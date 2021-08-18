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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
13' Пенальти
Льюис Джонатан
29' Желтая карточка
Уорнер Коллен
1:1
34' Гол
Равелсон Райан
39'
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
17
Ллетгет
Себастьян
11
Грандсир
Самуэль
99
Йовелич
Деян
7
Васкес
Виктор
II
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
32
Уорнер
Коллен
52
Гальван
Бриан
26
Бассетт
Коул
14
Кайе
Марк-Энтони
7
Льюис
Джонатан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 10 0.5
2. Равелсон Райан 4 0.2
3. Кабрал Кевин 3 0.15
4. Кьестан Саша 3 (2) 0.15
5. Васкес Виктор II 2 0.1
6. Альварес Эфраин 2 0.1
7. Ллетгет Себастьян 1 0.05
8. Грандсир Самуэль 1 0.05
9. Зубак Итан 1 0.05
10. Дос Сантос Хонатан 1 0.05
11. Араухо Хулиан 0 0
12. Уильямс Дэррик 0 0
13. Стирс Дэниэл 0 0
14. Йовелич Деян 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 5 0.28
2. Рубио Диего 3 0.17
3. Бассетт Коул 3 0.17
4. Шиньяшики Андре 3 0.17
5. Розенберри Киган 2 0.11
6. Абубакар Лалас 2 0.11
7. Гальван Бриан 2 0.11
8. Льюис Джонатан 2 (1) 0.11
9. Акоста Келлин 1 0.06
10. Винс Сэмюэл 1 0.06
11. Уилсон Дэнни 1 0.06
12. Прайс Джек 0 0
13. Бенезе Николя 0 0
14. Кайе Марк-Энтони 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 4 0
2. Вильяфана Хорхе 3 0
3. Уильямс Дэррик 1 1
4. Кьестан Саша 2 0
5. Дос Сантос Хонатан 2 0
6. Депай Ник 2 0
7. Салдана Адам 2 0
8. Чичарито 1 0
9. Васкес Виктор II 1 0
10. Бонд Джонатан 1 0
11. Равелсон Райан 1 0
12. Акоста Данило 1 0
13. Грандсир Самуэль 1 0
14. Йовелич Деян 1 0
15. Альварес Эфраин 1 0
16. Кабрал Кевин 1 0
17. Харви Карлос 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 5 0
2. Рубио Диего 4 0
3. Прайс Джек 4 0
4. Шиньяшики Андре 3 0
5. Уорнер Коллен 2 0
6. Акоста Келлин 2 0
7. Трасти Остон 2 0
8. Абубакар Лалас 2 0
9. Бассетт Коул 2 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Намли Юнес 1 0
12. Бейташур Стивен 1 0
13. Ярброуг Вильям 1 0
14. Барриос Майкл 1 0
15. Розенберри Киган 1 0
16. Гальван Бриан 1 0
17. Винс Сэмюэл 1 0
18. Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 17.86% (5)
 Колорадо Рэпидс 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 29.17% (7) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс
Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Колорадо Рэпидс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 20 13 4 3 37 - 23 43
2. Нью-Йорк Сити Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Нэшвилл Заявка 19 7 10 2 31 - 19 31
4. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
5. Ди Си Юнайтед Заявка 19 8 3 8 29 - 26 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 19 7 5 7 26 - 25 26
7. Коламбус Кру Заявка 19 6 6 7 21 - 24 24
8. Атланта Юнайтед Заявка 19 4 9 6 22 - 25 21
9. Чикаго Файр Заявка 19 5 5 9 21 - 29 20
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 18 5 4 9 22 - 24 19
11. Интер Майами Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 19 3 6 10 24 - 40 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 19 11 4 4 35 - 20 37
2. Сиэтл Саундерс Заявка 19 10 6 3 32 - 16 36
3. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 20 11 3 6 31 - 29 36
4. Колорадо Рэпидс 1:1 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед 1:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
8. Портленд Тимберс Заявка 18 7 2 9 25 - 35 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 12 7 5 0 27 - 12 26
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 11 7 2 2 19 - 11 23
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед 1:1 Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс 1:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 8 5 2 1 14 - 7 17
3. Колорадо Рэпидс 1:1 Заявка 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Миннесота Юнайтед 1:1 Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
9. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
10. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 13 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Колорадо Рэпидс
3.90
3.75
3.44
Все Коэффициенты
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