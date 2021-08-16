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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
0:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
36' Желтая карточка
Шабани Лаорент
39' Желтая карточка
Люстиг Микаэль
61' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
81' Желтая карточка
Силисуфай Эди
0:1
89' Гол
Радулович Боян
90' Желтая карточка
Ринг Эрик
90'+4
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
22
Нвадике
Патрик
21
Видгрен
Деннис
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
18
Шабани
Лаорент
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
32
Страннегорд
Том
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
9
Стефанелли
Николас
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
Сириус
4-3-3
АИК
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Бауи Набиль
Рогич Филип
36'
Шабани Лаорент
 
39'
 
Люстиг Микаэль
61'
 
Ларссон Себастьян
61'
Хелльборг Адам
Нетабай Нахом Гирмай
 
61'
Штоль Адам
Видгрен Деннис
 
73'
Силисуфай Эди
Куаку Кристиан
 
73'
Карлссон Йохан
Зейдан Мустафа
 
77'
 
Радулович Боян
Стефанелли Николас
77'
 
Ринг Эрик
Страннегорд Том
81'
Силисуфай Эди
 
84'
Ларсон Карл
Шабани Лаорент
 
89'
0:1
Радулович Боян
(Ринг Эрик)
90'
 
Ринг Эрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 6 0.4
2. Ортмарк Якоб 3 0.2
3. Карлссон Йохан 1 0.07
4. Саид Мохаммед 1 0.07
5. Матисен Маркус 1 0.07
6. Шабани Лаорент 1 0.07
7. Булут Экин 1 0.07
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.33
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.2
3. Бауи Набиль 3 0.2
4. Радулович Боян 3 0.2
5. Гойтом Хенок 2 0.13
6. Милошевич Александер 2 0.13
7. Юлятупа Саку 1 0.07
8. Рогич Филип 1 0.07
9. Страннегорд Том 1 0.07
10. Оума Эрик 0 0
11. Ринг Эрик 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Матисен Маркус 3 0
3. Ортмарк Якоб 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Силисуфай Эди 1 0
13. Шабани Лаорент 1 0
14. Колли Джозеф 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 6 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Люстиг Микаэль 1 0
8. Карлссон Пер 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Милошевич Александер 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)
 АИК 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус
Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар
АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
АИК 3:3 Сириус Товарищеские матчи Сириус 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:2 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 АИК Товарищеские матчи Сириус 0:1 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. АИК Заявка 15 9 3 3 22 - 13 30
4. Эльфсборг Заявка 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Хаммарбю Заявка 15 6 5 4 25 - 19 23
6. Норрчёпинг Заявка 15 7 2 6 20 - 16 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
11. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
13. Сириус Заявка 15 4 4 7 15 - 26 16
14. Эребру Заявка 15 3 3 9 11 - 28 12
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
9. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
12. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 8 4 0 4 10 - 8 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
8. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
10. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
11. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12. Эребру Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 1
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 6 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Люстиг Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Шабани Лаорент получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Рогич Филип уходит с поля. Бауи Набиль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 0:1 АИК онлайн




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