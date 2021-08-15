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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
18' Гол
Леуритсен Тобиас
1:1
25' Гол
Ваджи Ибраима
39'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
11
Ролантссон
Гилли
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
2
Боянг
Сулайман
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
17
Ваджи
Ибраима
11
Вельде
Кристоффер
Одд
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

16'
Валлем Конрад
Китолано Джошуа
 
18'
Леуритсен Тобиас
(Рууд Эспен)
1:0
25'
1:1
Ваджи Ибраима
(Лисет Сёндре)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.73
2. Леуритсен Тобиас 2 0.13
3. Ларсен Кристоффер 1 0.07
4. Свеннсен Сандер 1 0.07
5. Коса Маркус Андреас 1 0.07
6. Йоргенсен Филип 1 0.07
7. Китолано Джошуа 1 0.07
8. Ролантссон Гилли 1 0.07
9. Рууд Эспен 0 0
10. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.53
2. Вельде Кристоффер 3 0.2
3. Ндур Алиун 3 0.2
4. Лисет Сёндре 2 0.13
5. Сандберг Никлас 2 (1) 0.13
6. Стёлос Александер 1 0.07
7. Теркильдсен Петер 1 0.07
8. Деслер Миккел 1 0.07
9. Крюгор Кевин Мартин 1 0.07
10. Фредриксен Ульрик 1 0.07
11. Педерсен Торе 0 0
12. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Ролантссон Гилли 3 0
3. Кителано Йон 2 0
4. Рууд Эспен 1 0
5. Свеннсен Сандер 1 0
6. Россбах Сондре 1 0
7. Коса Маркус Андреас 1 0
8. Китолано Джошуа 1 0
9. Овусу Соломон 1 0
10. Бьортуфт Один Лурас 1 0
11. Валлем Конрад 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 4 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Крюгор Кевин Мартин 2 0
5. Фредриксен Ульрик 2 0
6. Теркильдсен Петер 2 0
7. Ндур Алиун 0 1
8. Санде Мадс 1 0
9. Ваджи Ибраима 1 0
10. Самуэльсен Мартин 1 0
11. Хансен Беньямин 1 0
12. Лейте Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 5.56% (1) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Хёугесунн 4.55% (1) 27.27% (6) 0 22.73% (5) 27.27% (6) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд
Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв Одд 0:0 Саннефьёрд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн
Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Одд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Хёугесунн 4:4 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:1 Одд Типпелиген Одд 0:3 Хёугесунн Кубок
Одд 3:1 Хёугесунн Типпелиген Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 15 7 5 3 29 - 15 26
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
5. Русенборг 1:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 19 25
6. Хёугесунн 1:1 Заявка 15 6 5 4 23 - 18 23
7. Волеренга 0:0 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
8. Викинг 0:2 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Одд 1:1 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален 0:1 Заявка 15 2 6 7 17 - 19 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн 1:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
5. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
7. Викинг 0:2 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Русенборг 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Одд 1:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Мьёндален 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
2. Русенборг 1:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
3. Волеренга 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Тромсё 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
8. Одд 1:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг 0:2 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 1:1 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
4. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
5. Одд Бакенга Мушага 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Хёугесунн
2.80
3.64
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 1:1 Хёугесунн онлайн




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