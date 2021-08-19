США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Subaru Park
Нью-Йорк Сити
25' Желтая карточкаМедина Хесус
36' Желтая карточкаСэндс Джеймс
1:0
67' ГолБедойя Алехандро
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориПолузащитник
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
25'
36'
67'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.3
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.2
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.2
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.15
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.1
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|7.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.05
|8.
|Салливан Куинн
|1
|0.05
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|10.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.05
|11.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|12.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|8 (2)
|0.42
|2.
|Медина Хесус
|7
|0.37
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.37
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.16
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.16
|6.
|Родригес Сантьяго
|2
|0.11
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.05
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.05
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|3.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|5
|0
|5.
|Эллиотт Джек
|4
|0
|6.
|Вагнер Кай
|4
|0
|7.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Медина Хесус
|4
|0
|4.
|Паркс Китон
|2
|1
|5.
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|6.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|7.
|Шано Максим
|3
|0
|8.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|9.
|Сэндс Джеймс
|3
|0
|10.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|13.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|14.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|15.
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|Нью-Йорк Сити
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр
Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Нью-Йорк Сити: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 19
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 24
|30
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 31
|21
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|20
|10
|7
|3
|32 - 16
|37
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 35
|26
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|8.
|Даллас
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 10
|18
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|3.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|9.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|14.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|13
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1