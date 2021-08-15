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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
4:2
Конец матча

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
18' Гол
Леуритсен Тобиас
1:1
25' Гол
Ваджи Ибраима
2:1
45' Гол
Леуритсен Тобиас
52' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
2:2
53' Гол
Вельде Кристоффер
3:2
62' Гол
Свеннсен Сандер
67' Желтая карточка
Кителано Йон
4:2
71' Гол
Леуритсен Тобиас
73' Желтая карточка
Педерсен Торе
90'+5
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
11
Ролантссон
Гилли
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
2
Боянг
Сулайман
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
17
Ваджи
Ибраима
11
Вельде
Кристоффер
Одд
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.73
2. Леуритсен Тобиас 4 0.27
3. Свеннсен Сандер 2 0.13
4. Ларсен Кристоффер 1 0.07
5. Коса Маркус Андреас 1 0.07
6. Йоргенсен Филип 1 0.07
7. Ролантссон Гилли 1 0.07
8. Китолано Джошуа 1 0.07
9. Рууд Эспен 0 0
10. Кителано Йон 0 0
11. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.53
2. Вельде Кристоффер 4 0.27
3. Ндур Алиун 3 0.2
4. Лисет Сёндре 2 0.13
5. Сандберг Никлас 2 (1) 0.13
6. Стёлос Александер 1 0.07
7. Теркильдсен Петер 1 0.07
8. Деслер Миккел 1 0.07
9. Крюгор Кевин Мартин 1 0.07
10. Фредриксен Ульрик 1 0.07
11. Педерсен Торе 0 0
12. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Кителано Йон 3 0
3. Ролантссон Гилли 3 0
4. Коса Маркус Андреас 2 0
5. Рууд Эспен 1 0
6. Свеннсен Сандер 1 0
7. Россбах Сондре 1 0
8. Китолано Джошуа 1 0
9. Овусу Соломон 1 0
10. Бьортуфт Один Лурас 1 0
11. Валлем Конрад 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 5 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Крюгор Кевин Мартин 2 0
5. Фредриксен Ульрик 2 0
6. Теркильдсен Петер 2 0
7. Ндур Алиун 0 1
8. Санде Мадс 1 0
9. Ваджи Ибраима 1 0
10. Самуэльсен Мартин 1 0
11. Хансен Беньямин 1 0
12. Лейте Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Хёугесунн 4.17% (1) 29.17% (7) 0 25% (6) 25% (6) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд
Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв Одд 0:0 Саннефьёрд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн
Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Одд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Хёугесунн 4:4 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:1 Одд Типпелиген Одд 0:3 Хёугесунн Кубок
Одд 3:1 Хёугесунн Типпелиген Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Викинг Заявка 15 7 3 5 30 - 31 24
7. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
8. Хёугесунн Заявка 15 6 4 5 24 - 21 22
9. Волеренга Заявка 15 5 7 3 26 - 21 22
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 22 21
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален Заявка 15 2 6 7 18 - 20 12
16. Бранн 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
5. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
6. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Бранн 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
6. Саннефьёрд 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 12 10
7. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
8. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн 0:0 Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
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Где смотреть матч Одд 4:2 Хёугесунн онлайн




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