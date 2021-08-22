США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Audi Field
Атланта Юнайтед
0:1
25' ГолМартинес Хосеф
29' Желтая карточкаБелло Джордж
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
93
Альфаро
Тони
14
Найяр
Энди
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
Ход матча
25'
29'
50'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|11 (3)
|0.52
|2.
|Арриола Пол
|3
|0.14
|3.
|Рейна Йорди
|2
|0.1
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.1
|5.
|Nigel Robertha
|2
|0.1
|6.
|Паредес Кевин
|2
|0.1
|7.
|Найяр Энди
|1
|0.05
|8.
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|9.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|10.
|Альфаро Тони
|1
|0.05
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.05
|12.
|Абила Рамон
|1
|0.05
|13.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|14.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|15.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|16.
|Морено Хуниор
|0
|0
|17.
|Перес Эдриен
|0
|0
|18.
|Drew Skundrich
|0
|0
|19.
|Ньеман Моузес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|6 (3)
|0.29
|2.
|Мартинес Хосеф
|6 (1)
|0.29
|3.
|Барко Эсекьель
|4 (1)
|0.19
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.1
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.05
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.05
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.05
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.05
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Леннон Брукс
|0
|0
|11.
|Белло Джордж
|0
|0
|12.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|2.
|Альфаро Тони
|4
|0
|3.
|Мора Хосеф
|2
|1
|4.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|5.
|Найяр Энди
|3
|0
|6.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|3
|0
|8.
|Асад Ямиль
|3
|0
|9.
|Паредес Кевин
|3
|0
|10.
|Морено Хуниор
|2
|0
|11.
|Рейна Йорди
|2
|0
|12.
|Хамид Билл
|1
|0
|13.
|Арриола Пол
|1
|0
|14.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|15.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|16.
|Nigel Robertha
|1
|0
|17.
|Drew Skundrich
|1
|0
|18.
|Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|7
|0
|2.
|Морено Марселино
|4
|0
|3.
|Лопез Эрик
|4
|0
|4.
|Alan Franco1
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Белло Джордж
|3
|0
|7.
|Торрес Эрик
|2
|0
|8.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|9.
|Уолкс Антон
|2
|0
|10.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|11.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|12.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|13.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|14.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|15.
|Россетто Матеус
|1
|0
|16.
|Конвей Джексон
|1
|0
|17.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|18.
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|23.33% (7)
|10% (3)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|Атланта Юнайтед
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед
Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|43 - 25
|49
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|29 - 24
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 25
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 30
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|11.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 32
|21
|12.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 33
|17
|13.
|Торонто
|0:3 Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 18
|35
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 36
|25
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|22 - 30
|21
|12.
|Даллас
|0:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|14 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 11
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 21
|14
|12.
|Торонто
|0:3 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|9.
|Даллас
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 9
|16
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 18
|12
|4.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:3 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 18
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0