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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
1:0
32' Гол
Вуд Бобби
44' Желтая карточка
Ринг Александр
49' Красная карточка
Касканте Хулио
68' Желтая карточка
Морган Эштон
90'+7
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
44
Даткович
Тони
3
Морган
Эштон
10
Jony
Menendez
25
Луис
Эвертон
8
Крейлах
Дамир
9
Мерам
Джастин
7
Вуд
Бобби
11
Руснак
Альберт
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
15
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
14
Фагундес
Диего
7
Почеттино
Томас
10
Домингес
Сесильо
25
Дриусси
Себастьян
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Остин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 8 0.44
2. Рубин Рубио 5 0.28
3. Руснак Альберт 4 (2) 0.22
4. Джулио Андерсон 3 0.17
5. Вуд Бобби 2 0.11
6. Эррера Аарон 1 0.06
7. Глэд Джастин 1 0.06
8. Чанг Майкель 1 0.06
9. Холт Эрик 1 0.06
10. Мерам Джастин 0 0
11. Jony Menendez 0 0
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0
Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 4 0.22
2. Фагундес Диего 3 0.17
3. Почеттино Томас 2 0.11
4. Галлахер Джон 2 0.11
5. Ринг Александр 1 0.06
6. Хименес Эктор 1 0.06
7. Страуд Джаред 0 0
8. Касканте Хулио 0 0
9. Колманич Жан 0 0
10. Редес Родни 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 4 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Мерам Джастин 4 0
5. Луис Эвертон 4 0
6. Эррера Аарон 4 0
7. Беслер Ник 3 0
8. Морган Эштон 2 0
9. Руснак Альберт 2 0
10. Тоя Донни 2 0
11. Чанг Майкель 2 0
12. Холт Эрик 2 0
13. Сильва Марсело 1 0
14. Jony Menendez 1 0
15. Броди Эндрю 1 0
16. Очоа Дэвид 1 0
Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Ринг Александр 2 1
3. Фагундес Диего 3 0
4. Страуд Джаред 3 0
5. Романа Джохан 3 0
6. Касканте Хулио 1 1
7. Лима Ник 2 0
8. Колманич Жан 2 0
9. Беслер Мэтт 1 0
10. Хименес Эктор 1 0
11. Домингес Сесильо 1 0
12. Почеттино Томас 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 7.69% (2) 3.85% (1) 30.77% (8)
Остин 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк
Остин Последние 17 матчей: +4 =4 -9
Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс
Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 20 13 4 3 37 - 23 43
2. Нью-Йорк Сити Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 19 7 5 7 26 - 25 26
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 18 5 4 9 22 - 24 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 19 3 6 10 24 - 40 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 19 11 4 4 35 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 4 4 25 - 17 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
8. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
9. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
11. Даллас Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Вуд Бобби бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 1:0 Остин онлайн




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