Швеция: Суперэттан 2021
1:0
20' ГолПерссон Хоаким
38' Желтая карточкаСабах Лоусон
45' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
1:1
45' ГолDusan Jajic
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
20
Сабах
Лоусон
10
Троне
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Спэн БрайанЗащитник
-
24 Стин ВикторЗащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
20'
1:0
38'
45'
1:1
55'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|6 (2)
|0.35
|2.
|Йоханссон Александр
|2
|0.12
|3.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.12
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.12
|5.
|Лундин Антон
|1
|0.06
|6.
|Перссон Хоаким
|1
|0.06
|7.
|Махолли Шкодран
|1
|0.06
|8.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.06
|9.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.06
|10.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.06
|11.
|Селлин Роббин
|0
|0
|12.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|13.
|Макаси Мозес
|0
|0
|14.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|15.
|Уильямс Ноа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.18
|2.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.18
|3.
|Проделль Виктор
|3
|0.18
|4.
|Троне Филип
|2
|0.12
|5.
|Dusan Jajic
|2
|0.12
|6.
|Спэн Брайан
|1
|0.06
|7.
|Эдлунд Олле
|1
|0.06
|8.
|Видхольт Вильям
|1
|0.06
|9.
|Бьорндал Эрик
|0
|0
|10.
|Гефверт Симон
|0
|0
|11.
|Ског Эмиль
|0
|0
|12.
|Спорронг Альбин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|5
|0
|2.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|3.
|Зеттерстрём Александр
|3
|1
|4.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|7.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|8.
|Плана Леонард
|2
|0
|9.
|Макаси Мозес
|2
|0
|10.
|Тити Адиль
|2
|0
|11.
|Селлин Роббин
|1
|0
|12.
|Лундин Антон
|1
|0
|13.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|14.
|Мавила Натан
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Проделль Виктор
|1
|0
|6.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|7.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|8.
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|9.
|Эдлунд Олле
|1
|0
|10.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|11.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|12.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|13.
|Али Таха Абди
|1
|0
|14.
|Салмон Джастин
|1
|0
|15.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|16.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|17.
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|41.18% (7)
|Вестерос
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге
Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео
Вестерос Последние 20 матчей: +5 =5 -10Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна
Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос
Последние игры между собой
Браге: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Вестерос 1:1 Браге Суперэттан Вестерос 1:3 Браге Кубок Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион Вестерос 3:0 Браге Первый дивизион Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 0:3 Браге Первый дивизион Вестерос 2:1 Браге Суперэттан Браге 2:0 Вестерос Суперэттан Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|3.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 17
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 16
|22
|9.
|Вестерос
|2:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|12.
|Браге
|1:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|ГАИС
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 18
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|21 - 29
|16
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Вестерос
|2:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|14.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|1:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Вестерос
|2:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0