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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
4:1
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
7' Гол
Бушанан Тажон
2:0
21' Гол
Боатенг Эммануль
3:0
33' Гол
Букса Адам
3:1
54' Гол
Brenner da Silva
4:1
61' Гол
Букса Адам
68' Желтая карточка
Макнамара Томас
73' Желтая карточка
Бушанан Тажон
86' Желтая карточка
Фаррелл Эндрю
90'+4
30
Тёрнер
Мэтт
24
Джонс
Дехуан
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
32
Мафла
Кристиан
17
Бушанан
Тажон
6
Колдуэлл
Скотт
26
Макнамара
Томас
11
Боатенг
Эммануль
II
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
22
Тытонь
Пшемыслав
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
6
Медунянин
Харис
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
64
Вало
Флориан
9
Brenner
da
Silva
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2
Цинциннати
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 12 (1) 0.55
2. Букса Адам 10 0.45
3. Бушанан Тажон 6 0.27
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.09
5. Траустасон Арнор 2 0.09
6. Джонс Дехуан 2 0.09
7. Бай Брэндон 2 0.09
8. Макнамара Томас 2 0.09
9. Банбери Тил 2 0.09
10. Боатенг Эммануль II 1 0.05
11. Белл Джон 1 0.05
12. Полстер Мэтт 1 0.05
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 5 (1) 0.26
2. Акоста Лусиано 4 0.21
3. Барреаль Альваро 3 0.16
4. Вальесилья Эксон 2 0.11
5. Медунянин Харис 1 0.05
6. Кастильо Эдгар 1 0.05
7. Локадия Юрген 1 0.05
8. Хагглунд Ник 1 0.05
9. Крус Аллан 1 0.05
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Кэмерон Джефф 0 0
12. Атанга Исаак 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Траустасон Арнор 3 1
2. Фаррелл Эндрю 4 0
3. Макнамара Томас 4 0
4. Каптум Вилфрид 4 0
5. Полстер Мэтт 4 0
6. Джонс Дехуан 2 1
7. Бай Брэндон 3 0
8. Банбери Тил 2 0
9. Бушанан Тажон 2 0
10. Кесслер Генри 2 0
11. Maciel 1 0
12. Боу Густаво 1 0
13. ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
14. Букса Адам 1 0
15. Мафла Кристиан 1 0
16. Белл Джон 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Крус Аллан 5 0
3. Вальесилья Эксон 5 0
4. Станко Калеб 4 0
5. Акоста Лусиано 4 0
6. Матаррита Рональд 4 0
7. Кэмерон Джефф 3 0
8. Brenner da Silva 3 0
9. Барреаль Альваро 3 0
10. Кастильо Эдгар 2 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Хагглунд Ник 1 0
16. Васкес Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 11.63% (5) 23.26% (10) 18.6% (8) 13.95% (6) 6.98% (3) 25.58% (11)
 Цинциннати 36.84% (7) 5.26% (1) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 22 15 4 3 44 - 26 49
2. Орландо Сити Заявка 20 9 7 4 30 - 24 34
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
6. Атланта Юнайтед Заявка 21 6 9 6 25 - 26 27
7. Ди Си Юнайтед Заявка 21 8 3 10 32 - 31 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами Заявка 19 6 4 9 21 - 31 22
11. Чикаго Файр Заявка 21 5 5 11 23 - 33 20
12. Цинциннати Заявка 19 3 8 8 19 - 34 17
13. Торонто Заявка 21 3 6 12 25 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион Заявка 21 8 8 5 27 - 20 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 20 7 5 8 25 - 26 26
10. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
11. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
5. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
6. Ди Си Юнайтед Заявка 9 6 0 3 15 - 7 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 11 3 3 5 13 - 24 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 12 2 1 9 13 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 12 10
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
10. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
11. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Боатенг Эммануль II бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Бушанан Тажон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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