  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Русенборг
0'
0:1
32' Гол
Рейтан Эрленд Даль
40'
1
Макани
Соша
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Вальстад
Николас
18
Осмундсен
Стиан
20
Тум
Исаак
31
Спорронг
Альбин
8
Брустад
Фредрик
14
Эриксен
Кент
Хавард
17
Овенстад
Мартин
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
8
Конрадсен
Андрес
4
Хофф
Вебьёрн
21
Скарсем
Олаус
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Мьёндален
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

32'
0:1
Рейтан Эрленд Даль
(Андерссон Адам)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.2
2. Стокке Беньямин 2 (1) 0.13
3. Накким Маркус 2 0.13
4. Вальстад Николас 2 0.13
5. Брохман Тонни 1 0.07
6. Брустад Фредрик 1 0.07
7. Ларсен Ларс Олден 1 0.07
8. Свеен Оле 1 0.07
9. Эриксен Кент Хавард 1 0.07
10. Юхансен Сондре 1 0.07
11. Ибрагим Шуайбу 1 0.07
12. Эриксен Сивер Скаар 1 0.07
13. Сольберг Йоаким 0 0
14. Гёусетх Кристиан 0 0
15. Себулонсен Себастьян 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 8 0.53
2. Хольсе Карло 3 0.2
3. Исламович Дино 3 0.2
4. Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.2
5. Молинс Гильермо 2 0.13
6. Ховланд Эвен 1 0.07
7. Тагсет Эдвард 1 0.07
8. Хенриксен Маркус 1 0.07
9. Шербечич Бесим 1 0.07
10. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.07
11. Веккья Стефано 1 0.07
12. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0.07
13. Андерссон Адам 0 0
14. Рейтан Эрленд Даль 0 0
15. Хофф Вебьёрн 0 0
16. Шелбред Пер-Сильян 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 3 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Сольберг Йоаким 2 0
4. Вальстад Николас 2 0
5. Селл Вильям 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Брохман Тонни 1 0
8. Стокке Беньямин 1 0
9. Свеен Оле 1 0
10. Ларсен Ларс Олден 1 0
11. Спорронг Альбин 1 0
12. Себулонсен Себастьян 1 0
13. Эриксен Сивер Скаар 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Хофф Вебьёрн 3 0
3. Шелбред Пер-Сильян 2 0
4. Исламович Дино 2 0
5. Андерссон Адам 2 0
6. Рейтан Эрленд Даль 2 0
7. Молинс Гильермо 1 0
8. Ховланд Эвен 1 0
9. Тетти Александер 1 0
10. Аугустинссон Йонатан 1 0
11. Шербечич Бесим 1 0
12. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
13. Тагсет Эдвард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 35.29% (6)
 Русенборг 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр
Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн Будё-Глимт 2:2 Русенборг Русенборг 5:0 Викинг Волеренга 1:1 Русенборг

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Русенборг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Русенборг 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 0:2 Русенборг Типпелиген Мьёндален 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:2 Мьёндален Типпелиген
Русенборг 1:0 Мьёндален Типпелиген Русенборг 4:0 Мьёндален Кубок Мьёндален 3:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 15 7 5 3 29 - 15 26
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
5. Русенборг 1:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 19 25
6. Хёугесунн 1:1 Заявка 15 6 5 4 23 - 18 23
7. Волеренга 0:0 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
8. Викинг 0:2 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Одд 1:1 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален 0:1 Заявка 15 2 6 7 17 - 19 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн 1:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
5. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
7. Викинг 0:2 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Русенборг 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Одд 1:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Мьёндален 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
2. Русенборг 1:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
3. Волеренга 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Тромсё 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
8. Одд 1:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг 0:2 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 1:1 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
4. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
5. Одд Бакенга Мушага 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Русенборг
6.80
4.00
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 0:1 Русенборг онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 