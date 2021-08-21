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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
1:2
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
11' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
23' Желтая карточка
Кабрал Кевин
41' Желтая карточка
Ремеди Эрик
0:1
52' Гол
Эбобисс Жереми
1:1
65' Гол
Васкес Виктор II
69' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
1:2
71' Гол в свои ворота
Хямяляйнен Нико
86' Желтая карточка
Марцинковски Джеймс
90'+5
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
15
Хямяляйнен
Нико
6
Равелсон
Райан
17
Ллетгет
Себастьян
26
Альварес
Эфраин
16
Кьестан
Саша
9
Кабрал
Кевин
99
Йовелич
Деян
1
Марцинковски
Джеймс
2
Luciano
Andres
Abecasis
15
Бисон
Таннер
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
5
Ремеди
Эрик
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
14
Юилл
Джексон
6
Салинас
Ши
11
Эбобисс
Жереми
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 10 0.48
2. Равелсон Райан 5 0.24
3. Васкес Виктор II 3 0.14
4. Кабрал Кевин 3 0.14
5. Кьестан Саша 3 (2) 0.14
6. Альварес Эфраин 2 0.1
7. Ллетгет Себастьян 1 0.05
8. Грандсир Самуэль 1 0.05
9. Зубак Итан 1 0.05
10. Дос Сантос Хонатан 1 0.05
11. Араухо Хулиан 0 0
12. Уильямс Дэррик 0 0
13. Стирс Дэниэл 0 0
14. Йовелич Деян 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Хавьер-Эдуардо 5 0.24
2. Кауэлл Кейд 4 0.19
3. Эспиноса Кристиан 2 0.1
4. Вондоловски Крис 2 0.1
5. Натан Рафаэл 2 0.1
6. Юилл Джексон 2 0.1
7. Марье Поль 1 0.05
8. Киканович Бенджамин 1 0.05
9. Аланис Освальдо 1 (1) 0.05
10. Салинас Ши 0 0
11. Юнгвирт Флориан 0 0
12. Фьерро Карлос 0 0
13. Luciano Andres Abecasis 0 0
14. Бисон Таннер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 4 0
2. Дос Сантос Хонатан 3 0
3. Вильяфана Хорхе 3 0
4. Уильямс Дэррик 1 1
5. Кьестан Саша 2 0
6. Грандсир Самуэль 2 0
7. Депай Ник 2 0
8. Кабрал Кевин 2 0
9. Салдана Адам 2 0
10. Чичарито 1 0
11. Васкес Виктор II 1 0
12. Бонд Джонатан 1 0
13. Равелсон Райан 1 0
14. Акоста Данило 1 0
15. Йовелич Деян 1 0
16. Альварес Эфраин 1 0
17. Харви Карлос 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 8 0
2. Лопес Хавьер-Эдуардо 6 0
3. Натан Рафаэл 4 1
4. Жудсон 4 1
5. Эспиноса Кристиан 4 0
6. Вондоловски Крис 2 1
7. Luciano Andres Abecasis 3 0
8. Лопес Маркос IV 3 0
9. Кауэлл Кейд 3 0
10. Фьерро Карлос 1 1
11. Салинас Ши 2 0
12. Риос Андрес 2 0
13. Марье Поль 2 0
14. Юнгвирт Флориан 1 0
15. Аланис Освальдо 1 0
16. Эбобисс Жереми 1 0
17. Марцинковски Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 23.33% (7) 10% (3) 16.67% (5)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 4.76% (1) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 21 14 4 3 40 - 25 46
2. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
4. Орландо Сити Заявка 19 8 7 4 29 - 24 31
5. Ди Си Юнайтед Заявка 20 8 3 9 31 - 29 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 20 7 6 7 26 - 25 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 20 5 9 6 23 - 25 24
8. Коламбус Кру Заявка 20 6 6 8 21 - 25 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Чикаго Файр Заявка 20 5 5 10 23 - 32 20
11. Интер Майами Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
12. Цинциннати Заявка 18 3 8 7 18 - 30 17
13. Торонто Заявка 20 3 6 11 24 - 41 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 20 11 6 3 33 - 16 39
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 20 11 5 4 36 - 21 38
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
4. Колорадо Рэпидс Заявка 18 10 4 4 27 - 18 34
5. Филадельфия Юнион Заявка 20 8 7 5 26 - 19 31
6. Реал Солт-Лейк Заявка 19 7 6 6 29 - 21 27
7. Миннесота Юнайтед Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 19 7 3 9 26 - 36 24
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Даллас Заявка 20 5 6 9 23 - 28 21
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 20 3 9 8 21 - 30 18
14. Остин Заявка 19 4 4 11 14 - 23 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
6. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Интер Майами Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион Заявка 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
4. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
6. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
7. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
8. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
5. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
6. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 2 3 6 9 - 13 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 11 2 1 8 12 - 27 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кабрал Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Лусиано Андрес Абекасис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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