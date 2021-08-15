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США: МЛС 2021

2021
Торонто
0:1
Перерыв

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
20' Гол
Бушанан Тажон
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
3
Завалета
Эрик
92
Лоуренс
Кемар
8
Дельгадо
Марко
97
Присо-Мбонге
Ральф
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
30
Сотельдо
Йеферсон
99
Ачара
Ифунаньячи
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
13
Maciel
25
Траустасон
Арнор
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
Торонто
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 3 0.16
2. Акинола Айо 3 0.16
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.11
4. Алтидор Жози 2 0.11
5. Ларьи Ричи 2 0.11
6. Посуэло Алехандро 1 0.05
7. Брэдли Майкл 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Гонсалес Омар 1 0.05
10. Тсубаса Эндо 1 0.05
11. Делеон Ник 1 0.05
12. Лоуренс Кемар 1 0.05
13. Шаффельбург Джейкоб 1 0.05
14. Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
15. Люк Сингх 1 0.05
16. Дельгадо Марко 1 (1) 0.05
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Ачара Ифунаньячи 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 11 0.55
2. Букса Адам 8 0.4
3. Бушанан Тажон 4 0.2
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.1
5. Траустасон Арнор 2 0.1
6. Бай Брэндон 2 0.1
7. Банбери Тил 2 0.1
8. Джонс Дехуан 1 0.05
9. Макнамара Томас 1 0.05
10. Белл Джон 1 0.05
11. Полстер Мэтт 1 0.05
12. Боатенг Эммануль II 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Завалета Эрик 2 1
4. Сотельдо Йеферсон 3 0
5. Дельгадо Марко 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Алтидор Жози 1 0
11. Мавинга Крис 1 0
12. Посуэло Алехандро 1 0
13. Делеон Ник 1 0
14. Осорио Джонатан 1 0
15. Люк Сингх 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Полстер Мэтт 4 0
2. Джонс Дехуан 2 1
3. Фаррелл Эндрю 3 0
4. Макнамара Томас 3 0
5. Каптум Вилфрид 3 0
6. Банбери Тил 2 0
7. Траустасон Арнор 2 0
8. Бай Брэндон 2 0
9. Кесслер Генри 2 0
10. Maciel 1 0
11. Боу Густаво 1 0
12. Букса Адам 1 0
13. Мафла Кристиан 1 0
14. Бушанан Тажон 1 0
15. Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Нью-Инглэнд Революшн 11.76% (4) 23.53% (8) 20.59% (7) 11.76% (4) 5.88% (2) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС
Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 20 13 4 3 36 - 22 43
2. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 24 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 22 20
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами 0:2 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто 0:1 Заявка 19 3 6 10 23 - 39 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 19 11 4 4 34 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас 0:1 Заявка 19 5 6 8 23 - 26 21
12. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 19 3 9 7 19 - 26 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 11 16
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Интер Майами 0:2 Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто 0:1 Заявка 9 1 5 3 11 - 13 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас 0:1 Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами 0:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:1 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 15 6
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас 0:1 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Бушанан Тажон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.66
3.75
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн




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