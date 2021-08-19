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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
6' Гол
Мерам Джастин
29' Желтая карточка
Крейлах Дамир
1:1
51' Гол
Пико Фабрис
2:1
88' Гол
Джулио Андерсон
90' Желтая карточка
Руснак Альберт
90'+3
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
44
Даткович
Тони
4
Тоя
Донни
10
Jony
Menendez
25
Луис
Эвертон
8
Крейлах
Дамир
9
Мерам
Джастин
7
Вуд
Бобби
11
Руснак
Альберт
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
25
Дорси
Гриффин
20
Адальберто
Карраскилья
10
Пико
Фабрис
11
Ласситер
Ариэль
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 8 0.42
2. Рубин Рубио 5 0.26
3. Руснак Альберт 4 (2) 0.21
4. Джулио Андерсон 4 0.21
5. Вуд Бобби 2 0.11
6. Эррера Аарон 1 0.05
7. Мерам Джастин 1 0.05
8. Глэд Джастин 1 0.05
9. Чанг Майкель 1 0.05
10. Холт Эрик 1 0.05
11. Jony Menendez 0 0
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урути Максимилиано 6 0.3
2. Пико Фабрис 5 (2) 0.25
3. Пашер Тайлер 4 0.2
4. Вера Матиас 2 0.1
5. Родригес Мемо 2 0.1
6. Кристиан Рамирез 1 0.05
7. Фигероа Мэйнор 0 0
8. Корона Джо 0 0
9. Серен Дарвин 0 0
10. Лундквист Адам 0 0
11. Джонс Деррик 0 0
12. Джункуа Сэм 0 0
13. Баямич Матео 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 5 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Мерам Джастин 4 0
5. Луис Эвертон 4 0
6. Эррера Аарон 4 0
7. Руснак Альберт 3 0
8. Беслер Ник 3 0
9. Морган Эштон 2 0
10. Тоя Донни 2 0
11. Чанг Майкель 2 0
12. Холт Эрик 2 0
13. Сильва Марсело 1 0
14. Jony Menendez 1 0
15. Броди Эндрю 1 0
16. Очоа Дэвид 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Пико Фабрис 8 0
2. Вера Матиас 6 0
3. Джонс Деррик 4 0
4. Корона Джо 3 0
5. Урути Максимилиано 3 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Серен Дарвин 1 1
8. Фигероа Мэйнор 2 0
9. Валентин Зарек 2 0
10. Паркер Тим 2 0
11. Родригес Мемо 2 0
12. Джункуа Сэм 2 0
13. Хадебе Тинейдж 1 0
14. Дорси Гриффин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7) 7.14% (2) 3.57% (1) 32.14% (9)
 Хьюстон Динамо 21.05% (4) 5.26% (1) 36.84% (7) 26.32% (5) 0 10.53% (2)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити Заявка 19 8 7 4 29 - 24 31
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр Заявка 20 5 5 10 23 - 32 20
11. Интер Майами Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
12. Цинциннати Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 20 11 6 3 33 - 16 39
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 5 4 36 - 21 38
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 20 11 2 7 31 - 30 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Реал Солт-Лейк Заявка 19 7 6 6 29 - 21 27
7. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8. Портленд Тимберс Заявка 19 7 3 9 26 - 36 24
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 20 5 8 7 22 - 28 23
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас Заявка 20 5 6 9 23 - 28 21
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 20 3 9 8 21 - 30 18
14. Остин Заявка 19 4 4 11 14 - 23 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 7 1 3 19 - 12 22
2. Филадельфия Юнион Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
4. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
6. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
7. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
8. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мерам Джастин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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