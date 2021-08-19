США: МЛС 2021
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Хьюстон Динамо
1:0
6' ГолМерам Джастин
29' Желтая карточкаКрейлах Дамир
1:1
51' ГолПико Фабрис
2:1
88' ГолДжулио Андерсон
90' Желтая карточкаРуснак Альберт
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
25
Луис
Эвертон
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
26 Поудер НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
6'
1:0
29'
51'
1:1
57'
88'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|8
|0.42
|2.
|Рубин Рубио
|5
|0.26
|3.
|Руснак Альберт
|4 (2)
|0.21
|4.
|Джулио Андерсон
|4
|0.21
|5.
|Вуд Бобби
|2
|0.11
|6.
|Эррера Аарон
|1
|0.05
|7.
|Мерам Джастин
|1
|0.05
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.05
|9.
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|10.
|Холт Эрик
|1
|0.05
|11.
|Jony Menendez
|0
|0
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Урути Максимилиано
|6
|0.3
|2.
|Пико Фабрис
|5 (2)
|0.25
|3.
|Пашер Тайлер
|4
|0.2
|4.
|Вера Матиас
|2
|0.1
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0.1
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.05
|7.
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|8.
|Корона Джо
|0
|0
|9.
|Серен Дарвин
|0
|0
|10.
|Лундквист Адам
|0
|0
|11.
|Джонс Деррик
|0
|0
|12.
|Джункуа Сэм
|0
|0
|13.
|Баямич Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|5
|1
|2.
|Крейлах Дамир
|5
|0
|3.
|Руис Пабло
|4
|0
|4.
|Мерам Джастин
|4
|0
|5.
|Луис Эвертон
|4
|0
|6.
|Эррера Аарон
|4
|0
|7.
|Руснак Альберт
|3
|0
|8.
|Беслер Ник
|3
|0
|9.
|Морган Эштон
|2
|0
|10.
|Тоя Донни
|2
|0
|11.
|Чанг Майкель
|2
|0
|12.
|Холт Эрик
|2
|0
|13.
|Сильва Марсело
|1
|0
|14.
|Jony Menendez
|1
|0
|15.
|Броди Эндрю
|1
|0
|16.
|Очоа Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Вера Матиас
|6
|0
|3.
|Джонс Деррик
|4
|0
|4.
|Корона Джо
|3
|0
|5.
|Урути Максимилиано
|3
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Серен Дарвин
|1
|1
|8.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|9.
|Валентин Зарек
|2
|0
|10.
|Паркер Тим
|2
|0
|11.
|Родригес Мемо
|2
|0
|12.
|Джункуа Сэм
|2
|0
|13.
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|14.
|Дорси Гриффин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
|7.14% (2)
|3.57% (1)
|32.14% (9)
|Хьюстон Динамо
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|26.32% (5)
|0
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 24
|31
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 16
|39
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|5
|4
|36 - 21
|38
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 30
|35
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 21
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 36
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 28
|21
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Остин
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 23
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 12
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0