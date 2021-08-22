США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: BBVA Stadium
Даллас
1:0
25' ПенальтиПико Фабрис
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
22
Твумаси
Эма
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
25'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пико Фабрис
|6 (3)
|0.29
|2.
|Урути Максимилиано
|6
|0.29
|3.
|Пашер Тайлер
|4
|0.19
|4.
|Вера Матиас
|2
|0.1
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0.1
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.05
|7.
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|8.
|Корона Джо
|0
|0
|9.
|Серен Дарвин
|0
|0
|10.
|Лундквист Адам
|0
|0
|11.
|Джонс Деррик
|0
|0
|12.
|Джункуа Сэм
|0
|0
|13.
|Баямич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|8
|0.38
|2.
|Хара Франко
|3 (1)
|0.14
|3.
|Обриан Ядер
|3
|0.14
|4.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.1
|5.
|Феррейра Хесус
|2
|0.1
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.05
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.05
|8.
|Брессан Матеус
|1
|0.05
|9.
|Сили Данте
|1
|0.05
|10.
|Шен Саболч
|0
|0
|11.
|Акоста Бриан
|0
|0
|12.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|13.
|Берджесс Нкоси
|0
|0
|14.
|Че Джастин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Вера Матиас
|6
|0
|3.
|Джонс Деррик
|4
|0
|4.
|Корона Джо
|3
|0
|5.
|Урути Максимилиано
|3
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Серен Дарвин
|1
|1
|8.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|9.
|Валентин Зарек
|2
|0
|10.
|Паркер Тим
|2
|0
|11.
|Родригес Мемо
|2
|0
|12.
|Джункуа Сэм
|2
|0
|13.
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|14.
|Дорси Гриффин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хара Франко
|6
|0
|2.
|Брессан Матеус
|6
|0
|3.
|Акоста Бриан
|5
|0
|4.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|5.
|Обриан Ядер
|5
|0
|6.
|Твумаси Эма
|4
|0
|7.
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|8.
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|9.
|Факундо Киньон
|2
|0
|10.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|11.
|Маурер Джимми
|2
|0
|12.
|Варгас Фредди
|2
|0
|13.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|14.
|Феррейра Хесус
|1
|0
|15.
|Шен Саболч
|1
|0
|16.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|17.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|18.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|19.
|Мунджома Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|26.32% (5)
|0
|10.53% (2)
|Даллас
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|43 - 25
|49
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|29 - 24
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 25
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 30
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|11.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 32
|21
|12.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 33
|17
|13.
|Торонто
|0:3 Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 18
|35
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 36
|25
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|22 - 30
|21
|12.
|Даллас
|0:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|14 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 11
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 21
|14
|12.
|Торонто
|0:3 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|9.
|Даллас
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 9
|16
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 18
|12
|4.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:3 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 18
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0