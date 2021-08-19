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США: МЛС 2021

2021
Остин
1:2
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
37' Гол
Ринг Александр
1:1
52' Гол
Нервински Джейк
55' Желтая карточка
Хименес Эктор
62' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
63' Желтая карточка
Беслер Мэтт
1:2
74' Гол
Уайт Брайан
90'+4
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
3
Романа
Джохан
5
Беслер
Мэтт
24
Лима
Ник
15
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
14
Фагундес
Диего
10
Домингес
Сесильо
7
Почеттино
Томас
25
Дриусси
Себастьян
16
Крепо
Максим
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
28
Нервински
Джейк
17
Овусу
Леонард
19
Бикел
Жаниу
31
Тейберт
Расселл
7
Кайседо
Дейбер
24
Уайт
Брайан
11
Дахоме
Кристиан
Остин
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 4 0.21
2. Фагундес Диего 3 0.16
3. Почеттино Томас 2 0.11
4. Галлахер Джон 2 0.11
5. Ринг Александр 2 0.11
6. Хименес Эктор 1 0.05
7. Страуд Джаред 0 0
8. Касканте Хулио 0 0
9. Дриусси Себастьян 0 0
10. Колманич Жан 0 0
11. Редес Родни 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.42
2. Кайседо Дейбер 3 0.16
3. Кавальини Лукас 3 0.16
4. Уайт Брайан 2 0.11
5. Роуз Энди 2 0.11
6. Бикел Жаниу 1 0.05
7. Нервински Джейк 1 0.05
8. Веселинович Ранко 1 0.05
9. Гутьеррес Кристиан 0 0
10. Тейберт Расселл 0 0
11. Голд Райан 0 0
12. Браун Джавейн 0 0
13. Александр Кайо 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Ринг Александр 2 1
3. Фагундес Диего 3 0
4. Страуд Джаред 3 0
5. Романа Джохан 3 0
6. Касканте Хулио 1 1
7. Беслер Мэтт 2 0
8. Хименес Эктор 2 0
9. Лима Ник 2 0
10. Колманич Жан 2 0
11. Домингес Сесильо 1 0
12. Почеттино Томас 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 3 0
5. Веселинович Ранко 3 0
6. Дахоме Кристиан 2 0
7. Корнелиус Дерек 2 0
8. Кайседо Дейбер 2 0
9. Рикеттс Тосайн 1 0
10. Гутьеррес Кристиан 1 0
11. Роуз Энди 1 0
12. Годой Эрик 1 0
13. Гашпар Бруну 1 0
14. Крепо Максим 1 0
15. Нервински Джейк 1 0
16. Браун Джавейн 1 0
17. Меткалф Патрик 1 0
18. Овусу Леонард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Ванкувер Уайткэпс 0 9.52% (2) 14.29% (3) 42.86% (9) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Остин Последние 18 матчей: +4 =4 -10
Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс
Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити Заявка 19 8 7 4 29 - 24 31
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр Заявка 20 5 5 10 23 - 32 20
11. Интер Майами Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
12. Цинциннати Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 20 11 6 3 33 - 16 39
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 5 4 36 - 21 38
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 20 11 2 7 31 - 30 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Реал Солт-Лейк Заявка 19 7 6 6 29 - 21 27
7. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8. Портленд Тимберс Заявка 19 7 3 9 26 - 36 24
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас Заявка 20 5 6 9 23 - 28 21
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 20 3 9 8 21 - 30 18
14. Остин Заявка 19 4 4 11 14 - 23 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 7 1 3 19 - 12 22
2. Филадельфия Юнион Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
4. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
6. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
7. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
8. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ринг Александр бьет в цель!
  • 30'
    Домингес Сесильо уходит с поля. Джон Галлахер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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