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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
1:2
Второй тайм: 55'
Вестерос
0'
1:0
20' Гол
Перссон Хоаким
38' Желтая карточка
Сабах Лоусон
45' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
1:1
45' Гол
Dusan Jajic
1:2
55' Гол
 55'
1
Энгдал
Адриан
24
Сьёберг
Аксель
II
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
13
Хиндрикес
Понтус
15
Перссон
Хоаким
3
Макаси
Мозес
5
Тити
Адиль
14
Сёдерберг
Никлас
10
Плана
Леонард
9
Карлберг
Дуглас
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
19
Сёрман
Самуэль
4
Адольфссон
Йеспер
22
Daniel
Hermansson
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
20
Сабах
Лоусон
27
Али
Таха
Абди
10
Троне
Филип
77
Бьорндал
Эрик
Браге
4-4-2
Вестерос
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 6 (2) 0.35
2. Йоханссон Александр 2 0.12
3. Карлберг Дуглас 2 0.12
4. Сёдерберг Никлас 2 0.12
5. Лундин Антон 1 0.06
6. Перссон Хоаким 1 0.06
7. Махолли Шкодран 1 0.06
8. Антонссон Бьярни 1 0.06
9. Зеттерстрём Александр 1 0.06
10. Filip Sjoeberg1 1 0.06
11. Селлин Роббин 0 0
12. Лильестранд Маттиас 0 0
13. Макаси Мозес 0 0
14. Хиндрикес Понтус 0 0
15. Уильямс Ноа 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Саймон 3 0.18
2. Лагербильке Густав 3 (2) 0.18
3. Проделль Виктор 3 0.18
4. Троне Филип 2 0.12
5. Dusan Jajic 2 0.12
6. Спэн Брайан 1 0.06
7. Эдлунд Олле 1 0.06
8. Видхольт Вильям 1 0.06
9. Бьорндал Эрик 0 0
10. Гефверт Симон 0 0
11. Ског Эмиль 0 0
12. Спорронг Альбин 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 5 0
2. Хиндрикес Понтус 5 0
3. Зеттерстрём Александр 3 1
4. Антонссон Бьярни 2 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Уильямс Ноа 3 0
7. Сёдерберг Никлас 3 0
8. Плана Леонард 2 0
9. Макаси Мозес 2 0
10. Тити Адиль 2 0
11. Селлин Роббин 1 0
12. Лундин Антон 1 0
13. Махолли Шкодран 1 0
14. Мавила Натан 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Хилтунен Лукас 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 7 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Проделль Виктор 1 0
6. Йоханссон Саймон 1 0
7. Бьорндал Эрик 1 0
8. Фагерстрём Антон 1 0
9. Эдлунд Олле 1 0
10. Лагербильке Густав 1 0
11. Сабах Лоусон 1 0
12. Спорронг Альбин 1 0
13. Али Таха Абди 1 0
14. Салмон Джастин 1 0
15. Сёрман Самуэль 1 0
16. Jacob Lindahl 1 0
17. Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 11.76% (2) 11.76% (2) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 41.18% (7)
Вестерос 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге
Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео
Вестерос Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна
Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос

Последние игры между собой

Браге: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Вестерос 2:2 Браге Суперэттан Браге 0:3 Вестерос Суперэттан Вестерос 2:1 Браге Суперэттан Браге 2:1 Вестерос Суперэттан
Вестерос 1:1 Браге Суперэттан Вестерос 1:3 Браге Кубок Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион Вестерос 3:0 Браге Первый дивизион Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 0:3 Браге Первый дивизион Вестерос 2:1 Браге Суперэттан Браге 2:0 Вестерос Суперэттан Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
3. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг Заявка 16 8 5 3 22 - 17 29
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 16 6 4 6 22 - 16 22
9. Вестерос 2:1 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
10. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
11. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
12. Браге 1:2 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
13. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
14. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
15. Васалунд Заявка 16 5 1 10 21 - 29 16
16. Фалькенберг Заявка 16 3 3 10 15 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
5. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
6. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
7. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Вестерос 2:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
11. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
14. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге 1:2 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге 1:2 Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Вестерос 2:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
14. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Душан Яйич бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    Зеттерстрём Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сабах Лоусон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Перссон Хоаким бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Вестерос
2.39
3.74
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браге 1:2 Вестерос онлайн




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