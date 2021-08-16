Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Студентернас
АИК
36' Желтая карточкаШабани Лаорент
39' Желтая карточкаЛюстиг Микаэль
61' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
36'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|6
|0.4
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.2
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.07
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.07
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.07
|7.
|Булут Экин
|1
|0.07
|8.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.33
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.2
|3.
|Бауи Набиль
|3
|0.2
|4.
|Гойтом Хенок
|2
|0.13
|5.
|Милошевич Александер
|2
|0.13
|6.
|Радулович Боян
|2
|0.13
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.07
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.07
|9.
|Страннегорд Том
|1
|0.07
|10.
|Оума Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|7
|0
|2.
|Матисен Маркус
|3
|0
|3.
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Шабани Лаорент
|1
|0
|13.
|Колли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|8.
|Карлссон Пер
|1
|0
|9.
|Бауи Набиль
|1
|0
|10.
|Милошевич Александер
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|АИК
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус
Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: +10 =5 -5Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 13
|29
|4.
|АИК
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|25 - 19
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|11.
|Сириус
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|11 - 12
|17
|13.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|14.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 27
|13
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Сириус
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 11
|7
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 8
|12
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|Хеккен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|8.
|АИК
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|11.
|Эребру
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|1
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|4.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0
|5.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0