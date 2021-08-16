  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
АИК
0'
36' Желтая карточка
Шабани Лаорент
39' Желтая карточка
Люстиг Микаэль
61' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
72'
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
22
Нвадике
Патрик
21
Видгрен
Деннис
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
18
Шабани
Лаорент
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
32
Страннегорд
Том
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
9
Стефанелли
Николас
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
Сириус
4-3-3
АИК
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Бауи Набиль
Рогич Филип
36'
Шабани Лаорент
 
39'
 
Люстиг Микаэль
61'
 
Ларссон Себастьян
61'
Хелльборг Адам
Нетабай Нахом Гирмай
 
61'
Штоль Адам
Видгрен Деннис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 6 0.4
2. Ортмарк Якоб 3 0.2
3. Карлссон Йохан 1 0.07
4. Саид Мохаммед 1 0.07
5. Матисен Маркус 1 0.07
6. Шабани Лаорент 1 0.07
7. Булут Экин 1 0.07
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.33
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.2
3. Бауи Набиль 3 0.2
4. Гойтом Хенок 2 0.13
5. Милошевич Александер 2 0.13
6. Радулович Боян 2 0.13
7. Юлятупа Саку 1 0.07
8. Рогич Филип 1 0.07
9. Страннегорд Том 1 0.07
10. Оума Эрик 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Матисен Маркус 3 0
3. Ортмарк Якоб 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Шабани Лаорент 1 0
13. Колли Джозеф 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 5 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Люстиг Микаэль 1 0
8. Карлссон Пер 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Милошевич Александер 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)
 АИК 15% (3) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус
Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар
АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
АИК 3:3 Сириус Товарищеские матчи Сириус 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:2 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 АИК Товарищеские матчи Сириус 0:1 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. Эльфсборг Заявка 15 9 2 4 24 - 13 29
4. АИК 0:0 Заявка 15 8 4 3 21 - 13 28
5. Хаммарбю Заявка 15 6 5 4 25 - 19 23
6. Норрчёпинг Заявка 15 7 2 6 20 - 16 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
11. Сириус 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 25 17
12. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
13. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 22 15
14. Эребру 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 27 13
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Сириус 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 8 4 0 4 10 - 8 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
7. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
8. АИК 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
10. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
11. Эребру 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Варберг БоИС 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 1
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 6 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Люстиг Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Шабани Лаорент получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Рогич Филип уходит с поля. Бауи Набиль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
АИК
3.95
3.88
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 0:0 АИК онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 