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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
0:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Мольде
0'
17' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
0:1
26' Гол
Риса Бирк
0:2
39' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
40'
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
5
Хеггхейм
Хенрик
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Белл
Джо
21
Танген
Харальд
9
Кабран
Кевин
24
Траоре
Маи
77
Трипич
Златко
1
Линде
Андреас
6
Грегерсен
Стиан
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
14
Кнутсон
Эрлинг
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
3
Риса
Бирк
19
Хестад
Эйрик
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
Викинг
4-3-3
Мольде
3-4-3

Ход матча

17'
Хеггхейм Хенрик
 
26'
0:1
Риса Бирк
(Sivert Heggheim Mannsverk)
39'
0:2
Андерсен Эйрик Улланд
(Брюнхильдсен Ола)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 10 (2) 0.67
2. Трипич Златко 5 0.33
3. Фридйонссон Самуэль 3 0.2
4. Танген Харальд 3 0.2
5. Кабран Кевин 1 0.07
6. Викстёль Рольф 1 0.07
7. Паттинама Шейн 1 0.07
8. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.07
9. Белл Джо 0 0
10. Торстейнбё Фредерик 0 0
11. Лёкберг Кристоффер 0 0
12. Эукленн Сондре 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 18 1.13
2. Хёуген Кристоффер 5 0.31
3. Брюнхильдсен Ола 2 0.13
4. Хуссейн Эцаз 2 0.13
5. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.13
6. Хестад Эйрик 2 0.13
7. Бьорнбак Мартин 2 0.13
8. Риса Бирк 2 0.13
9. Эйкрем Магнус 1 0.06
10. Эурснес Фредрик 1 0.06
11. Грёдем Магнус 1 0.06
12. Грегерсен Стиан 1 0.06
13. Синюан Шерифф 1 0.06
14. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
15. Брейвик Эмиль 0 0
16. Кнутсон Эрлинг 0 0
17. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
18. Фофана Датро 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Трипич Златко 3 0
3. Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Фридйонссон Самуэль 3 0
5. Белл Джо 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Веватне Вильяр 2 0
8. Кабран Кевин 2 0
9. Паттинама Шейн 2 0
10. Себулонсен Себастьян 2 0
11. Хеггхейм Хенрик 2 0
12. Эустбё Ивен 1 0
13. Хове Рунар 1 0
14. Траоре Маи 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Омойджуфано Охи 3 0
2. Андерсен Эйрик Улланд 2 0
3. Хуссейн Эцаз 2 0
4. Хёуген Кристоффер 2 0
5. Риса Бирк 2 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
7. Кнутсон Эрлинг 1 0
8. Эурснес Фредрик 1 0
9. Линде Андреас 1 0
10. Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 3.85% (1) 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Мольде 20.51% (8) 23.08% (9) 15.38% (6) 23.08% (9) 5.13% (2) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг
Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде
Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн Тромсё 3:3 Мольде

Последние игры между собой

Викинг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Викинг 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Типпелиген
Викинг 2:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 15 7 5 3 29 - 15 26
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
5. Русенборг 1:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 19 25
6. Хёугесунн 1:1 Заявка 15 6 5 4 23 - 18 23
7. Волеренга 0:0 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
8. Викинг 0:2 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Одд 1:1 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален 0:1 Заявка 15 2 6 7 17 - 19 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн 1:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
5. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
7. Викинг 0:2 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Русенборг 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Одд 1:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Мьёндален 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
2. Русенборг 1:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
3. Волеренга 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Тромсё 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
8. Одд 1:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг 0:2 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 1:1 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
4. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
5. Одд Бакенга Мушага 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Мольде
5.40
4.06
2.44
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Где смотреть матч Викинг 0:2 Мольде онлайн




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