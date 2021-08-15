Норвегия: Типпелиген 2021
Мьёндален
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Consto Arena
Русенборг
0:1
32' ГолРейтан Эрленд Даль
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
32'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|3
|0.2
|2.
|Стокке Беньямин
|2 (1)
|0.13
|3.
|Накким Маркус
|2
|0.13
|4.
|Вальстад Николас
|2
|0.13
|5.
|Брохман Тонни
|1
|0.07
|6.
|Брустад Фредрик
|1
|0.07
|7.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.07
|8.
|Свеен Оле
|1
|0.07
|9.
|Эриксен Кент Хавард
|1
|0.07
|10.
|Юхансен Сондре
|1
|0.07
|11.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.07
|12.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.07
|13.
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|14.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|15.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.53
|2.
|Хольсе Карло
|3
|0.2
|3.
|Исламович Дино
|3
|0.2
|4.
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.2
|5.
|Молинс Гильермо
|2
|0.13
|6.
|Ховланд Эвен
|1
|0.07
|7.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|8.
|Хенриксен Маркус
|1
|0.07
|9.
|Шербечич Бесим
|1
|0.07
|10.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0.07
|11.
|Веккья Стефано
|1
|0.07
|12.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0.07
|13.
|Андерссон Адам
|0
|0
|14.
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|15.
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|16.
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|3
|0
|2.
|Накким Маркус
|3
|0
|3.
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|4.
|Вальстад Николас
|2
|0
|5.
|Селл Вильям
|2
|0
|6.
|Тум Исаак
|2
|0
|7.
|Брохман Тонни
|1
|0
|8.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|9.
|Свеен Оле
|1
|0
|10.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|11.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|12.
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|13.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|3.
|Шелбред Пер-Сильян
|2
|0
|4.
|Исламович Дино
|2
|0
|5.
|Андерссон Адам
|2
|0
|6.
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|7.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|8.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|9.
|Тетти Александер
|1
|0
|10.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|11.
|Шербечич Бесим
|1
|0
|12.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|13.
|Тагсет Эдвард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|Русенборг
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр
Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн Будё-Глимт 2:2 Русенборг Русенборг 5:0 Викинг Волеренга 1:1 Русенборг
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Русенборг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 15
|26
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|5.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 19
|25
|6.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|8.
|Викинг
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Одд
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 34
|12
|15.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 19
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|7.
|Викинг
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Одд
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|3.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Одд
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|9.
|Викинг
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0