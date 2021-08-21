США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Dignity Health Sports Park
Сан-Хосе Эрткуэйкс
11' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
20
Депай
Ник
16
Кьестан
Саша
99
Йовелич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|10
|0.5
|2.
|Равелсон Райан
|5
|0.25
|3.
|Кабрал Кевин
|3
|0.15
|4.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.15
|5.
|Васкес Виктор II
|2
|0.1
|6.
|Альварес Эфраин
|2
|0.1
|7.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Зубак Итан
|1
|0.05
|10.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.05
|11.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|12.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|13.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|14.
|Йовелич Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0.25
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.2
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.1
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.1
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.1
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.1
|7.
|Марье Поль
|1
|0.05
|8.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.05
|9.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.05
|10.
|Салинас Ши
|0
|0
|11.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|12.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|13.
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|2.
|Вильяфана Хорхе
|3
|0
|3.
|Уильямс Дэррик
|1
|1
|4.
|Кьестан Саша
|2
|0
|5.
|Дос Сантос Хонатан
|2
|0
|6.
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|7.
|Депай Ник
|2
|0
|8.
|Салдана Адам
|2
|0
|9.
|Чичарито
|1
|0
|10.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|11.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|12.
|Равелсон Райан
|1
|0
|13.
|Акоста Данило
|1
|0
|14.
|Йовелич Деян
|1
|0
|15.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|16.
|Кабрал Кевин
|1
|0
|17.
|Харви Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|7
|0
|2.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|6
|0
|3.
|Натан Рафаэл
|4
|1
|4.
|Жудсон
|4
|1
|5.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|8.
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|9.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|10.
|Салинас Ши
|2
|0
|11.
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|12.
|Риос Андрес
|2
|0
|13.
|Марье Поль
|2
|0
|14.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|15.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|16.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 25
|46
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 24
|31
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 25
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 25
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 30
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 41
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 16
|39
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|20
|11
|5
|4
|36 - 21
|38
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|21
|11
|3
|7
|31 - 30
|36
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|34
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 21
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 36
|24
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 28
|24
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Даллас
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 28
|21
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Остин
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 23
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 13
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 27
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 14
|12
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0