6. Хёугесунн Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Викинг Заявка 14 6 3 5 27 - 29 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 5 5 5 21 - 23 20
10. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 16 3 6 7 12 - 22 15
13. Тромсё Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален Заявка 14 2 6 6 17 - 18 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
5. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 8 1 5 2 5 - 6 8
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
5. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
6. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
15. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
Весь список
Где смотреть матч Кристиансунд 5:1 Стабек онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 