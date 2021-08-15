США: МЛС 2021
Даллас
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Тойота
Спортинг Канзас-Сити
0:1
12' ГолПулидо Алан
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
12'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|8
|0.42
|2.
|Хара Франко
|3 (1)
|0.16
|3.
|Обриан Ядер
|3
|0.16
|4.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.11
|5.
|Феррейра Хесус
|2
|0.11
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.05
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.05
|8.
|Брессан Матеус
|1
|0.05
|9.
|Сили Данте
|1
|0.05
|10.
|Шен Саболч
|0
|0
|11.
|Акоста Бриан
|0
|0
|12.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|13.
|Берджесс Нкоси
|0
|0
|14.
|Че Джастин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саллой Даниэль
|10
|0.53
|2.
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.42
|3.
|Кинда Гади
|4 (1)
|0.21
|4.
|Рассел Джонни
|3
|0.16
|5.
|Бузио Джанлука
|2
|0.11
|6.
|Линдси Джейлин
|2
|0.11
|7.
|Шелтон Кири
|1
|0.05
|8.
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.05
|9.
|Санчес Илье
|1
|0.05
|10.
|Мартинш Луиш
|1
|0.05
|11.
|Дюк Кэмерон
|1
|0.05
|12.
|Зуси Грэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брессан Матеус
|6
|0
|2.
|Хара Франко
|5
|0
|3.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|4.
|Акоста Бриан
|4
|0
|5.
|Обриан Ядер
|4
|0
|6.
|Твумаси Эма
|3
|0
|7.
|Факундо Киньон
|2
|0
|8.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|9.
|Маурер Джимми
|2
|0
|10.
|Серрильо Эдвин
|2
|0
|11.
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|12.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|13.
|Варгас Фредди
|1
|0
|14.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|15.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|16.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|17.
|Мунджома Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Илье
|5
|0
|2.
|Эспиноза Роджер
|4
|0
|3.
|Зуси Грэм
|4
|0
|4.
|Линдси Джейлин
|3
|0
|5.
|Фонтас Андреу
|2
|0
|6.
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|7.
|Пунчец Роберто
|2
|0
|8.
|Саллой Даниэль
|2
|0
|9.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|10.
|Вальтер Реми
|1
|0
|11.
|Кинда Гади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +6 =6 -8Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +12 =4 -4Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Даллас: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас МЛС Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Даллас МЛС Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас МЛС Спортинг Канзас-Сити 6:2 Даллас Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 4:0 Даллас МЛС Даллас 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|20
|13
|4
|3
|36 - 22
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 22
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 39
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0