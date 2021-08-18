США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
1:2
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Колорадо Рэпидс
0:1
13' ПенальтиЛьюис Джонатан
29' Желтая карточкаУорнер Коллен
1:1
34' ГолРавелсон Райан
48' Желтая карточкаУилсон Дэнни
62' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
69' Желтая карточкаПрайс Джек
1:2
73' ГолШиньяшики Андре
99
Йовелич
Деян
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
13'
0:1
29'
34'
1:1
48'
62'
69'
73'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|10
|0.5
|2.
|Равелсон Райан
|5
|0.25
|3.
|Кабрал Кевин
|3
|0.15
|4.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.15
|5.
|Васкес Виктор II
|2
|0.1
|6.
|Альварес Эфраин
|2
|0.1
|7.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Зубак Итан
|1
|0.05
|10.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.05
|11.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|12.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|13.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|14.
|Йовелич Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|5
|0.28
|2.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.22
|3.
|Рубио Диего
|3
|0.17
|4.
|Бассетт Коул
|3
|0.17
|5.
|Розенберри Киган
|2
|0.11
|6.
|Абубакар Лалас
|2
|0.11
|7.
|Гальван Бриан
|2
|0.11
|8.
|Льюис Джонатан
|2 (1)
|0.11
|9.
|Акоста Келлин
|1
|0.06
|10.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|11.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.06
|12.
|Прайс Джек
|0
|0
|13.
|Бенезе Николя
|0
|0
|14.
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|2.
|Вильяфана Хорхе
|3
|0
|3.
|Уильямс Дэррик
|1
|1
|4.
|Кьестан Саша
|2
|0
|5.
|Дос Сантос Хонатан
|2
|0
|6.
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|7.
|Депай Ник
|2
|0
|8.
|Салдана Адам
|2
|0
|9.
|Чичарито
|1
|0
|10.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|11.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|12.
|Равелсон Райан
|1
|0
|13.
|Акоста Данило
|1
|0
|14.
|Йовелич Деян
|1
|0
|15.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|16.
|Кабрал Кевин
|1
|0
|17.
|Харви Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|5
|0
|3.
|Рубио Диего
|4
|0
|4.
|Уорнер Коллен
|3
|0
|5.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|6.
|Акоста Келлин
|2
|0
|7.
|Трасти Остон
|2
|0
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0
|9.
|Бассетт Коул
|2
|0
|10.
|Мескида Николас
|1
|0
|11.
|Намли Юнес
|1
|0
|12.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|13.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|14.
|Барриос Майкл
|1
|0
|15.
|Розенберри Киган
|1
|0
|16.
|Гальван Бриан
|1
|0
|17.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|18.
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|Колорадо Рэпидс
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс
Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Колорадо Рэпидс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 23
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|29 - 26
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 25
|26
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 24
|24
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 25
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 29
|20
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 24
|19
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|24 - 40
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 16
|36
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|25 - 35
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|27 - 12
|26
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|9.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|13
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1