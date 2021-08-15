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США: МЛС 2021

2021
Даллас
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
12' Гол
Пулидо Алан
30'
20
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
14
Берджесс
Нкоси
24
Хеджес
Мэтт
12
Холлингсхед
Райан
6
Серрильо
Эдвин
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
9
Феррейра
Хесус
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
6
Санчес
Илье
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
15
Эспиноза
Роджер
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Даллас
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Пулидо Алан
(Кинда Гади)

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепи Рикардо 8 0.42
2. Хара Франко 3 (1) 0.16
3. Обриан Ядер 3 0.16
4. Холлингсхед Райан 2 0.11
5. Феррейра Хесус 2 0.11
6. Рикаурте Андрес 1 0.05
7. Помикал Пакстон 1 0.05
8. Брессан Матеус 1 0.05
9. Сили Данте 1 0.05
10. Шен Саболч 0 0
11. Акоста Бриан 0 0
12. Фелипе Мегиоларо 0 0
13. Берджесс Нкоси 0 0
14. Че Джастин 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саллой Даниэль 10 0.53
2. Пулидо Алан 8 (2) 0.42
3. Кинда Гади 4 (1) 0.21
4. Рассел Джонни 3 0.16
5. Бузио Джанлука 2 0.11
6. Линдси Джейлин 2 0.11
7. Шелтон Кири 1 0.05
8. Эрнандес Фелипе 1 0.05
9. Санчес Илье 1 0.05
10. Мартинш Луиш 1 0.05
11. Дюк Кэмерон 1 0.05
12. Зуси Грэм 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Брессан Матеус 6 0
2. Хара Франко 5 0
3. Рикаурте Андрес 5 0
4. Акоста Бриан 4 0
5. Обриан Ядер 4 0
6. Твумаси Эма 3 0
7. Факундо Киньон 2 0
8. Холлингсхед Райан 2 0
9. Маурер Джимми 2 0
10. Серрильо Эдвин 2 0
11. Хеджес Мэтт 1 0
12. Помикал Пакстон 1 0
13. Варгас Фредди 1 0
14. Фелипе Мегиоларо 1 0
15. Пепи Рикардо 1 0
16. Тессманн Таннер 1 0
17. Мунджома Эдди 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Санчес Илье 5 0
2. Эспиноза Роджер 4 0
3. Зуси Грэм 4 0
4. Линдси Джейлин 3 0
5. Фонтас Андреу 2 0
6. Исима-Мирен Николя 2 0
7. Пунчец Роберто 2 0
8. Саллой Даниэль 2 0
9. Мартинш Луиш 1 0
10. Вальтер Реми 1 0
11. Кинда Гади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Спортинг Канзас-Сити 6.06% (2) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас МЛС Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас МЛС
Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас МЛС Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Даллас МЛС Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 6:2 Даллас Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 4:0 Даллас МЛС Даллас 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 20 13 4 3 36 - 22 43
2. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 24 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 18 5 5 8 21 - 22 20
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами 0:2 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто 0:1 Заявка 19 3 6 10 23 - 39 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 19 11 4 4 34 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас 0:1 Заявка 19 5 6 8 23 - 26 21
12. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 19 3 9 7 19 - 26 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 11 16
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Интер Майами 0:2 Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто 0:1 Заявка 9 1 5 3 11 - 13 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас 0:1 Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами 0:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:1 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 15 6
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас 0:1 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
5.40
3.80
2.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн




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