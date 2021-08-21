Норвегия: Типпелиген 2021
Стрёмсгодсет
3:1
Конец матча
Стадион: Мариенлист Зрители: 2000
Бранн
0:1
23' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
1:1
61' ГолСтенгель Херман
2:1
74' ГолВалсвик Густав
3:1
86' ГолГулликсен Тобиас
90' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
23'
61'
1:1
74'
86'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрайдей Фред
|6
|0.38
|2.
|Стенгель Херман
|4 (2)
|0.25
|3.
|Хове Йохан
|3
|0.19
|4.
|Стеневик Халлдор
|2
|0.13
|5.
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.13
|6.
|Валсвик Густав
|2
|0.13
|7.
|Ипалибо Джек
|2
|0.13
|8.
|Майгор Миккел
|1
|0.06
|9.
|Мава Мозес
|1
|0.06
|10.
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.06
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|12.
|Парр Джонатан
|0
|0
|13.
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|14.
|Энерсен Оле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|6
|0.38
|2.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0.19
|3.
|Тейлор Роберт
|2 (1)
|0.13
|4.
|Расмуссен Матиас
|1
|0.06
|5.
|Кристиансен Рубен
|1
|0.06
|6.
|Педерсен Даниэль
|1
|0.06
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.06
|8.
|Симба Мунга
|1
|0.06
|9.
|Сконес Каспер
|0
|0
|10.
|Странд Петтер
|0
|0
|11.
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|2.
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|3.
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Стенгель Херман
|2
|0
|5.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|6.
|Мава Мозес
|2
|0
|7.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|8.
|Валсвик Густав
|1
|0
|9.
|Майгор Миккел
|1
|0
|10.
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|11.
|Ипалибо Джек
|1
|0
|12.
|Энерсен Оле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|2.
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|4.
|Сконес Каспер
|2
|0
|5.
|Странд Петтер
|2
|0
|6.
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|7.
|Бамба Дауда
|2
|0
|8.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|9.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|10.
|Кольскоген Оле
|1
|0
|11.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|12.
|Симба Мунга
|1
|0
|13.
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|25% (6)
|Бранн
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Бранн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бранн 3:2 Саннефьёрд Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн Бранн 1:1 Мьёндален
Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн Бранн 3:3 Санднес
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|6.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|30 - 31
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|8.
|Одд
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 26
|22
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 21
|22
|10.
|Волеренга
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 21
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 25
|20
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|19 - 21
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|5.
|Викинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|9.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Тромсё
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0