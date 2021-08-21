  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Бранн
0'
0:1
23' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
1:1
61' Гол
Стенгель Херман
2:1
74' Гол
Валсвик Густав
3:1
86' Гол
Гулликсен Тобиас
90' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
90'+6
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
7
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
19
Стеневик
Халлдор
8
Хове
Йохан
17
Гулликсен
Тобиас
9
Фрайдей
Фред
1
Опдаль
Хокон
8
Хорн
Майер
4
Кольскоген
Оле
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
19
Нильсен
Сиверт
23
Педерсен
Даниэль
11
Финне
Бор
16
Тейлор
Роберт
5
Грогард
Томас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Бранн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 6 0.38
2. Стенгель Херман 4 (2) 0.25
3. Хове Йохан 3 0.19
4. Стеневик Халлдор 2 0.13
5. Гулликсен Тобиас 2 0.13
6. Валсвик Густав 2 0.13
7. Ипалибо Джек 2 0.13
8. Майгор Миккел 1 0.06
9. Мава Мозес 1 0.06
10. Тчамба Дуплекс 1 0.06
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
12. Парр Джонатан 0 0
13. Гуннарссон Никлас 0 0
14. Энерсен Оле 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 6 0.38
2. Селанн-Хеггебе Эуне 3 0.19
3. Тейлор Роберт 2 (1) 0.13
4. Расмуссен Матиас 1 0.06
5. Кристиансен Рубен 1 0.06
6. Педерсен Даниэль 1 0.06
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.06
8. Симба Мунга 1 0.06
9. Сконес Каспер 0 0
10. Странд Петтер 0 0
11. Кнудсен Фредрик 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Стеневик Халлдор 3 0
3. Гулликсен Тобиас 3 0
4. Стенгель Херман 2 0
5. Лейфссон Ари 2 0
6. Мава Мозес 2 0
7. Токстад Кристоффер 1 0
8. Валсвик Густав 1 0
9. Майгор Миккел 1 0
10. Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
11. Ипалибо Джек 1 0
12. Энерсен Оле 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Расмуссен Матиас 3 0
2. Форрен Вегард 2 0
3. Кристиансен Рубен 2 0
4. Сконес Каспер 2 0
5. Странд Петтер 2 0
6. Кнудсен Фредрик 2 0
7. Бамба Дауда 2 0
8. Нильсен Сиверт 1 0
9. Бармен Кристоффер 1 0
10. Кольскоген Оле 1 0
11. Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
12. Симба Мунга 1 0
13. Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7) 25% (6)
 Бранн 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Бранн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бранн 3:2 Саннефьёрд Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн Бранн 1:1 Мьёндален
Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн Бранн 3:3 Санднес

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Типпелиген
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Викинг Заявка 15 7 3 5 30 - 31 24
7. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
8. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
9. Хёугесунн Заявка 15 6 4 5 24 - 21 22
10. Волеренга Заявка 15 5 7 3 26 - 21 22
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 2 7 21 - 25 20
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
3. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
4. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
5. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
6. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
6. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 3:1 Бранн онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 