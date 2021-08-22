  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
25' Гол
Мартинес Хосеф
29' Желтая карточка
Белло Джордж
50' Желтая карточка
 52'
21
Кемпин
Джонатан
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
5
Морено
Хуниор
6
Каноуз
Расселл
14
Найяр
Энди
10
Флорес
Эдисон
9
Камара
Ола
30
Паредес
Кевин
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
10
Морено
Марселино
8
Барко
Эсекьель
7
Мартинес
Хосеф
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Атланта Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 11 (3) 0.52
2. Арриола Пол 3 0.14
3. Рейна Йорди 2 0.1
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.1
5. Nigel Robertha 2 0.1
6. Паредес Кевин 2 0.1
7. Найяр Энди 1 0.05
8. Флорес Эдисон 1 0.05
9. Каноуз Расселл 1 0.05
10. Альфаро Тони 1 0.05
11. Йоу Гриффин 1 0.05
12. Абила Рамон 1 0.05
13. Брийян Фредерик 1 0.05
14. Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
15. Грессель Юлиан 0 0
16. Морено Хуниор 0 0
17. Перес Эдриен 0 0
18. Drew Skundrich 0 0
19. Ньеман Моузес 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 6 (3) 0.29
2. Мартинес Хосеф 6 (1) 0.29
3. Барко Эсекьель 4 (1) 0.19
4. Уолкс Антон 2 0.1
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.05
6. Эрнандес Рональд 1 0.05
7. Конвей Джексон 1 0.05
8. Лопез Эрик 1 0.05
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Леннон Брукс 0 0
11. Белло Джордж 0 0
12. Робинсон Майлз 0 0
13. Чол Мачоп 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Альфаро Тони 4 0
3. Мора Хосеф 2 1
4. Ньеман Моузес 2 1
5. Найяр Энди 3 0
6. Брийян Фредерик 3 0
7. Грессель Юлиан 3 0
8. Асад Ямиль 3 0
9. Паредес Кевин 3 0
10. Морено Хуниор 2 0
11. Рейна Йорди 2 0
12. Хамид Билл 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Бирнбом Стив 1 0
15. Каноуз Расселл 1 0
16. Nigel Robertha 1 0
17. Drew Skundrich 1 0
18. Фелипе 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 7 0
2. Морено Марселино 4 0
3. Лопез Эрик 4 0
4. Alan Franco1 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Белло Джордж 3 0
7. Торрес Эрик 2 0
8. Хайндмен Эмерсон 2 0
9. Уолкс Антон 2 0
10. Барко Эсекьель 2 0
11. Вольф Тайлер 2 0
12. Мартинес Хосеф 0 1
13. Эрнандес Рональд 1 0
14. Дамм Хурхен 1 0
15. Россетто Матеус 1 0
16. Конвей Джексон 1 0
17. Кэмпбелл Джордж 1 0
18. Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7) 6.67% (2) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Атланта Юнайтед 23.81% (5) 9.52% (2) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед
Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 22 15 4 3 43 - 25 49
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 20 8 8 4 29 - 24 32
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 21 8 6 7 27 - 25 30
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 21 6 9 6 24 - 25 27
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 21 8 3 10 31 - 30 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами 3:0 Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
11. Чикаго Файр 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
12. Цинциннати 0:3 Заявка 19 3 8 8 18 - 33 17
13. Торонто 0:3 Заявка 21 3 6 12 24 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 18 35
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 21 8 7 6 26 - 20 31
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 20 7 7 6 29 - 21 28
7. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 20 7 4 9 26 - 36 25
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 4 9 8 22 - 30 21
12. Даллас 0:1 Заявка 21 5 6 10 23 - 29 21
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
14. Остин 0:0 Заявка 20 4 5 11 14 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 9 1 1 22 - 11 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 9 6 0 3 14 - 6 18
7. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами 3:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 21 14
12. Торонто 0:3 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:3 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
3. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
7. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
8. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
9. Даллас 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
11. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 18 12
4. Цинциннати 0:3 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами 3:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:3 Заявка 12 2 1 9 12 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 18 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Мора Хосеф уходит с поля. Рейна Йорди выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Джордж Белло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Атланта Юнайтед
5.40
3.68
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 