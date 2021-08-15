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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
47' Гол
Мартинес Хосеф
48'
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
2
Эрнандес
Рональд
9
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
21
Белло
Джордж
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
30
Ромеро
Томас
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
27
Блэкмон
Тристан
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
32
Фарфан
Марко
17
Родригес
Брайан
II
9
Росси
Диего
10
Вела
Карлос
Атланта Юнайтед
3-4-3
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

47'
Мартинес Хосеф
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 6 (3) 0.32
2. Мартинес Хосеф 4 (1) 0.21
3. Барко Эсекьель 3 (1) 0.16
4. Уолкс Антон 2 0.11
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.05
6. Эрнандес Рональд 1 0.05
7. Конвей Джексон 1 0.05
8. Лопез Эрик 1 0.05
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Белло Джордж 0 0
11. Робинсон Майлз 0 0
12. Леннон Брукс 0 0
13. Чол Мачоп 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вела Карлос 5 0.26
2. Сифуэнтес Хосе 5 0.26
3. Росси Диего 5 0.26
4. Бэрд Кори 3 0.16
5. Атуэста Эдуард 1 0.05
6. Ким Мун-Хван 1 0.05
7. Блессинг Латиф 1 0.05
8. Мусовски Дэниел 1 0.05
9. Фалл Мамаду 1 0.05
10. Блэкмон Тристан 1 0.05
11. Паласиос Диего 0 0
12. Сегура Эдди 0 0
13. Опоку Квадво 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 7 0
2. Морено Марселино 4 0
3. Лопез Эрик 4 0
4. Alan Franco1 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Торрес Эрик 2 0
7. Хайндмен Эмерсон 2 0
8. Уолкс Антон 2 0
9. Барко Эсекьель 2 0
10. Вольф Тайлер 2 0
11. Мартинес Хосеф 0 1
12. Эрнандес Рональд 1 0
13. Дамм Хурхен 1 0
14. Россетто Матеус 1 0
15. Белло Джордж 1 0
16. Конвей Джексон 1 0
17. Кэмпбелл Джордж 1 0
18. Ибарра Франко 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Росси Диего 2 0
4. Атуэста Эдуард 2 0
5. Бэрд Кори 2 0
6. Сифуэнтес Хосе 2 0
7. Ромеро Томас 2 0
8. Фарфан Марко 1 0
9. Блессинг Латиф 1 0
10. Хинелья Франсиско 1 0
11. Дюк Брайс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 26.32% (5) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Лос-Анджелес 17.39% (4) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Америка Мехико

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 20 13 4 3 37 - 23 43
2. Нью-Йорк Сити Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 19 7 5 7 26 - 25 26
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 19 4 9 6 22 - 25 21
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 18 5 4 9 22 - 24 19
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 19 3 6 10 24 - 40 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 19 11 4 4 35 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 4 4 25 - 17 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
8. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
11. Даллас Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Лос-Анджелес
2.48
3.76
3.50
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