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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Даллас
0'
1:0
25' Пенальти
Пико Фабрис
39'
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
25
Дорси
Гриффин
20
Адальберто
Карраскилья
10
Пико
Фабрис
37
Урути
Максимилиано
20
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
14
Берджесс
Нкоси
4
Брессан
Матеус
12
Холлингсхед
Райан
6
Серрильо
Эдвин
8
Акоста
Бриан
17
Варгас
Фредди
9
Феррейра
Хесус
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пико Фабрис 6 (3) 0.29
2. Урути Максимилиано 6 0.29
3. Пашер Тайлер 4 0.19
4. Вера Матиас 2 0.1
5. Родригес Мемо 2 0.1
6. Кристиан Рамирез 1 0.05
7. Фигероа Мэйнор 0 0
8. Корона Джо 0 0
9. Серен Дарвин 0 0
10. Лундквист Адам 0 0
11. Джонс Деррик 0 0
12. Джункуа Сэм 0 0
13. Баямич Матео 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепи Рикардо 8 0.38
2. Хара Франко 3 (1) 0.14
3. Обриан Ядер 3 0.14
4. Холлингсхед Райан 2 0.1
5. Феррейра Хесус 2 0.1
6. Рикаурте Андрес 1 0.05
7. Помикал Пакстон 1 0.05
8. Брессан Матеус 1 0.05
9. Сили Данте 1 0.05
10. Шен Саболч 0 0
11. Акоста Бриан 0 0
12. Фелипе Мегиоларо 0 0
13. Берджесс Нкоси 0 0
14. Че Джастин 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Пико Фабрис 8 0
2. Вера Матиас 6 0
3. Джонс Деррик 4 0
4. Корона Джо 3 0
5. Урути Максимилиано 3 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Серен Дарвин 1 1
8. Фигероа Мэйнор 2 0
9. Валентин Зарек 2 0
10. Паркер Тим 2 0
11. Родригес Мемо 2 0
12. Джункуа Сэм 2 0
13. Хадебе Тинейдж 1 0
14. Дорси Гриффин 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 6 0
2. Брессан Матеус 6 0
3. Акоста Бриан 5 0
4. Рикаурте Андрес 5 0
5. Обриан Ядер 5 0
6. Твумаси Эма 4 0
7. Серрильо Эдвин 3 0
8. Хеджес Мэтт 2 0
9. Факундо Киньон 2 0
10. Холлингсхед Райан 2 0
11. Маурер Джимми 2 0
12. Варгас Фредди 2 0
13. Помикал Пакстон 1 0
14. Феррейра Хесус 1 0
15. Шен Саболч 1 0
16. Фелипе Мегиоларо 1 0
17. Пепи Рикардо 1 0
18. Тессманн Таннер 1 0
19. Мунджома Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 21.05% (4) 5.26% (1) 36.84% (7) 26.32% (5) 0 10.53% (2)
 Даллас 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 22 15 4 3 43 - 25 49
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 20 8 8 4 29 - 24 32
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 21 8 6 7 27 - 25 30
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 21 6 9 6 24 - 25 27
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 21 8 3 10 31 - 30 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами 3:0 Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
11. Чикаго Файр 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
12. Цинциннати 0:3 Заявка 19 3 8 8 18 - 33 17
13. Торонто 0:3 Заявка 21 3 6 12 24 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 18 35
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 21 8 7 6 26 - 20 31
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 20 7 7 6 29 - 21 28
7. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 20 7 4 9 26 - 36 25
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 4 9 8 22 - 30 21
12. Даллас 0:1 Заявка 21 5 6 10 23 - 29 21
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
14. Остин 0:0 Заявка 20 4 5 11 14 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 9 1 1 22 - 11 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 9 6 0 3 14 - 6 18
7. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами 3:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 21 14
12. Торонто 0:3 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:3 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
3. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
7. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
8. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
9. Даллас 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
11. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 18 12
4. Цинциннати 0:3 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами 3:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:3 Заявка 12 2 1 9 12 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 18 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Даллас
2.34
3.40
3.38
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Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:0 Даллас онлайн




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