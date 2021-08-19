США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
3:2
Конец матча
Стадион: Джилетт
Ди Си Юнайтед
0:1
10' ГолАрриола Пол
32' Желтая карточкаАсад Ямиль
33' Желтая карточкаТраустасон Арнор
42' Желтая карточкаКаптум Вилфрид
1:1
49' ГолМакнамара Томас
2:1
53' ГолБушанан Тажон
61' Желтая карточкаДеЛаГарза Эй Джей
73' Вторая желтая карточкаТраустасон Арнор
78' Желтая карточкаБирнбом Стив
3:1
85' ГолДжонс Дехуан
3:2
90' ГолАбила Рамон
30
Тёрнер
Мэтт
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
10
Банбери
Тил
15
Бирнбом
Стив
22
Йоу
Гриффин
11
Асад
Ямиль
8
Фелипе
28
Мора
Хосеф
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Абила РамонНападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
10'
0:1
32'
33'
42'
46'
49'
53'
73'
77'
78'
85'
3:1
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|12 (1)
|0.57
|2.
|Букса Адам
|8
|0.38
|3.
|Бушанан Тажон
|5
|0.24
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.1
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.1
|6.
|Джонс Дехуан
|2
|0.1
|7.
|Бай Брэндон
|2
|0.1
|8.
|Макнамара Томас
|2
|0.1
|9.
|Банбери Тил
|2
|0.1
|10.
|Белл Джон
|1
|0.05
|11.
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|12.
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|11 (3)
|0.55
|2.
|Арриола Пол
|3
|0.15
|3.
|Рейна Йорди
|2
|0.1
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.1
|5.
|Nigel Robertha
|2
|0.1
|6.
|Паредес Кевин
|2
|0.1
|7.
|Найяр Энди
|1
|0.05
|8.
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|9.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|10.
|Альфаро Тони
|1
|0.05
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.05
|12.
|Абила Рамон
|1
|0.05
|13.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|14.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|15.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|16.
|Морено Хуниор
|0
|0
|17.
|Перес Эдриен
|0
|0
|18.
|Drew Skundrich
|0
|0
|19.
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траустасон Арнор
|3
|1
|2.
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|3.
|Полстер Мэтт
|4
|0
|4.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|5.
|Фаррелл Эндрю
|3
|0
|6.
|Макнамара Томас
|3
|0
|7.
|Бай Брэндон
|3
|0
|8.
|Банбери Тил
|2
|0
|9.
|Кесслер Генри
|2
|0
|10.
|Maciel
|1
|0
|11.
|Боу Густаво
|1
|0
|12.
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|13.
|Букса Адам
|1
|0
|14.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|15.
|Бушанан Тажон
|1
|0
|16.
|Белл Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|2.
|Альфаро Тони
|4
|0
|3.
|Мора Хосеф
|2
|1
|4.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|5.
|Найяр Энди
|3
|0
|6.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|3
|0
|8.
|Асад Ямиль
|3
|0
|9.
|Паредес Кевин
|3
|0
|10.
|Морено Хуниор
|2
|0
|11.
|Рейна Йорди
|2
|0
|12.
|Хамид Билл
|1
|0
|13.
|Арриола Пол
|1
|0
|14.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|15.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|16.
|Nigel Robertha
|1
|0
|17.
|Drew Skundrich
|1
|0
|18.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|5.13% (2)
|28.21% (11)
|Ди Си Юнайтед
|23.33% (7)
|10% (3)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =4 -3Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 19
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 24
|30
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 31
|21
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|20
|10
|7
|3
|32 - 16
|37
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 35
|26
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|8.
|Даллас
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 10
|18
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|3.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|9.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|14.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|13
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1