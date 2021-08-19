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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
23' Гол
Сапонг Чарльз
28'
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
12
Джонстон
Алистер
8
Леаль
Рэндэлл
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
2
Ловитц
Дэниел
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
31
Стедждухар
Мейсон
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
14
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
13
Акинделе
Тешо
Нэшвилл
3-5-2
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 8 (1) 0.4
2. Сапонг Чарльз 8 0.4
3. Леаль Рэндэлл 3 0.15
4. Мьюл Алекс 3 (1) 0.15
5. Кадис Хондер 2 0.1
6. Хакенсон Люк 2 0.1
7. Махер Джек 1 0.05
8. Анибаба Жалил 1 0.05
9. Данлади Абу 1 0.05
10. Анунга Брайан 1 0.05
11. Кастелланос Роберт 1 0.05
12. Ловитц Дэниел 0 0
13. David Romney 0 0
14. Баджи Доминик 0 0
15. Циммерман Уолкер 0 0
16. Нилис Дилан 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 9 (2) 0.47
2. Акинделе Тешо 3 0.16
3. Мишель Бенжи 3 0.16
4. Мюллер Крис 2 0.11
5. Ван дер Ватер Силвестр 2 0.11
6. Урсо Жуниор 2 0.11
7. Перея Андрес 2 0.11
8. Дайк Дэрил 2 0.11
9. Перейра Маурисио 1 0.05
10. Карлос Антонио 1 0.05
11. Смит Кайл 1 0.05

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 4 0
2. Годой Анибал 4 0
3. Мьюл Алекс 4 0
4. Ловитц Дэниел 3 0
5. Хакенсон Люк 3 0
6. Лаграсса Мэтт 2 0
7. Сапонг Чарльз 1 0
8. Мукхтар Хани 1 0
9. Циммерман Уолкер 1 0
10. Леаль Рэндэлл 1 0
11. Джонстон Алистер 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Урсо Жуниор 4 0
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Мюллер Крис 4 0
4. Мендес Джегсон 3 0
5. Шлегель Родриго 3 0
6. Нани Луиш 2 0
7. Карлос Антонио 2 0
8. Моутинью Жоау 2 0
9. Смит Кайл 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Росель Ориоль 1 0
13. Акинделе Тешо 1 0
14. Мишель Бенжи 1 0
15. Дезарт Джои 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 19.35% (6) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8)
 Орландо Сити 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 3.57% (1) 32.14% (9)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл
Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити
Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити 2:3 Нэшвилл МЛС Нэшвилл 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:1 Нэшвилл МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл 1:0 Заявка 20 8 10 2 32 - 19 34
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 19 8 6 5 28 - 24 30
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр 2:2 Заявка 20 5 6 9 23 - 31 21
11. Интер Майами 2:2 Заявка 18 4 5 9 17 - 30 17
12. Цинциннати 0:0 Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 4 5 35 - 21 37
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 20 10 7 3 32 - 16 37
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 20 11 2 7 31 - 30 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 19 8 2 9 26 - 35 26
8. Реал Солт-Лейк Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас 0:0 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 Заявка 13 8 5 0 28 - 12 29
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 2:2 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами 2:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 7 1 3 19 - 12 22
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
8. Даллас 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 10 18
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
3. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру 0:1 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами 2:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл 1:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 2:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
9. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
10. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 20 7
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
14. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 13 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Сапонг Чарльз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Орландо Сити
1.76
3.84
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:0 Орландо Сити онлайн




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