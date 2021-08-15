США: МЛС 2021
Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Рио Тинто
Остин
1:0
32' ГолВуд Бобби
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
25
Луис
Эвертон
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
26 Поудер НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
32'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|8
|0.44
|2.
|Рубин Рубио
|5
|0.28
|3.
|Руснак Альберт
|4 (2)
|0.22
|4.
|Джулио Андерсон
|3
|0.17
|5.
|Эррера Аарон
|1
|0.06
|6.
|Вуд Бобби
|1
|0.06
|7.
|Глэд Джастин
|1
|0.06
|8.
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|9.
|Холт Эрик
|1
|0.06
|10.
|Мерам Джастин
|0
|0
|11.
|Руис Пабло
|0
|0
|12.
|Jony Menendez
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|4
|0.22
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0.17
|3.
|Почеттино Томас
|2
|0.11
|4.
|Галлахер Джон
|2
|0.11
|5.
|Ринг Александр
|1
|0.06
|6.
|Хименес Эктор
|1
|0.06
|7.
|Страуд Джаред
|0
|0
|8.
|Касканте Хулио
|0
|0
|9.
|Колманич Жан
|0
|0
|10.
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|5
|1
|2.
|Крейлах Дамир
|4
|0
|3.
|Руис Пабло
|4
|0
|4.
|Мерам Джастин
|4
|0
|5.
|Луис Эвертон
|4
|0
|6.
|Эррера Аарон
|4
|0
|7.
|Беслер Ник
|3
|0
|8.
|Руснак Альберт
|2
|0
|9.
|Тоя Донни
|2
|0
|10.
|Чанг Майкель
|2
|0
|11.
|Холт Эрик
|2
|0
|12.
|Сильва Марсело
|1
|0
|13.
|Морган Эштон
|1
|0
|14.
|Jony Menendez
|1
|0
|15.
|Броди Эндрю
|1
|0
|16.
|Очоа Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0
|3.
|Страуд Джаред
|3
|0
|4.
|Романа Джохан
|3
|0
|5.
|Ринг Александр
|1
|1
|6.
|Лима Ник
|2
|0
|7.
|Колманич Жан
|2
|0
|8.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|9.
|Касканте Хулио
|1
|0
|10.
|Хименес Эктор
|1
|0
|11.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|12.
|Почеттино Томас
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|8% (2)
|4% (1)
|32% (8)
|Остин
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк
Остин Последние 17 матчей: +4 =4 -9Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс
Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 23
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 25
|26
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 24
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|24 - 40
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 17
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1