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США: МЛС 2021

2021
Коламбус Кру
1:2
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
77' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
79' Желтая карточка
Руидиас Рауль
85' Желтая карточка
Диас Луис
1:1
88' Гол
Арреага Хавьер
1:2
89' Гол
Брюин Уилл
90'+6
1
Ром
Элой
26
Абдул-Салаам
Саад
4
Менса
Джонатан
5
Вормгор
Вито
14
Уэйлон
Фрэнсис
18
Фрейзер
Лайам
6
Нэйджби
Дарлингтон
22
Этьенн
Дерик
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
27
Берри
Мигель
30
Кливленд
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
27
О'Нил
Шейн
16
Рольдан
Александер
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Смит
Брэд
12
Монтеро
Фреди
10
Лодейро
Николас
9
Руидиас
Рауль
Коламбус Кру
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селараян Лукас 6 0.29
2. Зардес Гьяси 4 0.19
3. Сантуш Педру 2 (2) 0.1
4. Менса Джонатан 2 0.1
5. Райт-Филлипс Брэдли 1 0.05
6. Нэйджби Дарлингтон 1 0.05
7. Молино Кевин 1 0.05
8. Диас Луис III 1 0.05
9. Берри Мигель 1 0.05
10. Аффул Харрисон 0 0
11. Хэрстон Марлон 0 0
12. Этьенн Дерик 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 14 (2) 0.67
2. Монтеро Фреди 6 0.29
3. Смит Брэд 3 0.14
4. Медранда Джимми 2 0.1
5. Ролдан Кристиан 2 0.1
6. Арреага Хавьер 2 0.1
7. Joao Paulo I 1 0.05
8. Рольдан Александер 1 0.05
9. Брюин Уилл 1 0.05
10. Бенезе Николя 1 0.05
11. Роу Келин 1 0.05
12. Гомес Еймар 1 0.05

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Аффул Харрисон 3 1
2. Сантуш Педру 4 0
3. Менса Джонатан 4 0
4. Уэйлон Фрэнсис 4 0
5. Уртадо Эрик 3 0
6. Этьенн Дерик 3 0
7. Диас Луис III 3 0
8. Китчен Перри 2 0
9. Уильямс Джош 2 0
10. Кейта Абубакар II 2 0
11. Райт-Филлипс Брэдли 1 0
12. Ром Элой 1 0
13. Вормгор Вито 1 0
14. Нэйджби Дарлингтон 1 0
15. Хэрстон Марлон 1 0
16. Абдул-Салаам Саад 1 0
17. Мэцан Александру 1 0
18. Artur Moraes III 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Joao Paulo I 5 0
2. Арреага Хавьер 5 0
3. Руидиас Рауль 4 0
4. Гомес Еймар 4 0
5. Лейва Дэнни 3 0
6. Толо Нуху 2 0
7. Рольдан Александер 2 0
8. Фрай Стефан 1 0
9. О'Нил Шейн 1 0
10. Смит Брэд 1 0
11. Медранда Джимми 1 0
12. Ролдан Кристиан 1 0
13. Делем Жорди 1 0
14. Атенсио Джошуа 1 0
15. Доббелер Итан 1 0
16. Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 0 21.05% (4) 31.58% (6)
 Сиэтл Саундерс 5.71% (2) 11.43% (4) 8.57% (3) 20% (7) 28.57% (10) 25.71% (9)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Кру МЛС Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Кру Открытый Кубок Коламбус Кру 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 22 15 4 3 43 - 25 49
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 20 8 8 4 29 - 24 32
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 21 8 6 7 27 - 25 30
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 21 6 9 6 24 - 25 27
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 21 8 3 10 31 - 30 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами 3:0 Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
11. Чикаго Файр 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
12. Цинциннати 0:3 Заявка 19 3 8 8 18 - 33 17
13. Торонто 0:3 Заявка 21 3 6 12 24 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 18 35
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 21 8 7 6 26 - 20 31
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 20 7 7 6 29 - 21 28
7. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 20 7 4 9 26 - 36 25
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 4 9 8 22 - 30 21
12. Даллас 0:1 Заявка 21 5 6 10 23 - 29 21
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
14. Остин 0:0 Заявка 20 4 5 11 14 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 9 1 1 22 - 11 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 9 6 0 3 14 - 6 18
7. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами 3:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 21 14
12. Торонто 0:3 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:3 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
3. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
7. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
8. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
9. Даллас 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
11. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 18 12
4. Цинциннати 0:3 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами 3:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:3 Заявка 12 2 1 9 12 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 18 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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