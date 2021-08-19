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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
25' Желтая карточка
Медина Хесус
36' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
1:0
67' Гол
Бедойя Алехандро
71'
18
Блэйк
Андре
29
Пауэлл
Альвас
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
16
Сэндс
Джеймс
26
Асеведо
Николас
17
Тажури-Шради
Исмаэль
19
Медина
Хесус
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.3
2. Бёрк Кори 4 0.2
3. Сантос Сержио II 4 0.2
4. Глеснес Якоб 3 0.15
5. Монтейру Жамиру 2 0.1
6. Вагнер Кай 1 0.05
7. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.05
8. Салливан Куинн 1 0.05
9. Эллиотт Джек 1 0.05
10. Ааронсон Пакстен 1 0.05
11. Мбезо Оливье 0 0
12. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 8 (2) 0.42
2. Медина Хесус 7 0.37
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.37
4. Хавьер Тиаго 3 0.16
5. Паркс Китон 3 0.16
6. Родригес Сантьяго 2 0.11
7. Моралес Максимильяно 1 0.05
8. Амундсен Мальте 1 0.05
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.05
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 6 0
2. Мартинес Хосе Андрес 4 1
3. Глеснес Якоб 5 0
4. Мбезо Оливье 5 0
5. Эллиотт Джек 4 0
6. Вагнер Кай 4 0
7. Бедойя Алехандро 3 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Медина Хесус 4 0
4. Паркс Китон 2 1
5. Тораринссон Гудмундур 3 0
6. Моралес Альфредо 3 0
7. Шано Максим 3 0
8. Ибеага Себастьен 3 0
9. Сэндс Джеймс 3 0
10. Моралес Максимильяно 2 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Тиннерхольм Антон 1 0
13. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
14. Амундсен Мальте 1 0
15. Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 12.5% (3) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6)
 Нью-Йорк Сити 15.15% (5) 15.15% (5) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр
Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Нью-Йорк Сити: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион МЛС
Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл 1:0 Заявка 20 8 10 2 32 - 19 34
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 19 8 6 5 28 - 24 30
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр 2:2 Заявка 20 5 6 9 23 - 31 21
11. Интер Майами 2:2 Заявка 18 4 5 9 17 - 30 17
12. Цинциннати 0:0 Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 4 5 35 - 21 37
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 20 10 7 3 32 - 16 37
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 20 11 2 7 31 - 30 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 19 8 2 9 26 - 35 26
8. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас 0:0 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 Заявка 13 8 5 0 28 - 12 29
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 2:2 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами 2:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 7 1 3 19 - 12 22
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
8. Даллас 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 10 18
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
3. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру 0:1 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами 2:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл 1:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 2:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
9. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
10. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 20 7
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
14. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 13 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Сэндс Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Медина Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.40
3.66
3.40
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Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн




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