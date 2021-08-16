США: МЛС 2021
Нэшвилл
5:2
Конец матча
Стадион: Ниссан
Ди Си Юнайтед
0:1
3' ГолБрийян Фредерик
1:1
14' ГолСапонг Чарльз
2:1
31' ГолСапонг Чарльз
3:1
37' ГолМукхтар Хани
3:2
41' ГолКамара Ола
4:2
80' ГолМьюл Алекс
5:2
87' ПенальтиМьюл Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
3'
14'
1:1
31'
2:1
37'
3:1
41'
3:2
80'
4:2
87'
5:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|8 (1)
|0.42
|2.
|Сапонг Чарльз
|8
|0.42
|3.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.16
|4.
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.16
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.11
|6.
|Хакенсон Люк
|2
|0.11
|7.
|Махер Джек
|1
|0.05
|8.
|Анибаба Жалил
|1
|0.05
|9.
|Данлади Абу
|1
|0.05
|10.
|Анунга Брайан
|1
|0.05
|11.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|12.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|13.
|David Romney
|0
|0
|14.
|Баджи Доминик
|0
|0
|15.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|16.
|Нилис Дилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|11 (3)
|0.58
|2.
|Арриола Пол
|2
|0.11
|3.
|Рейна Йорди
|2
|0.11
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.11
|5.
|Nigel Robertha
|2
|0.11
|6.
|Паредес Кевин
|2
|0.11
|7.
|Найяр Энди
|1
|0.05
|8.
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|9.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|10.
|Альфаро Тони
|1
|0.05
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.05
|12.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|13.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|14.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|15.
|Морено Хуниор
|0
|0
|16.
|Перес Эдриен
|0
|0
|17.
|Drew Skundrich
|0
|0
|18.
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|4
|0
|2.
|Годой Анибал
|4
|0
|3.
|Мьюл Алекс
|4
|0
|4.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|3
|0
|6.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|7.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|8.
|Мукхтар Хани
|1
|0
|9.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|10.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|11.
|Джонстон Алистер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|2.
|Альфаро Тони
|4
|0
|3.
|Мора Хосеф
|2
|1
|4.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|5.
|Найяр Энди
|3
|0
|6.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|3
|0
|8.
|Паредес Кевин
|3
|0
|9.
|Морено Хуниор
|2
|0
|10.
|Рейна Йорди
|2
|0
|11.
|Асад Ямиль
|2
|0
|12.
|Хамид Билл
|1
|0
|13.
|Арриола Пол
|1
|0
|14.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|15.
|Nigel Robertha
|1
|0
|16.
|Drew Skundrich
|1
|0
|17.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|Ди Си Юнайтед
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =10 -3Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати
Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ди Си Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 23
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|29 - 26
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 25
|26
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 24
|24
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 25
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 29
|20
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 24
|19
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|24 - 40
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 17
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|27 - 12
|26
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|1
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1