США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Торонто
1:0
20' ГолБарко Эсекьель
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
22
Ларьи
Ричи
96
Ауро
Альваро
14
Окелло
Нобл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
20'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|6 (3)
|0.3
|2.
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.25
|3.
|Барко Эсекьель
|4 (1)
|0.2
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.1
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.05
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.05
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.05
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.05
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Леннон Брукс
|0
|0
|11.
|Белло Джордж
|0
|0
|12.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|4
|0.2
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.15
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.1
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.1
|5.
|Ларьи Ричи
|2
|0.1
|6.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.05
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.05
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0.05
|10.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.05
|11.
|Делеон Ник
|1
|0.05
|12.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.05
|13.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.05
|14.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|15.
|Люк Сингх
|1
|0.05
|16.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.05
|17.
|Ауро Альваро
|0
|0
|18.
|Морроу Джастин
|0
|0
|19.
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|7
|0
|2.
|Морено Марселино
|4
|0
|3.
|Лопез Эрик
|4
|0
|4.
|Alan Franco1
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Торрес Эрик
|2
|0
|7.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|8.
|Уолкс Антон
|2
|0
|9.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|10.
|Белло Джордж
|2
|0
|11.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|12.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|13.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|14.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|15.
|Россетто Матеус
|1
|0
|16.
|Конвей Джексон
|1
|0
|17.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|18.
|Ибарра Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|5
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|4
|0
|3.
|Дельгадо Марко
|4
|0
|4.
|Завалета Эрик
|2
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|7.
|Ауро Альваро
|2
|0
|8.
|Боно Александер
|2
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|10.
|Алтидор Жози
|1
|0
|11.
|Мавинга Крис
|1
|0
|12.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|13.
|Делеон Ник
|1
|0
|14.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|15.
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|25% (5)
|5% (1)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|Торонто
|25% (6)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|25% (6)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр
Торонто Последние 20 матчей: +3 =6 -11Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл
Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 19
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 24
|30
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 31
|21
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|20
|10
|7
|3
|32 - 16
|37
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 35
|26
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|8.
|Даллас
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 10
|18
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|3.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|9.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|14.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|13
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1