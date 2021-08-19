США: МЛС 2021
Нэшвилл
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Ниссан
Орландо Сити
1:0
23' ГолСапонг Чарльз
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Adam Grinwis
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
23'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|8 (1)
|0.4
|2.
|Сапонг Чарльз
|8
|0.4
|3.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.15
|4.
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.15
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.1
|6.
|Хакенсон Люк
|2
|0.1
|7.
|Махер Джек
|1
|0.05
|8.
|Анибаба Жалил
|1
|0.05
|9.
|Данлади Абу
|1
|0.05
|10.
|Анунга Брайан
|1
|0.05
|11.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|12.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|13.
|David Romney
|0
|0
|14.
|Баджи Доминик
|0
|0
|15.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|16.
|Нилис Дилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.47
|2.
|Акинделе Тешо
|3
|0.16
|3.
|Мишель Бенжи
|3
|0.16
|4.
|Мюллер Крис
|2
|0.11
|5.
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.11
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.11
|7.
|Перея Андрес
|2
|0.11
|8.
|Дайк Дэрил
|2
|0.11
|9.
|Перейра Маурисио
|1
|0.05
|10.
|Карлос Антонио
|1
|0.05
|11.
|Смит Кайл
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|4
|0
|2.
|Годой Анибал
|4
|0
|3.
|Мьюл Алекс
|4
|0
|4.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|3
|0
|6.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|7.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|8.
|Мукхтар Хани
|1
|0
|9.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|10.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|11.
|Джонстон Алистер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Урсо Жуниор
|4
|0
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Мюллер Крис
|4
|0
|4.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|5.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|6.
|Нани Луиш
|2
|0
|7.
|Карлос Антонио
|2
|0
|8.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|9.
|Смит Кайл
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Перея Андрес
|2
|0
|12.
|Росель Ориоль
|1
|0
|13.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|14.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|15.
|Дезарт Джои
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|Орландо Сити
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|3.57% (1)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =10 -3Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл
Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =6 -5Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити
Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 19
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 24
|30
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 31
|21
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|20
|10
|7
|3
|32 - 16
|37
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 35
|26
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|8.
|Даллас
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 10
|18
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|3.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|1:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|9.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|14.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|13
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1