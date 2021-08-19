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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
20' Гол
Барко Эсекьель
90'+5
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
5
Соса
Сантьяго
10
Морено
Марселино
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
2
Морроу
Джастин
3
Завалета
Эрик
44
Гонсалес
Омар
96
Ауро
Альваро
21
Осорио
Джонатан
14
Окелло
Нобл
4
Брэдли
Майкл
24
Шаффельбург
Джейкоб
13
Маллинс
Патрик
Атланта Юнайтед
3-4-3
Торонто
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 6 (3) 0.3
2. Мартинес Хосеф 5 (1) 0.25
3. Барко Эсекьель 4 (1) 0.2
4. Уолкс Антон 2 0.1
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.05
6. Эрнандес Рональд 1 0.05
7. Конвей Джексон 1 0.05
8. Лопез Эрик 1 0.05
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Леннон Брукс 0 0
11. Белло Джордж 0 0
12. Робинсон Майлз 0 0
13. Чол Мачоп 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 4 0.2
2. Акинола Айо 3 0.15
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.1
4. Алтидор Жози 2 0.1
5. Ларьи Ричи 2 0.1
6. Посуэло Алехандро 1 0.05
7. Брэдли Майкл 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Гонсалес Омар 1 0.05
10. Тсубаса Эндо 1 0.05
11. Делеон Ник 1 0.05
12. Лоуренс Кемар 1 0.05
13. Шаффельбург Джейкоб 1 0.05
14. Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
15. Люк Сингх 1 0.05
16. Дельгадо Марко 1 (1) 0.05
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Ачара Ифунаньячи 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 7 0
2. Морено Марселино 4 0
3. Лопез Эрик 4 0
4. Alan Franco1 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Торрес Эрик 2 0
7. Хайндмен Эмерсон 2 0
8. Уолкс Антон 2 0
9. Барко Эсекьель 2 0
10. Белло Джордж 2 0
11. Вольф Тайлер 2 0
12. Мартинес Хосеф 0 1
13. Эрнандес Рональд 1 0
14. Дамм Хурхен 1 0
15. Россетто Матеус 1 0
16. Конвей Джексон 1 0
17. Кэмпбелл Джордж 1 0
18. Ибарра Франко 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Дельгадо Марко 4 0
4. Завалета Эрик 2 1
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Алтидор Жози 1 0
11. Мавинга Крис 1 0
12. Посуэло Алехандро 1 0
13. Делеон Ник 1 0
14. Осорио Джонатан 1 0
15. Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 25% (5) 5% (1) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 25% (5)
 Торонто 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр
Торонто Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл
Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Торонто 1:0 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Торонто МЛС
Торонто 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл 1:0 Заявка 20 8 10 2 32 - 19 34
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 19 8 6 5 28 - 24 30
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр 2:2 Заявка 20 5 6 9 23 - 31 21
11. Интер Майами 2:2 Заявка 18 4 5 9 17 - 30 17
12. Цинциннати 0:0 Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 4 5 35 - 21 37
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 20 10 7 3 32 - 16 37
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 20 11 2 7 31 - 30 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 19 8 2 9 26 - 35 26
8. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас 0:0 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 Заявка 13 8 5 0 28 - 12 29
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 2:2 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами 2:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 7 1 3 19 - 12 22
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
8. Даллас 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 10 18
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
3. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру 0:1 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами 2:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл 1:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 2:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
9. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
10. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 20 7
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
14. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 13 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Барко Эсекьель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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