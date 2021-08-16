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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
5:2
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
3' Гол
Брийян Фредерик
1:1
14' Гол
Сапонг Чарльз
2:1
31' Гол
Сапонг Чарльз
3:1
37' Гол
Мукхтар Хани
3:2
41' Гол
Камара Ола
4:2
80' Гол
Мьюл Алекс
5:2
87' Пенальти
Мьюл Алекс
90'+5
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
3
Анибаба
Жалил
4
David
Romney
12
Джонстон
Алистер
8
Леаль
Рэндэлл
20
Годой
Анибал
6
Маккарти
Дакс
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
21
Кемпин
Джонатан
15
Бирнбом
Стив
13
Брийян
Фредерик
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
5
Морено
Хуниор
27
Ньеман
Моузес
29
Рейна
Йорди
7
Арриола
Пол
9
Камара
Ола
30
Паредес
Кевин
Нэшвилл
3-5-2
Ди Си Юнайтед
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 8 (1) 0.42
2. Сапонг Чарльз 8 0.42
3. Леаль Рэндэлл 3 0.16
4. Мьюл Алекс 3 (1) 0.16
5. Кадис Хондер 2 0.11
6. Хакенсон Люк 2 0.11
7. Махер Джек 1 0.05
8. Анибаба Жалил 1 0.05
9. Данлади Абу 1 0.05
10. Анунга Брайан 1 0.05
11. Кастелланос Роберт 1 0.05
12. Ловитц Дэниел 0 0
13. David Romney 0 0
14. Баджи Доминик 0 0
15. Циммерман Уолкер 0 0
16. Нилис Дилан 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 11 (3) 0.58
2. Арриола Пол 2 0.11
3. Рейна Йорди 2 0.11
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.11
5. Nigel Robertha 2 0.11
6. Паредес Кевин 2 0.11
7. Найяр Энди 1 0.05
8. Флорес Эдисон 1 0.05
9. Каноуз Расселл 1 0.05
10. Альфаро Тони 1 0.05
11. Йоу Гриффин 1 0.05
12. Брийян Фредерик 1 0.05
13. Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
14. Грессель Юлиан 0 0
15. Морено Хуниор 0 0
16. Перес Эдриен 0 0
17. Drew Skundrich 0 0
18. Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 4 0
2. Годой Анибал 4 0
3. Мьюл Алекс 4 0
4. Ловитц Дэниел 3 0
5. Хакенсон Люк 3 0
6. Лаграсса Мэтт 2 0
7. Сапонг Чарльз 1 0
8. Мукхтар Хани 1 0
9. Циммерман Уолкер 1 0
10. Леаль Рэндэлл 1 0
11. Джонстон Алистер 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Альфаро Тони 4 0
3. Мора Хосеф 2 1
4. Ньеман Моузес 2 1
5. Найяр Энди 3 0
6. Брийян Фредерик 3 0
7. Грессель Юлиан 3 0
8. Паредес Кевин 3 0
9. Морено Хуниор 2 0
10. Рейна Йорди 2 0
11. Асад Ямиль 2 0
12. Хамид Билл 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Каноуз Расселл 1 0
15. Nigel Robertha 1 0
16. Drew Skundrich 1 0
17. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 19.35% (6) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8)
 Ди Си Юнайтед 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати
Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ди Си Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 20 13 4 3 37 - 23 43
2. Нью-Йорк Сити Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Нэшвилл Заявка 19 7 10 2 31 - 19 31
4. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
5. Ди Си Юнайтед Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 19 7 5 7 26 - 25 26
7. Коламбус Кру Заявка 19 6 6 7 21 - 24 24
8. Атланта Юнайтед Заявка 19 4 9 6 22 - 25 21
9. Чикаго Файр Заявка 19 5 5 9 21 - 29 20
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 18 5 4 9 22 - 24 19
11. Интер Майами Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 19 3 6 10 24 - 40 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 19 11 4 4 35 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 4 4 25 - 17 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
8. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
9. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
11. Даллас Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 12 7 5 0 27 - 12 26
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
3. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 1
4. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
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