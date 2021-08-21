США: МЛС 2021
Коламбус Кру
1:2
Конец матча
Стадион: New Crew Stadium
Сиэтл Саундерс
1:0
77' ГолРайт-Филлипс Брэдли
79' Желтая карточкаРуидиас Рауль
85' Желтая карточкаДиас Луис
1:1
88' ГолАрреага Хавьер
1:2
89' ГолБрюин Уилл
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
11
Смит
Брэд
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
77'
79'
84'
85'
88'
1:1
89'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|6
|0.29
|2.
|Зардес Гьяси
|4
|0.19
|3.
|Сантуш Педру
|2 (2)
|0.1
|4.
|Менса Джонатан
|2
|0.1
|5.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.05
|6.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|7.
|Молино Кевин
|1
|0.05
|8.
|Диас Луис III
|1
|0.05
|9.
|Берри Мигель
|1
|0.05
|10.
|Аффул Харрисон
|0
|0
|11.
|Хэрстон Марлон
|0
|0
|12.
|Этьенн Дерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|14 (2)
|0.67
|2.
|Монтеро Фреди
|6
|0.29
|3.
|Смит Брэд
|3
|0.14
|4.
|Медранда Джимми
|2
|0.1
|5.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.1
|6.
|Арреага Хавьер
|2
|0.1
|7.
|Joao Paulo I
|1
|0.05
|8.
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|9.
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|10.
|Бенезе Николя
|1
|0.05
|11.
|Роу Келин
|1
|0.05
|12.
|Гомес Еймар
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аффул Харрисон
|3
|1
|2.
|Сантуш Педру
|4
|0
|3.
|Менса Джонатан
|4
|0
|4.
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|5.
|Уртадо Эрик
|3
|0
|6.
|Этьенн Дерик
|3
|0
|7.
|Диас Луис III
|3
|0
|8.
|Китчен Перри
|2
|0
|9.
|Уильямс Джош
|2
|0
|10.
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|11.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|12.
|Ром Элой
|1
|0
|13.
|Вормгор Вито
|1
|0
|14.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|15.
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|16.
|Абдул-Салаам Саад
|1
|0
|17.
|Мэцан Александру
|1
|0
|18.
|Artur Moraes III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joao Paulo I
|5
|0
|2.
|Арреага Хавьер
|5
|0
|3.
|Руидиас Рауль
|4
|0
|4.
|Гомес Еймар
|4
|0
|5.
|Лейва Дэнни
|3
|0
|6.
|Толо Нуху
|2
|0
|7.
|Рольдан Александер
|2
|0
|8.
|Фрай Стефан
|1
|0
|9.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|10.
|Смит Брэд
|1
|0
|11.
|Медранда Джимми
|1
|0
|12.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|13.
|Делем Жорди
|1
|0
|14.
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|15.
|Доббелер Итан
|1
|0
|16.
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|0
|21.05% (4)
|31.58% (6)
|Сиэтл Саундерс
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|20% (7)
|28.57% (10)
|25.71% (9)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Кру МЛС Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Кру Открытый Кубок Коламбус Кру 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|43 - 25
|49
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|29 - 24
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 25
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 30
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|11.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 32
|21
|12.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 33
|17
|13.
|Торонто
|0:3 Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 18
|35
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 36
|25
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|22 - 30
|21
|12.
|Даллас
|0:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|14 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 11
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 21
|14
|12.
|Торонто
|0:3 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|9.
|Даллас
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 9
|16
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 18
|12
|4.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:3 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 18
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0