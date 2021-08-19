США: МЛС 2021
Остин
1:2
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
Ванкувер Уайткэпс
1:0
37' ГолРинг Александр
1:1
52' ГолНервински Джейк
55' Желтая карточкаХименес Эктор
62' Желтая карточкаДахоме Кристиан
63' Желтая карточкаБеслер Мэтт
1:2
74' ГолУайт Брайан
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
16
Крепо
Максим
15
Роуз
Энди
19
Бикел
Жаниу
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Голд РайанНападающий
-
27 Рапосо РайанНападающий
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
37'
52'
1:1
55'
62'
63'
74'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|4
|0.21
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0.16
|3.
|Почеттино Томас
|2
|0.11
|4.
|Галлахер Джон
|2
|0.11
|5.
|Ринг Александр
|2
|0.11
|6.
|Хименес Эктор
|1
|0.05
|7.
|Страуд Джаред
|0
|0
|8.
|Касканте Хулио
|0
|0
|9.
|Дриусси Себастьян
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.42
|2.
|Кайседо Дейбер
|3
|0.16
|3.
|Кавальини Лукас
|3
|0.16
|4.
|Уайт Брайан
|2
|0.11
|5.
|Роуз Энди
|2
|0.11
|6.
|Бикел Жаниу
|1
|0.05
|7.
|Нервински Джейк
|1
|0.05
|8.
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|9.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|10.
|Тейберт Расселл
|0
|0
|11.
|Голд Райан
|0
|0
|12.
|Браун Джавейн
|0
|0
|13.
|Александр Кайо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Ринг Александр
|2
|1
|3.
|Фагундес Диего
|3
|0
|4.
|Страуд Джаред
|3
|0
|5.
|Романа Джохан
|3
|0
|6.
|Касканте Хулио
|1
|1
|7.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|8.
|Хименес Эктор
|2
|0
|9.
|Лима Ник
|2
|0
|10.
|Колманич Жан
|2
|0
|11.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|12.
|Почеттино Томас
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|5
|0
|2.
|Бальдисимо Майкл
|5
|0
|3.
|Александр Кайо
|5
|0
|4.
|Бикел Жаниу
|3
|0
|5.
|Веселинович Ранко
|3
|0
|6.
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|7.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|8.
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|9.
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|10.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|11.
|Роуз Энди
|1
|0
|12.
|Годой Эрик
|1
|0
|13.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|14.
|Крепо Максим
|1
|0
|15.
|Нервински Джейк
|1
|0
|16.
|Браун Джавейн
|1
|0
|17.
|Меткалф Патрик
|1
|0
|18.
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|42.86% (9)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Остин Последние 18 матчей: +4 =4 -10Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс
Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 24
|31
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 16
|39
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|5
|4
|36 - 21
|38
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 21
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 36
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 28
|21
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Остин
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 23
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0