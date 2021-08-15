Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Скагерак Арена
Хёугесунн
1:0
18' ГолЛеуритсен Тобиас
1:1
25' ГолВаджи Ибраима
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
18'
1:0
25'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.73
|2.
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.13
|3.
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.07
|4.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.07
|5.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.07
|6.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.07
|7.
|Китолано Джошуа
|1
|0.07
|8.
|Ролантссон Гилли
|1
|0.07
|9.
|Рууд Эспен
|0
|0
|10.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|8
|0.53
|2.
|Вельде Кристоффер
|3
|0.2
|3.
|Ндур Алиун
|3
|0.2
|4.
|Лисет Сёндре
|2
|0.13
|5.
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.13
|6.
|Стёлос Александер
|1
|0.07
|7.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.07
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0.07
|9.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.07
|10.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.07
|11.
|Педерсен Торе
|0
|0
|12.
|Лейте Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|4
|0
|2.
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|3.
|Кителано Йон
|2
|0
|4.
|Рууд Эспен
|1
|0
|5.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|6.
|Россбах Сондре
|1
|0
|7.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|9.
|Овусу Соломон
|1
|0
|10.
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|11.
|Валлем Конрад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|4
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|5.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|6.
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|7.
|Ндур Алиун
|0
|1
|8.
|Санде Мадс
|1
|0
|9.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|10.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|11.
|Хансен Беньямин
|1
|0
|12.
|Лейте Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|Хёугесунн
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн
Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Одд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Одд 3:1 Хёугесунн Типпелиген Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 15
|26
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|5.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 19
|25
|6.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|8.
|Викинг
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Одд
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 34
|12
|15.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 19
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|7.
|Викинг
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Одд
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|3.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Одд
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|9.
|Викинг
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0