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США: МЛС 2021

2021
Миннесота Юнайтед
0:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
8' Желтая карточка
Гаспер Чейз
25' Желтая карточка
Йовелич Деян
0:1
43' Гол
Кабрал Кевин
64' Желтая карточка
Кабрал Кевин
68'
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
23
Эну
Адриен
33
Клинсманн
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
15
Хямяляйнен
Нико
16
Кьестан
Саша
6
Равелсон
Райан
11
Грандсир
Самуэль
26
Альварес
Эфраин
9
Кабрал
Кевин
99
Йовелич
Деян
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 6 0.33
2. Фрагапане Франко 2 0.11
3. Emanuel Reynoso2 2 0.11
4. Дотсон Хассани 2 0.11
5. Абила Рамон 2 0.11
6. Эну Адриен 2 0.11
7. Коллман Брент 2 0.11
8. Хансен Николай 1 0.06
9. Финлей Итан 1 0.06
10. Гаспер Чейз 1 0.06
11. Грегуш Ян 0 0
12. Трапп Уилл 0 0
13. Метанир Ромен 0 0
14. Макмастер Джастин 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 10 0.53
2. Равелсон Райан 4 0.21
3. Кабрал Кевин 3 0.16
4. Кьестан Саша 3 (2) 0.16
5. Васкес Виктор II 2 0.11
6. Альварес Эфраин 2 0.11
7. Ллетгет Себастьян 1 0.05
8. Грандсир Самуэль 1 0.05
9. Зубак Итан 1 0.05
10. Дос Сантос Хонатан 1 0.05
11. Араухо Хулиан 0 0
12. Уильямс Дэррик 0 0
13. Стирс Дэниэл 0 0
14. Йовелич Деян 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Гаспер Чейз 5 0
2. Алонсо Освальдо 4 0
3. Боксолл Михаэл 3 0
4. Трапп Уилл 3 0
5. Дибасси Бакай 3 0
6. Emanuel Reynoso2 3 0
7. Абила Рамон 1 1
8. Грегуш Ян 1 0
9. Лод Робин 1 0
10. Метанир Ромен 1 0
11. Тейлор Ди Джей 1 0
12. Дотсон Хассани 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 4 0
2. Вильяфана Хорхе 3 0
3. Уильямс Дэррик 1 1
4. Кьестан Саша 2 0
5. Дос Сантос Хонатан 2 0
6. Депай Ник 2 0
7. Салдана Адам 2 0
8. Чичарито 1 0
9. Бонд Джонатан 1 0
10. Равелсон Райан 1 0
11. Акоста Данило 1 0
12. Грандсир Самуэль 1 0
13. Йовелич Деян 1 0
14. Альварес Эфраин 1 0
15. Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 28.57% (6)
 Лос-Анджелес Гэлакси 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 25.93% (7) 7.41% (2) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 19 12 4 3 35 - 22 40
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 18 6 5 7 24 - 24 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 16 4 4 8 15 - 26 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 1 2 6 9 - 15 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
4. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
6. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кабрал Кевин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Йовелич Деян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Гаспер Чейз получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
5.55
4.32
4.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн




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