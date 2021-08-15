Норвегия: Типпелиген 2021
Викинг
0:2
Первый тайм: 40'
Стадион: SR-Bank Arena
Мольде
17' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
0:1
26' ГолРиса Бирк
0:2
39' ГолАндерсен Эйрик Улланд
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
24
Траоре
Маи
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
17'
26'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|10 (2)
|0.67
|2.
|Трипич Златко
|5
|0.33
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0.2
|4.
|Танген Харальд
|3
|0.2
|5.
|Кабран Кевин
|1
|0.07
|6.
|Викстёль Рольф
|1
|0.07
|7.
|Паттинама Шейн
|1
|0.07
|8.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.07
|9.
|Белл Джо
|0
|0
|10.
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|11.
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|12.
|Эукленн Сондре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|18
|1.13
|2.
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.31
|3.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.13
|4.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.13
|5.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.13
|6.
|Хестад Эйрик
|2
|0.13
|7.
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.13
|8.
|Риса Бирк
|2
|0.13
|9.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|10.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.06
|11.
|Грёдем Магнус
|1
|0.06
|12.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|13.
|Синюан Шерифф
|1
|0.06
|14.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|15.
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|16.
|Кнутсон Эрлинг
|0
|0
|17.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|18.
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Трипич Златко
|3
|0
|3.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|4.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|5.
|Белл Джо
|3
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Веватне Вильяр
|2
|0
|8.
|Кабран Кевин
|2
|0
|9.
|Паттинама Шейн
|2
|0
|10.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|11.
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|12.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|13.
|Хове Рунар
|1
|0
|14.
|Траоре Маи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|2.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|4.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|5.
|Риса Бирк
|2
|0
|6.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|7.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|8.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|9.
|Линде Андреас
|1
|0
|10.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Мольде
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|5.13% (2)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг
Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде
Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн Тромсё 3:3 Мольде
Последние игры между собой
Викинг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Викинг 2:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 15
|26
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|5.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 19
|25
|6.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|8.
|Викинг
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Одд
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 34
|12
|15.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 19
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|7.
|Викинг
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Одд
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|3.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Одд
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|9.
|Викинг
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0