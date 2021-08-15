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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
5' Гол
Абубакар Лалас
24' Желтая карточка
Рубио Диего
30'
1
Марко
Марич
II
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
29
Джункуа
Сэм
15
Фигероа
Мэйнор
21
Джонс
Деррик
22
Вера
Матиас
20
Адальберто
Карраскилья
37
Урути
Максимилиано
10
Пико
Фабрис
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
11
Рубио
Диего
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
12
Барриос
Майкл
26
Бассетт
Коул
9
Шиньяшики
Андре
Хьюстон Динамо
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урути Максимилиано 6 0.32
2. Пашер Тайлер 4 0.21
3. Пико Фабрис 3 (1) 0.16
4. Вера Матиас 2 0.11
5. Родригес Мемо 2 0.11
6. Кристиан Рамирез 1 0.05
7. Фигероа Мэйнор 0 0
8. Корона Джо 0 0
9. Лундквист Адам 0 0
10. Джонс Деррик 0 0
11. Джункуа Сэм 0 0
12. Баямич Матео 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 4 0.24
2. Рубио Диего 3 0.18
3. Бассетт Коул 3 0.18
4. Шиньяшики Андре 3 0.18
5. Розенберри Киган 2 0.12
6. Абубакар Лалас 2 0.12
7. Акоста Келлин 1 0.06
8. Винс Сэмюэл 1 0.06
9. Уилсон Дэнни 1 0.06
10. Льюис Джонатан 1 0.06
11. Гальван Бриан 1 0.06
12. Прайс Джек 0 0
13. Бенезе Николя 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Пико Фабрис 8 0
2. Вера Матиас 6 0
3. Джонс Деррик 4 0
4. Корона Джо 3 0
5. Урути Максимилиано 3 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Серен Дарвин 1 1
8. Фигероа Мэйнор 2 0
9. Валентин Зарек 2 0
10. Паркер Тим 2 0
11. Родригес Мемо 2 0
12. Джункуа Сэм 2 0
13. Хадебе Тинейдж 1 0
14. Дорси Гриффин 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 5 0
2. Рубио Диего 4 0
3. Прайс Джек 4 0
4. Шиньяшики Андре 3 0
5. Уорнер Коллен 2 0
6. Акоста Келлин 2 0
7. Трасти Остон 2 0
8. Абубакар Лалас 2 0
9. Бассетт Коул 2 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Намли Юнес 1 0
12. Бейташур Стивен 1 0
13. Ярброуг Вильям 1 0
14. Барриос Майкл 1 0
15. Розенберри Киган 1 0
16. Гальван Бриан 1 0
17. Винс Сэмюэл 1 0
18. Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 23.53% (4) 5.88% (1) 35.29% (6) 23.53% (4) 0 11.76% (2)
 Колорадо Рэпидс 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас
Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Колорадо Рэпидс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 20 13 4 3 36 - 22 43
2. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 24 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 22 20
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами 0:2 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто 0:1 Заявка 19 3 6 10 23 - 39 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 19 11 4 4 34 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас 0:1 Заявка 19 5 6 8 23 - 26 21
12. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 19 3 9 7 19 - 26 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 11 16
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Интер Майами 0:2 Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто 0:1 Заявка 9 1 5 3 11 - 13 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас 0:1 Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами 0:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:1 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 15 6
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас 0:1 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Колорадо Рэпидс
5.25
3.70
3.15
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Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн




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