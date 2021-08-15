США: МЛС 2021
Миннесота Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Лос-Анджелес Гэлакси
8' Желтая карточкаГаспер Чейз
25' Желтая карточкаЙовелич Деян
0:1
43' ГолКабрал Кевин
64' Желтая карточкаКабрал Кевин
90' Желтая карточкаВаскес Виктор II
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Агудело ХуанНападающий
-
29 Веа ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
8'
25'
43'
0:1
64'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|6
|0.33
|2.
|Фрагапане Франко
|2
|0.11
|3.
|Emanuel Reynoso2
|2
|0.11
|4.
|Дотсон Хассани
|2
|0.11
|5.
|Абила Рамон
|2
|0.11
|6.
|Эну Адриен
|2
|0.11
|7.
|Коллман Брент
|2
|0.11
|8.
|Хансен Николай
|1
|0.06
|9.
|Финлей Итан
|1
|0.06
|10.
|Гаспер Чейз
|1
|0.06
|11.
|Грегуш Ян
|0
|0
|12.
|Трапп Уилл
|0
|0
|13.
|Метанир Ромен
|0
|0
|14.
|Макмастер Джастин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|10
|0.53
|2.
|Равелсон Райан
|4
|0.21
|3.
|Кабрал Кевин
|3
|0.16
|4.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.16
|5.
|Васкес Виктор II
|2
|0.11
|6.
|Альварес Эфраин
|2
|0.11
|7.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Зубак Итан
|1
|0.05
|10.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.05
|11.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|12.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|13.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|14.
|Йовелич Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гаспер Чейз
|5
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|4
|0
|3.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|4.
|Трапп Уилл
|3
|0
|5.
|Дибасси Бакай
|3
|0
|6.
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|7.
|Абила Рамон
|1
|1
|8.
|Грегуш Ян
|1
|0
|9.
|Лод Робин
|1
|0
|10.
|Метанир Ромен
|1
|0
|11.
|Тейлор Ди Джей
|1
|0
|12.
|Дотсон Хассани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|2.
|Вильяфана Хорхе
|3
|0
|3.
|Уильямс Дэррик
|1
|1
|4.
|Кьестан Саша
|2
|0
|5.
|Дос Сантос Хонатан
|2
|0
|6.
|Депай Ник
|2
|0
|7.
|Салдана Адам
|2
|0
|8.
|Чичарито
|1
|0
|9.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|10.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|11.
|Равелсон Райан
|1
|0
|12.
|Акоста Данило
|1
|0
|13.
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|14.
|Йовелич Деян
|1
|0
|15.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|16.
|Кабрал Кевин
|1
|0
|17.
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|20
|13
|4
|3
|36 - 22
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 22
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 39
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0