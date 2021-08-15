США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Лос-Анджелес
1:0
47' ГолМартинес Хосеф
21
Белло
Джордж
30
Ромеро
Томас
32
Фарфан
Марко
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
- Нападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фарфан МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
47'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|6 (3)
|0.32
|2.
|Мартинес Хосеф
|4 (1)
|0.21
|3.
|Барко Эсекьель
|3 (1)
|0.16
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.11
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.05
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.05
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.05
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.05
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Белло Джордж
|0
|0
|11.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|12.
|Леннон Брукс
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вела Карлос
|5
|0.26
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.26
|3.
|Росси Диего
|5
|0.26
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.16
|5.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.05
|6.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.05
|7.
|Блессинг Латиф
|1
|0.05
|8.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.05
|9.
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|10.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|11.
|Паласиос Диего
|0
|0
|12.
|Сегура Эдди
|0
|0
|13.
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|7
|0
|2.
|Морено Марселино
|4
|0
|3.
|Лопез Эрик
|4
|0
|4.
|Alan Franco1
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Торрес Эрик
|2
|0
|7.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|8.
|Уолкс Антон
|2
|0
|9.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|10.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|11.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|12.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|13.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|14.
|Россетто Матеус
|1
|0
|15.
|Белло Джордж
|1
|0
|16.
|Конвей Джексон
|1
|0
|17.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|18.
|Ибарра Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Росси Диего
|2
|0
|4.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|5.
|Бэрд Кори
|2
|0
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|7.
|Ромеро Томас
|2
|0
|8.
|Фарфан Марко
|1
|0
|9.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|10.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|11.
|Дюк Брайс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Лос-Анджелес
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =10 -7Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Америка Мехико
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 23
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 25
|26
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 25
|21
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 24
|19
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|24 - 40
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 17
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1