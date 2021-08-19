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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
3:2
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
10' Гол
Арриола Пол
32' Желтая карточка
Асад Ямиль
33' Желтая карточка
Траустасон Арнор
42' Желтая карточка
Каптум Вилфрид
1:1
49' Гол
Макнамара Томас
2:1
53' Гол
Бушанан Тажон
61' Желтая карточка
ДеЛаГарза Эй Джей
73' Вторая желтая карточка
Траустасон Арнор
78' Желтая карточка
Бирнбом Стив
3:1
85' Гол
Джонс Дехуан
3:2
90' Гол
Абила Рамон
90'+7
30
Тёрнер
Мэтт
28
ДеЛаГарза
Эй
Джей
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
5
Каптум
Вилфрид
26
Макнамара
Томас
25
Траустасон
Арнор
10
Банбери
Тил
7
Боу
Густаво
21
Кемпин
Джонатан
3
Одои-Атсем
Крис
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
22
Йоу
Гриффин
11
Асад
Ямиль
8
Фелипе
12
Drew
Skundrich
28
Мора
Хосеф
7
Арриола
Пол
10
Флорес
Эдисон
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 12 (1) 0.57
2. Букса Адам 8 0.38
3. Бушанан Тажон 5 0.24
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.1
5. Траустасон Арнор 2 0.1
6. Джонс Дехуан 2 0.1
7. Бай Брэндон 2 0.1
8. Макнамара Томас 2 0.1
9. Банбери Тил 2 0.1
10. Белл Джон 1 0.05
11. Полстер Мэтт 1 0.05
12. Боатенг Эммануль II 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 11 (3) 0.55
2. Арриола Пол 3 0.15
3. Рейна Йорди 2 0.1
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.1
5. Nigel Robertha 2 0.1
6. Паредес Кевин 2 0.1
7. Найяр Энди 1 0.05
8. Флорес Эдисон 1 0.05
9. Каноуз Расселл 1 0.05
10. Альфаро Тони 1 0.05
11. Йоу Гриффин 1 0.05
12. Абила Рамон 1 0.05
13. Брийян Фредерик 1 0.05
14. Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
15. Грессель Юлиан 0 0
16. Морено Хуниор 0 0
17. Перес Эдриен 0 0
18. Drew Skundrich 0 0
19. Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Траустасон Арнор 3 1
2. Каптум Вилфрид 4 0
3. Полстер Мэтт 4 0
4. Джонс Дехуан 2 1
5. Фаррелл Эндрю 3 0
6. Макнамара Томас 3 0
7. Бай Брэндон 3 0
8. Банбери Тил 2 0
9. Кесслер Генри 2 0
10. Maciel 1 0
11. Боу Густаво 1 0
12. ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
13. Букса Адам 1 0
14. Мафла Кристиан 1 0
15. Бушанан Тажон 1 0
16. Белл Джон 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Альфаро Тони 4 0
3. Мора Хосеф 2 1
4. Ньеман Моузес 2 1
5. Найяр Энди 3 0
6. Брийян Фредерик 3 0
7. Грессель Юлиан 3 0
8. Асад Ямиль 3 0
9. Паредес Кевин 3 0
10. Морено Хуниор 2 0
11. Рейна Йорди 2 0
12. Хамид Билл 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Бирнбом Стив 1 0
15. Каноуз Расселл 1 0
16. Nigel Robertha 1 0
17. Drew Skundrich 1 0
18. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 10.26% (4) 23.08% (9) 17.95% (7) 15.38% (6) 5.13% (2) 28.21% (11)
 Ди Си Юнайтед 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7) 6.67% (2) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл 1:0 Заявка 20 8 10 2 32 - 19 34
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 19 8 6 5 28 - 24 30
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр 2:2 Заявка 20 5 6 9 23 - 31 21
11. Интер Майами 2:2 Заявка 18 4 5 9 17 - 30 17
12. Цинциннати 0:0 Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 4 5 35 - 21 37
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 20 10 7 3 32 - 16 37
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 20 11 2 7 31 - 30 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 19 8 2 9 26 - 35 26
8. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас 0:0 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 Заявка 13 8 5 0 28 - 12 29
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 2:2 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами 2:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 7 1 3 19 - 12 22
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
8. Даллас 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 10 18
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
3. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру 0:1 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами 2:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл 1:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 2:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
9. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
10. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 20 7
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
14. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 13 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
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