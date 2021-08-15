США: МЛС 2021
Торонто
0:1
Перерыв
Стадион: БМО Филд
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
20' ГолБушанан Тажон
22
Ларьи
Ричи
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
20'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|3
|0.16
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.16
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.11
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.11
|5.
|Ларьи Ричи
|2
|0.11
|6.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.05
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.05
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0.05
|10.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.05
|11.
|Делеон Ник
|1
|0.05
|12.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.05
|13.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.05
|14.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|15.
|Люк Сингх
|1
|0.05
|16.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.05
|17.
|Ауро Альваро
|0
|0
|18.
|Морроу Джастин
|0
|0
|19.
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|11
|0.55
|2.
|Букса Адам
|8
|0.4
|3.
|Бушанан Тажон
|4
|0.2
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.1
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.1
|6.
|Бай Брэндон
|2
|0.1
|7.
|Банбери Тил
|2
|0.1
|8.
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|9.
|Макнамара Томас
|1
|0.05
|10.
|Белл Джон
|1
|0.05
|11.
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|12.
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|5
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|4
|0
|3.
|Завалета Эрик
|2
|1
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|5.
|Дельгадо Марко
|3
|0
|6.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|7.
|Ауро Альваро
|2
|0
|8.
|Боно Александер
|2
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|10.
|Алтидор Жози
|1
|0
|11.
|Мавинга Крис
|1
|0
|12.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|13.
|Делеон Ник
|1
|0
|14.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|15.
|Люк Сингх
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полстер Мэтт
|4
|0
|2.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|3.
|Фаррелл Эндрю
|3
|0
|4.
|Макнамара Томас
|3
|0
|5.
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|6.
|Банбери Тил
|2
|0
|7.
|Траустасон Арнор
|2
|0
|8.
|Бай Брэндон
|2
|0
|9.
|Кесслер Генри
|2
|0
|10.
|Maciel
|1
|0
|11.
|Боу Густаво
|1
|0
|12.
|Букса Адам
|1
|0
|13.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|14.
|Бушанан Тажон
|1
|0
|15.
|Белл Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Нью-Инглэнд Революшн
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|5.88% (2)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +3 =6 -11Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +12 =4 -4Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|20
|13
|4
|3
|36 - 22
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 22
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 39
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0