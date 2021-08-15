США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Сапуто
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Струна
Альяж
13
Тойе
Мейсон
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
47
Толкин
Джон
37
Кларк
Кейден
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ismael Kone
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.37
|2.
|Михайлович Джордже
|3
|0.16
|3.
|Киото Ромель
|2
|0.11
|4.
|Торрес Хоакин
|2
|0.11
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.11
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.11
|7.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.11
|8.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.05
|9.
|Струна Альяж
|1
|0.05
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|11.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.05
|12.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|13.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|14.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|15.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|16.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|17.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кларк Кейден
|4
|0.22
|2.
|Кассерес Кристиан
|4
|0.22
|3.
|Fabio da Silva2
|3
|0.17
|4.
|Климала Патрик
|3 (1)
|0.17
|5.
|Рейес Андрес
|2
|0.11
|6.
|Данкан Кайл
|1
|0.06
|7.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|8.
|Барлоу Том
|1
|0.06
|9.
|Гутман Эндрю
|1
|0.06
|10.
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|11.
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|4
|1
|3.
|Струна Альяж
|5
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|3
|0
|5.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|6.
|Миллер Камаль
|3
|0
|7.
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|8.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|9.
|Киото Ромель
|2
|0
|10.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|11.
|Диоп Клемент
|1
|0
|12.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|13.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йервуд Дрю
|5
|1
|2.
|Эдвардс Томас
|4
|0
|3.
|Данкан Кайл
|4
|0
|4.
|Дэвис Шон II
|4
|0
|5.
|Тарек Амро
|3
|0
|6.
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|7.
|Рейес Андрес
|1
|1
|8.
|Климала Патрик
|2
|0
|9.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|10.
|Fabio da Silva2
|2
|0
|11.
|Кларк Кейден
|2
|0
|12.
|Лонг Аарон
|1
|0
|13.
|Барлоу Том
|1
|0
|14.
|Диарра Юба
|1
|0
|15.
|Нилис Шон
|1
|0
|16.
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|17.
|Толкин Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +6 =4 -10Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Клёб де Фут Монреаль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль Лига Чемпионов КОНКАКАФ Клёб де Фут Монреаль 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|20
|13
|4
|3
|36 - 22
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 22
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 39
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0